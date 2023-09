Újabb Oscar-díjas magyarok, a Nyugati pályaudvar mint európai filmkincs és nézőszámrekord – véget ért a Budapesti Klasszikus Film Maraton

A csúcsdöntés pedig sikerült; a Film Maraton 110 vetítésén több mint húszezer néző vett részt, és számos közönségtalálkozóra is sor került. A Szent István-bazilika előtti tér esténként az ország legnagyobb szabadtéri mozijává alakult. Az Urániában és a Toldi moziban is rekordszámú telt házas vetítés volt: a Grace Kelly és Cary Grant főszereplésével készült Fogjunk tolvajt! című Hitchcock-film, Jean Renoir romantikus vígjátéka, a Mezei kirándulás, Francis Ford Coppola klasszikusa, A keresztapa, az első magyar életrajzi film, Tóth Endre 1939-es Semmelweis című alkotása, a Robert de Nirót világsztárrá avanzsáló Dühöngő bika és a generációs kultfilm, a Trainspotting felújított változata is telt házzal ment többek közt.

Káel Csaba, a Nemzeti Filmintézet igazgatója, Kevin Macdonald Oscar-díjas rendező és Ráduly György, a Budapesti Klasszikus Film Maraton fesztiváligazgatója, a Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum vezetője (Fotó: Nemzeti Filmintézet)

A Film Maraton meghívására számos vendég is érkezett a fővárosba. Köztük a világhírű, magyar származású, ám Nagy-Brittaniában befutott filmes, Pressburger Imre unokái. Az Oscar-díjas Kevin Macdonaldnak és a BAFTA-díjas Andrew Macdonaldnak – a Trainspotting producerének – régi álma vált valóra a magyar állampolgárság felvételével.

Kevin Macdonald (Az utolsó skót király, 11, Egy nap szeptemberben) könyvet is írt a nagyapjáról. A Pressburger Imre – Egy forgatókönyvíró élete és halála című kötetet, amely a FilmHungary kiadó Magyarok Hollywoodban című sorozatában jelent meg, múlt héten mutatták be. Szerzője ez alkalomból adott interjút az Indexnek, amelyben elmondta, hogy a nagyapja ugyan imádta Angliát, és egy igazán tradicionális részére költözött,

„de legbelül mégis magyar volt.

Húszéves korában hagyta el Magyarországot, de még halálakor is úgy beszélt, mint ahogy a magyarok, a legjobb barátai is mind magyar emigránsok voltak, és magyarul olvasott.”