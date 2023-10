Hárommillióért kínálják a Horthyt méltató plakátot, amelyet a Fradi-sas tervezője alkotott

Az ominózus Horthy-plakát és Horthy Miklós László Fülöp festményén

Forrás: Budapest Poster Gallery/Wikipedia

Várkonyi Ádám, az árverést szervező Budapest Poster Gallery ügyvezetője a Mandiner megkeresése után izgalmas háttérrel szolgált a Horthy-plakátról.

Az ominózus plakátot a megjelenése után, 1920-ban egy zsidó származású bécsi műgyűjtő, Julius Paul vásárolta meg, aki a korszak egyik legismertebb plakátgyűjtője volt.

A cigaretta-papír kereskedő 1938-ban bekövetkezett halála után az unokaöccséhez került a tekintélyes plakátgyűjtemény, őt viszont Ausztria német megszállása után arra kényszerítették, hogy olcsón adja el a plakátokat egy nácibarát kereskedőnek. Így került a Horthy-plakát is a kereskedőhöz, aki aztán jó pénzért a bécsi Albertina múzeumnak adta tovább a páratlan gyűjteményt. Julius Paul örökösei hosszú évtizedekkel később pert indítottak a plakátokért, visszakapták őket, majd egy New York-i galériához kerültek. A Budapest Poster Gallery ott vásárolta meg a most árverésre kerülő Horthy-plakátot.

Várkonyi Ádám szerint emblematikus politikai plakátról van szó, olyan alkotásról, amely egy korszak jelképévé vált. Várkonyi tudomása szerint

a plakátból anno néhány száz példány készült, és igazi ritkaságnak számít, főleg ebben az állapotában.

Tudomása szerint hazai árverésen még egyszer sem szerepelt a Horthy-plakát, amelynek kikiáltási árát (3 millió forint) egyáltalán nem tartja túlzónak a galériás.

A tervező Manno Miltiades az ügyvezető szerint párhuzamba állítható Bíró Mihállyal. Az utóbbi a szocialista oldal első számú plakáttervezője volt (ő alkotta meg a kalapácsos ember figuráját is), Miltiades pedig a jobboldali blokk támogatója. Így születhetett meg a Horthy-plakát is, amely nem biztos, hogy a kikiáltási áron talál majd gazdára a november 6-án esedékes árverésen, hiszen a kultikus, századelős politikai plakátok esetében előfordult már négy-öt milliós leütési ár is.

Nyitókép: Az ominózus Horthy-plakát egy részlete és az alkotó, Manno Miltiades