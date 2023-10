Megelevenedő középkor Zsámbékon – lenyűgöző interaktív fesztiválon jártunk

Most a projekthez kapcsolódóan, minden eddiginél parádésabb kivitelben rendezték meg a nemzetközi hagyományőrző találkozót és óriásbábos fesztivált, a Fékomadta elnevezésű rendezvényt, amit meglátogattunk október közepén.

Első alkalommal a fesztivál pár éves történetében a híres-nevezetes romtemplomnál építettek interaktív falut és várat,

amelyek már szorosan kapcsolódnak mind az Uradalom, mind a Romtemplom rehabilitációs projektjéhez. Az eredmény pedig csodálatos lett, minden előzetes elképzelésünket meghaladta.

Íme, a megelevenedő középkor képekben, Zsámbékon, 2023-ban

Először is körbenéztünk a műhelyekben. Mindenhol gyerekek, lelkes felnőttek, lélegzetelállító, korabeli atmoszférát teremtő díszletek...

Munkában a fújtató (Fotó: Fejér János)

A kovácsműhelyben zajlik az élet (Fotó: Fejér János)

Kőfaragás kicsiknek és nagyoknak (Fotó: Fejér János)

Fazekasság, agyagművesség (Fotó: Fejér János)

A fegyverkereskedés is megnyílt, kipróbáltuk a súlyos kardokat (Fotó: Rádi Nikolett)

Íjászkodni is lehetett, vagy csatázni...vagy kalodába kerülni...

Aztán megjöttek a boszorkányok, az óriások és a pestisdoktorok...

Egy bájos boszorkány (Fotó: Rádi Nikolett)

„Portyázásunk” közben a barátságos helyiekkel is szóba elegyedtünk. A középkori várúrnőnek öltöző, egyébként (budapesti) városmarketinggel foglalkozó Zsuzsanna többek között elmondta, miközben kolbászt falatoztunk: turizmus szempontjából manapság egy kisváros is úgy működik, akár egy cég – be kell vonzani az embereket, brandet kell építeni, meg kell győzni őket arról, hogy ide jöjjenek, mert megéri, és ne máshová.

Zsámbékon szerencsésen találkozik a csodálatos, középkori romtemplom léte, a fiatal, modern városvezetés brandépítő törekvése és a helyi hagyományőrzők magas szintű szakmai tudása,

elkötelezettsége a középkori élet hús-vér megmutatása után – tudjuk meg.

Attól válik érthetővé, hogy miért van szüksége brandépítésre a városoknak, magyarázta Zsuzsanna, ha hangsúlyozzuk: annyi inger éri manapság az embereket és annyi rengeteg program van mindenhol, hogy sima marketing eszközökkel „nem tudsz lekanyarítani az emberek agyoningerelt agyában helyet, amit elfoglalsz.

A városokat is ugyanúgy márkázni kell, mint egy terméket.

Például a Volvo biztonságos, Loch Ness-ben szörny van, és így tovább. A lényeg, hogy legyen mihez kötni, és maradandó, beégett legyen az információ.” A másik, fűzi hozzá, hogy mára egy középkori vár vagy templom önmagában „a kutyát nem érdekli”, csak ha interaktívvá, élményszerűvé teszed.

Jelentem, sikerült, sőt, ezután jött a java. Kora esti ima után jöhetett a várostrom, immár „igazi” harcosokkal.

Csata előtti ima a zsámbéki templomromnál (Fotó: Fejér János)

Hadbavonulás (Fotó: Fejér János)

Indul a támadás (Fotó: Fejér János)

„Öldöklő” küzdelem kezdődött (Fotó: Fejér János)

A várat is megostromolták (Fotó: Fejér János)

Tájkép csata után (Fotó: Fejér János)

Mintha csak a Vikingek, vagy a Trónok harca forgatásán jártunk volna (Fotó: Fejér János)

Végül az esti buli sem maradt el.

