Mozikban az új ’56-os pszichothriller

A forradalom leverése előtt néhány nappal játszódó Mesterjátszmában ugyanaz volt a cél, mint az Akik maradtak-ban: megmutatni, mire képes a szeretet gyógyító ereje?

Ezt így sosem mondtam ki, de nagyon örülök, ha valakinek ez jut eszébe erről a moziról. Talán nem is alaptalanul. Az egyik főszereplőnk, Hajduk Károly a miskolci Cinefesten, ahol a világpremier volt, és ahol ő is először látta egyben az egészet, a vetítés után odajött hozzám, megölelt, és azt mondta: „csináltál egy filmet a szeretetről”. Ezen kissé meg is lepődtem, mert én az utómunkák alatt már nyilván ezerszer láttam a Mesterjátszmát, és mindig az volt bennem, hogy az Akik maradtak egy lassú, meleg tónusú, lágy, érzelmes alkotás, ez pedig éppen ellenkezőleg: egy gyorsan pörgő, hűvös, a felszínen viszonylag érzelemmentes módon feldolgozott sztori. Ezért vagyok boldog, hogy eszerint a mély rétegei is könnyen érthetők-átérezhetők. És mert minden munkámban, talán kicsit régimódian vagy jól fésülten, arra törekszem, hogy legyen valami értelme. Hogy ténylegesen tudjak adni valamit a nézőknek, és ne csupán öncélú játékra költsek el rengeteg pénzt; igyekszem soha nem frusztrációból vagy mutatni vágyásból alkotni. Ez nem jó vagy rossz út, én egyszerűen ilyen vagyok, így működöm.

Egy pap szerintem eleve nagyobb állítás, mint egy ügyvéd, nem egyet közülük valóban megkínoztak, börtönbe zártak a nyilasok és a kommunisták is, többek közt Mindszentyt”

A pap karakterére már eleve az Akik maradtak férfi főszereplőjében gondolkodott?

Nem feltétlenül, de természetesen elhívtuk Károlyt is a kasztingra. A forgatókönyv első verzió­jában, amit Fonyódi Tibor írt, a pap még egy idős, törékeny ember volt. Majd jöttem én, és szabad kezet kaptam mindenféle változtatásra; rájöttem, hogy a film szempontjából jobb, ha egy fiatalabb, életerős karaktert gyúrunk belőle, akinek ráadásul pénzügyi végzettsége is van, így abszolút reális, hogy ő őrzi az egyház kincseinek egy részét. Egyébként a vele történtek ábrázolásában – börtön, kihallgatások – Mindszenty emlékiratai voltak a fő inspirációim. Nemcsak a fogva tartás körülményeire vagy a vallatások menetére gondolok, sok mondatot szinte szó szerint átemeltem Mindszenty belső vívódásaiból, érzéseiből, érzékeléseiből. Visszatérve Hajduk Károlyra, amikor tehát kitaláltam, hogy a pap figuráját fiatalítanunk kell, elkezdtünk a negyvenes korosztályból válogatni. Mindig ragaszkodom a kasztinghoz, valahogy szükségem van rá, hogy az én kamerám előtt hangozzanak el kvázi az én mondataim, csak így tudom végül jó szívvel, nyugodtan egy-egy színész mellett letenni a voksomat. Ez esetben is így történt, de már egy kör után kiderült, amit legbelül azért addig is sejtettem: Karcsi arca egyszerűen verhetetlen. A minimalista játéka, az arckifejezése, az egész lénye képes a nézőt úgy elvinni egy utazásra, hogy közben empátiára is készteti. Biztos, ami biztos, egyszer még összenéztem őt egy sakkjátszma közben Mácsai Pállal, de már ott volt az üveg bor bekészítve mindkettőjüknek az asztalomon. Nemrég pedig felfedeztem, hogy a Károllyal való közös történetünk sokkal régebbre nyúlik vissza.