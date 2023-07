Együtt kell működni a világgal, a kérdés, hogy meddig – bemutatták az új Kommentárt

Bemutatták a Kommentár folyóirat új lapszámát, mely a keresztény politikáról szól. A kerekasztal résztvevői: Jancsó András politológus, az NKE EJKK Vallás – és Társadalom Kutatóintézetének tudományos segédmunkatársa; Nádor Koppány Zsombor, a Szent István Intézet vezető kutatója és Szerencsés Károly történész voltak. A beszélgetés moderátora Horváth Szilárd, az M5 Kommentár Klub című kultúrpolitikai magazinműsorának házigazdája volt.



Hamvas szerint ha a szent könyvektől eltér egy társadalom, akkor menthetetlenül elvész, és csak akkor találhatja meg magát, ha visszatér ezekhez – nyitott egy idézettel Horváth. Nádor szerint a hitünkből és a filozófiánkból is ugyanarra jutunk, miszerint Európának nincsen más működőképes változata, mint hogy keresztény. Vagy állít valamit egy civilizáció, vagy tagadásban van, és akkor majd egy másik erős kultúra felváltja – idézte T. S. Eliotot. Jancsó szerint nem egyszerűen új pogányságot hoznak ezek a modern gondolatok, hanem egyfajta politikai teológiák jelennek meg – vélekedett Carl Schmitt nyomán. Anno volt egy vita Habermas és Ratzinger között, ahol Habermas, aki magát vallásilag botfülűnek nevezi, elismeri, hogy végtére

szükség van valamiféle vallási alapra, legalábbis az abból kinyelhető társadalmi pluszra.



Szerencsés felvetette, hogy '45-ben

a kommunista irányzat használta azokat az eszközöket, amelyeket korábban az egyházak is használtak.

Egyfajta istentiszteletnek is felfogható egy kommunista gyűlés, a dolgok behelyettesíthetők. Ezzel szemben nehéz volt védekezni. Négy pillére volt a politizálásnak, ebből hármat ezek a „botfülűek” is el tudnak juttatni az emberekhez, mintha sajátjuk lenne. Ők „demokraták”, „szociálisan érzékenyek” és „hazafiak” – utóbbi nehezen megy.



Amit nem tudnak átadni, az az, hogy ők hisznek, hogy reményt adnak. Ezért legyőzhetetlen a keresztény eszme. Szerencsés végső soron azért optimista, mert a kereszténydemokráciában a három pillér mellett ez a negyedik is megvan, és ezért fog túlélni mindent modern kísérletet, amiről hallottunk.



Nádor szerint a keresztény létezés dilemmája, hogy szélsőségeket kizárnak. Kizárják a felszabadítási teológiát, miszerint Isten országát a földön hozzuk létre. Kizárják a kivonulást a világból, és csak lelkiségi, társadalmat maga mögött hagyó társadalmat tart fontosnak. Mind a katolikusok, mind a protestánsok,

Szent Ágostontól Luther Mártonon át azt mondták, hogy Krisztus is és kultúra is.

A kérdés, hogy az adott társadalom mit tud megtenni? A földi keretek között a maximumot megtenni nem tudja, de kötelessége munkálkodni az adott országért.



Horváth felvetette, hogy a vallásosok száma csökkent, de a maguk módján vallásosok száma nőtt az utóbbi időben. Mit jelent ebben a kontextusban a keresztény politizálás? És mit jelent Nyugaton, ahol a számok még rosszabbak? Jancsó utalt Rod Dreher javaslatára, miszerint ilyen helyzetben, amikor a kereszténységet ellenséges hangulat veszi körbe, vissza kell húzódni. Ratzinger szerint viszont világító közösségekké kell válni. A keresztény politizálás története, hogy a keresztény politizálás döntő többségben lett volna, sőt, van történelmi tapasztalatunk arra, hogyan kell kisebbségben politizálni. Meg kell fontolnunk, hogy a hit megvallásával közvetítjük értékeinket a társadalom számára.



Szerencsés szerint így volt ez a szocializmusban is. Akkor is ez volt az arány, akkor is voltak felmérések, és ezért ő is egyetért, hogy hiteles személyiségek és közösségek kellenek. Nem szükséges, hogy mindenki keresztény pártban vagy szervezetben politizáljon, de lebegjen ott a társadalom felett, hogy ilyen is van. És van, akinek el kell mennie a mártíriumig is, ilyen volt Mindszenty is: róla mindenki tudta, hogy nem fog alkudni, nem kollaborál.

Mindszenty szerint amíg egymillió magyar imádkozik, addig nem félti a magyarságot – ez maga a kisebbségi politizálás.

Amíg ez megvan, addig van remény, hogy az alappillérek érvényesülnek, és nem következik be semmilyen apokaliptikus vízió.



A politika más, mint a vallás. A politikában minden pozícióért meg kell küzdeni. Azok tudnak reményt adni, akik '45 után úgy hitték, hogy nincs minden veszve a szovjet megszállás miatt, a szuverén állam eszméje nem veszett el. Ez hiú remény volt, de remény nélkül nincs politika. Ezért hitték egyesek, hogy koalícióra kell lépni a kommunistákkal, ez téves volt. De ezeket a kompromisszumokat meg kellett hozni a remény jegyében. Az már más kérdés, hogy amikor elveszett Magyarország szabadságának lehetősége, akkor hogyan működjünk együtt egy diktatúrával? Legyek békepap, vagy vállaljam a börtönt vagy akár a kötelet? Az nyilvánvaló, hogy a megszálló Szovjetunióval együtt kellett működni, a világgal együtt kell működni. De ott is megvan a határ, hogy meddig, hiszen az ellenfél a megsemmisítésünkre tör. Szerencsés itt nem folytatta, mert a hasonlatok furcsa analógiákat vetnének fel.