Gyűlölt közellenségből Jézus buzgó hirdetője – ma van Szent Máté apostol ünnepe

Az „autista” Máté

Keresztény körökben futótűzként terjedt az elmúlt két év során az amerikai Angel Studios Jézus-sorozata, a The Chosen. A Jézus Krisztus életét újszerűen, ám nagy hitelességgel ábrázoló, egy végtelenül emberközeli Jézus karakterét megrajzoló sorozat készítői elmélyülten foglalkoztak a tanítványok jellemrajzával is és igyekeztek személyes történeteiket is részletekbe menően elmesélni. A tanítványok életének döntő mozzanata természetesen az, amikor Jézussal találkoznak (ez általában igaz a keresztény emberre), de konfliktusaik, konfrontációik adott esetben nem múlnak el azután sem, hogy Krisztus követői lesznek. Így van ez a Mátéhoz való viszonyukban is: néhányan közülük nehezen fogadják el annak a férfinak a társaságát (és egyenrangúságát), aki korábban a rómaiak nevében beszedte tőlük az adót. Sőt, a vámosok gyakran saját zsebre is dolgoztak, így az sem kizárt, hogy megtérése előtt Máté egyik-másik tanítványt némileg átejtette... Mindenesetre a sorozat által felrajzolt, vívódó, belső bizonyosságot kereső, nagyon aprólékos, a részletekre rendkívüli módon ügyelő, állandóan jegyzetelő és minden apróságot megjegyző Máté nagyon törekszik arra, hogy jó tanítvány váljon belőle, hogy jól szolgálja Jézust – és autisztikus jegyeket mutat.

A stúdió honlapján indított blogon (innen származik cikkünk nyitóképe is, a jeleneten Máté és Jézus beszélget, a háttérben mögöttük Mária Magdolna) külön bejegyzésben fejtegetik, vajon autista volt-e a tanítvány. Mindezt nagy körültekintéssel és tapintattal, a bejegyzés szerzője pedig hangsúlyozza: „Máté ábrázolása a Kiválasztottban arra utal, hogy potenciálisan autista. Máté nagyfokú matematikai érzékenysége és a részletekre való odafigyelés az autista egyénekre jellemző hiperfixációra mutat rá. Bizonyos viselkedési jegyei is ezt jelzik, beleértve azt a hajlamát, hogy nem létesített közvetlen szemkontaktust, valamint azt, hogy nem érti a nem világos nyelvet és más társadalmi jeleket.” Hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy Máté karakterének megrajzolásakor természetesen semmiféle biztosat nem tudhattak arról, hogy a történelmi alak autisztikus jegyeket mutatott volna, a céljuk ezzel az volt, hogy azok a milliók, akik világszerte élne autizmussal, könnyen azonosulhassanak a kereszténység egyik legjelentősebb alakjával és így közelebb érezhessék magukat a sorozat főszereplőjéhez, a Názáreti Jézushoz is.