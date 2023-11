Paprika – A kertember 19. 

Rettenetes coming out következik. Melynek során és amelyben a kertember töredelmesen bevallja, hogy néhány nappal ezelőttig halvány fogalma sem volt arról, hogy a paprika teleltethető. Azaz tulajdonképpen évelő vagy mi. És annak ellenére élte az életét ily módon hosszan, hogy közben évek óta foglalkozik a termesztésével. Saját használat, családi igények kielégítése, piszmogás azon a jó falusi levegőn, íme néhány ok. Fáradozását több-kevesebb siker koronázta. Az utóbbi időben inkább több. A paprika (is) szeret nála lenni, talaj, napocska, víz rendben. A jó gazda gondossága szintén. A kertember bioarc, dinamikus, növénytársításokat alkalmaz, permakulturálisan közelít, valamint ökológiailag és emberléptékkel. Így képzeljük el őt magunk elé, amint motoszkál, babrál és méláz. És most éppen egy kicsit paprikás a hangulata, ám cseppet sem szomorkás. Inkább új tudással felvértezett, a holtig való tanulásba vetett mélységes hittel átitatott hangulat ez. A gazdagodás az új ismerettel ráadásul akkor következett be, amikor amúgy is bővíteni szándékozott a kertjükben található paprikaszekció ágyásait és parcelláit. Ezt meg azért gondolta így, hogy termesztés és utógondozás nyomán saját piros fűszerpaprikához jusson.