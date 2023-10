Tíz hátborzongató film a rettegés éjszakájára

Krupincza Mariann és Varga Mátyás összeállítása

Ahogy közeledik a Mindenszentek és a halottak napja, évről évre fellángol a vita a magyar közéletben, hogy a Valentin naphoz hasonlóan át kell-e vennünk itt Európa szívében a pogány múltban gyökeredző, angolszász ünnepet, a halloweent. Ez a kérdés úgy tűnik, hogy még évekig megosztja majd a társadalmat, de az tény, hogy szeptember végétől egy hónapon át a kirakatokban és a boltok polcain a narancssárga vicsorgó tökök, a boszorkányok és a szellemek kapják a főszerepet. Október 31-én vagy annak környékén pedig egyre több városban szerveznek beöltözős bulikat, a tévécsatornák és a mozik pedig hideglelős filmekkel rukkolnak elő. Ezekből a sokszor vérfagyasztó alkotásokból ajánlunk most tízet a figyelmükbe. De előre felhívjuk a figyelmet, hogy egyik-másik alkotással csak óvatosan: a képsoraik napokig kísérthetnek bennünket!

Bűvölet (1996)

Ha valakit vonz a mágia és a boszorkányság világa, akkor mindenképp érdemes erre a thrillerre lecsapnia. A történet hőse négy kitaszított és magányos tinilány, akiket a sors vagy az ördög keze egymás mellé parancsol, és egy 20. századi kovent alkotva egyre mélyebbre merülne a fekete mágia cseppet sem szívderítő világában. Eleinte élvezik a rejtélyes hatalmukat, meghódítják szívük szerelmét, bosszút állnak mindazokon, akik korábban bántották és megalázták őket, de ami kezdetben játéknak bizonyult durvulni kezd. Először csak egy társuk zuhan ki az ablakon, majd valami sötét és baljóslatú megmozdul a sötétben. A Bűvölet 2020-ban kapott egy folytatást is Örökség alcímmel, de az koránt sem vált olyan felkapottá a horrorkedvelők körében, mint a '96-os történet.

Halálhajó (1997)

A Halálhajó (eredeti címe: Event Horizon) egy olyan kultikussá vált sci-fi-horror, amelynek képsorai jó darabig biztos kísérteni fogják a nézőt. A történet szerint 2047-et írunk. Az Event Horizon nevű felderítő űrhajó, amely évekkel korábban nyomtalanul eltűnt, egyszer csak ismét jeleket kezd sugározni. A jel forrása felé száguldó elit legénység tagjai között helyet kap az Even Horizon tervezője, Dr. Weir is. Küldetésük: megtalálni és megmenteni a legmagasabb fokú technikával készült űrhajót. De amit találnak, az a legmagasabb fokú rettegés, amely felér a pokol legmélyebb bugyraival. S végül, amit menteniük kell az a saját életük, és nem utolsó sorban a józen eszük.

A halloween szó mindenszentek előestéjét jelenti, és eredete a pogány múltba nyúlik vissza. A kelták hajdanán a nyár végét ünnepelték ilyenkor, és testben és lélekben egyaránt felkészültek a hosszú, hideg és sötét téli időszakra. Úgy hitték, Halloween éjszakáján a halandók világát és a holtak birodalmát elválasztó fátyol elvékonyodik, és aki nem vigyázott magára, csúnyán megüthette a bokáját a szellemekkel. Ezért sokan helyeztek ki ételt-italt házaik elé vagy mutattak be áldozatot, hogy ezzel is távol tartsák otthonaiktól az ártó lelkeket. Innen ered a töklámpások kihelyezésének szokása is, melyet a brit szigetlakók, Jack O’Lanternnek is neveznek egy részeges csavargó után, kinek lelke a vigyorgó tökökben lelt menedéket, mert sem az ördögök, sem az angyalok nem engedték be maguk közzé. A kelta naptár szerint október 31-e az év utolsó napja. Egyes vallási közösségek még ma is megülik ezt a napot, az úgynevezett Samhain Sabbath-ját. Október 31-éről november elsejére virradóan a boszorkánykovenek tagjai közös varázslatokkal és igék mormolásával búcsúztatják az elmúlt évet, és adnak hálát annak eredményeiért.

Amerikai Horror Story

Az Amerikai Horror Story Ryan Murphy és Brad Falchuk 2011 óta töretlen népszerűségnek örvendő, immáron 12 évadot megért horror-dráma sorozata. Antológia jellegű, hiszen minden évad egy, az előzőtől független történetet mesél el, egyfajta minisorozatként. Az évadok során a klasszikus ijesztgetők, mint a vámpírok vagy a gyilkos házban rekedt szellemek mellett fókuszba kerültek már a boszorkánykovenek némi vuduval átitatva, de a szekták titokzatos és cseppet sem ártatlan világába is betekintést nyerhettek a nézők. A legutóbbi, a sorban már 11. évad pedig egy '80-as évekbeli New York-i sorozatgyilkosra fókuszált, akinek áldozatai megnyerő külsejű és fiatal meleg férfiak voltak. Azonban a sötétben egy még nagyobb veszély is leselkedett erre a közösségre.

A 12. évad a Delicate alcímet viseli, és egy készülő könyvet adaptál. A könyv egy nőről szól, aki meg van róla győződve, hogy egy sötét alak mindent megtesz azért, hogy soha ne essen teherbe. A szereplők sora pedig egy valóságshow hőssel is gazdagodik, a vásznon ugyanis megjelenik Kim Kardashian.

Krakkói szörnyek (2022)

A Krakkói szörnyek egy lengyel természetfeletti thrillersorozat, amelyet a Netflix készített és a szláv mitológián alapul. A történet egy Alex nevű lányról szól, aki két végén égeti a gyertyát. Kicsapongó életmódjával azonban csak sötét, átkozott múltja elől menekül. Azonban a jelenét is szörnyek népeítik be, még az őrangyala láttán is megfagyhat a sorozatot néző ereiben vér. Azonban Alexnak nem egyedül kell szembenéznie a Krakkóra leselkedő és egyre elvetemültebb gonosszal. Az egyik egyetemi tanár különleges, paranormális jelenségeket kutató fiatalokból álló csoportosulást vezet, akik felvehetik a kesztyűt a sötét teremtményekkel szemben.