Régészeti szenzáció bukkant fel a honfoglalás korából – szakember a Mandinernek

A szakember hangsúlyozza: „Nehéz lenne tagadni, hogy egy honfoglalás koros régész számára valóban különleges élmény tarsolylemezes sírt felfedezni és feltárni. Tagadhatatlan, hogy e leletek szinte

jelképévé váltak a korszaknak, korabeli jelentőségükön túl napjainkban is ünnepnek számít egy-egy ilyen tárgy előkerülése,

mind a szakma, mind a nagyközönség számára. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy ez már a második ilyen személyes élmény volt szakmai pályafutásom során.”

A csomádi leletmentés helyszíne, a sír dokumentálása (fotó: Rácz Gergely Ákos)

Civil felfedezés, majd kiváló együttműködés

Az előkerülés körülményei szintén figyelemre méltóak, ugyanis civil felfedezésnek köszönhetik a lelőhelyet.

„Tóth Béla csomádi lakos nem sokkal a feltárás előtt fémkeresőt használva találta meg az egyik, a szántás miatt már kimozdult kengyelt.

Ennek honfoglalás kori mivoltára egy internetes fórumon hívták fel a figyelmét, majd Kiss Henrik Ferenc szegedi régészhallgató volt az, aki hozzánk irányította őt” – hallhatjuk a sztorit.

Kezdetben csak annyit sejtettek, hogy honfoglalás kori temetkezés várható. A leletmentés a Közösségi Régészeti Egyesület segítségével zajlott, a szakmai hátteret a Ferenczy Múzeumi Centrum biztosította – illetve Füredi Ágnes önkéntes régészként a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetét képviselte. „A rövid, két napos feltáráson az Egyesület önkéntesei a szakmai irányítást fegyelmezetten követve, nagyon lelkesen dolgoztak. Felemelő élmény volt ezt a felfedezést ilyen támogatással átélni” – meséli Ágnes.

A tarsolylemezen túl: íj, nyíl, selyem és lóbőr

A továbbiakban azt is megtudjuk, hogy a sírban megtalálták a harcos egykori íjászfelszerelését: a visszacsapó íj markolatát és szarvait borító agancslemezeket, valamint a nyíltegez vas és fa részleteit, a nyílhegyekkel együtt. A temetési rítus részeként

a halott lovának megnyúzott bőrét is a sírba tették az egykori gyászolók,

a nyúzás során a bőrben hagyott lábvégekkel, koponyával együtt.

A korábbi szántás miatt a viszonylag sekély sírban sajnos a lábnál elhelyezett lómaradványok csak töredékesen maradtak meg, de itt is akadt különlegesség: a nemesfém veretekkel, levél alakú csüngőkkel díszített, oldalpálcás zablával felszerelt kantár részleteit is megtalálták. A nyerget is a lábnál helyezték el, erre a kengyelek, illetve a fa nyeregrészletek, ezüst nyeregveretek utaltak.

Volt a sírban egy szép, nagyméretű csattest is, illetve a tarsoly körül selyemszövet-maradványok is voltak, ezek szintén igen jelentősek és viszonylag ritkák – foglalja össze Füredi Ágnes.

A tarsolylemez ezüst előlapja restaurálás után (fotó: György László, MNM NRI)

A tarsolylemez réz hátlapja restaurálás után (fotó: György László, MNM NRI)

Még a tűzcsiholó acél is a helyén volt…

A régész az eredményekről is beszélt: a tarsoly szerkezete, illetve az egyéb szerves maradványok bontása, dokumentálása komoly szakmai összefogást igényelt, ebben a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézete nyújtott jelentős támogatást. A leletek nagy részének restaurálása még folyamatban van, tudtuk meg, egyelőre maga a tarsolylemez tekinthető késznek. A sima, ezüstből készült, csupán díszes szegecsekkel ékített előlapi lemez és a hátoldali sima rézlemez között megmaradt a tarsolytáska bőr fedlapja és a zárószíj maradványai is megfigyelhetőek.

Magát a tarsolyt bőrből varrták, szerkezetét még vizsgálják.

Megmaradt eredeti helyzetben a tarsoly tartalma is:

a jellegzetes alakú tűzcsiholó acélt és a kovát úgy tűnik, vászonkötésű textilbe burkolva tartotta benne egykori gazdája. A többi sírlelet restaurálása az FMC műhelyében jelenleg is zajlik, így értékelésük is folyamatban van még, tájékoztat a szakember.

Történelmi következtetések: akár a 10. századi belpolitika is világosabb lehet

A régész kiemeli: újdonságnak számít maga a helyszín is – a Pesti hordalékkúp-síkság ezen részén kevés „klasszikus” 10. századi temetkezésről van adatunk. Az eddig ismert tarsolylemezek elterjedési területének fényében nem igazán számítottak ilyen lelet felbukkanására – de

a régészettudomány számára természetes az információk folyamatos, akár meglepő bővülése.

Tény, hogy a legtöbb tarsolylemez a Felső-Tisza-vidék 10. századi gazdag temetőiben került napvilágra, Pest vármegyében pedig 2011 óta ez a harmadik ilyen lelet (a Kárpát-medencében a 29. ismert tarsolylemez, az egyéb, pl. veretes tarsolyokat nem számítva).

Érdekes adat: a 20. század elején Csomád-Új-hegyen 10. századi lovas, fegyveres sír előkerüléséről adtak hírt, majd később a valószínűleg e sírhoz köthető leletek a Nemzeti Múzeumba kerültek. Az újhegyi sírt a 10. század végére datálja a kutatás, az új csomádi tarsolyos temetkezés azonban – egyelőre úgy tűnik legalábbis – korábbi ennél néhány évtizeddel.

„A tárgytípus egyenetlen területi elterjedése, valamint a hitelesen feltárt sírok környezete adott okot a feltételezésre, hogy talán

a hatalmi struktúra hálózati rendszerének lenyomatainak részét képezhették.

A csomádi lelet értékelése ennek fényében remélhetőleg fontos adatokat szolgáltat majd a 10. századi belpolitikai történések tisztázásában is” – hangsúlyozza Füredi Ágnes.

További érdekes fotók:

A feltárt sír részlete: a jobb kar mellett az íjmarkolat és a nyíltegez maradványai, a jobb alkarcsontok mellett bukkant elő a tarsolylemez széle (fotó: Füredi Ágnes)

Kantár- vagy övveret a sírból, restaurálas előtt (fotó: Füredi Ágnes)

A lószerszám megmaradt részletei (veretes kantár, kengyel, hevedercsat) feltaras közben, mellettük az íjszarv agancs borítólemeze (fotó: Füredi Ágnes)

Füredi Ágnes és a Közösségi Régészeti Egyesület önkéntesei a sír bontása közben (fotó: Rácz István)

Nyitókép: Az eredeti helyzetben kiemelt tarsoly bontás közben, a restaurátorműhelyben. A tarsoly előlapi lemezzel lefelé fordulva helyezkedett el a sírban (fotó: Füredi Ágnes)