Rejtélytelen Napóleon

Kezdjük ott: senki nem várta el Ridley Scott-tól, hogy fejtse meg Napóleon titkát. Léon Bloy, a századforduló nagy francia írója mondott egyszer valami olyasmit, hogy Napóleoné a valaha volt legkevésbé ismert történet. Pedig hát az eltelt időben hány életrajzot, monográfiát, tanulmányt össze nem írtak e történet kapcsán. Hány remek történész és író nem szentelte, ha nem is az életét, de az élete jelentős részét annak, hogy végre megmutassa a „kis káplárból” lett császár valódi arcát. Milyen felfoghatatlanul hatalmas könyvtárra lenne szükségünk, hogy összegyűjtsünk minden Napóleon-irodalmat! A dolog nyilvánvalóan úgy áll, hogy az életrajzi adatok aprólékos felfejtése nem visz közelebb bennünket a rejtély megfejtéséhez. Ez a megállapítás általában is érvényes, amennyiben minden ember, a földi történések látszólag legjelentéktelenebb statisztája is, fenség, Észak-fok és így tovább. Annak feltárása, hogy kit mit csinál, nem „adja ki” az életenigmát. És pláne így van ez a közmondásos „Nagy Én” esetében, aki minden önmegvalósító voluntarizmus mintaképévé vált. Annak az egyszerre nagyon igaz és nagyon hazug mondatnak a hátterében, hogy „az életben nincsen lehetetlen”, ott sejtjük a koronát önnön fejére helyező parvenüt, a „totálisan szuverén”, mert „totálisan expanzív” embert, akit ironikus módon a végső határok kötnek béklyóba. Noha – ne feledjük – a Nagy Énnek Napóleon is csak sokadlagos megtestesülése-utánérzése volt. Már Julius Caesar is kardjába akart dőlni, amikor harmincéves korában megállapította: ahhoz képest, ahol Nagy Sándor ugyanennyi idősen tartott, ő nem ért el semmit.