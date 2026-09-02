Ft
Ft
28°C
15°C
Ft
Ft
28°C
15°C
09. 02.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
09. 02.
szerda
csempészet korrupció TCK dmitro lubinec Ukrajna kényszersorozás

Ukrán ombudsman: több tízezer dollárért külföldre juttathatják a mozgósított férfiakat a toborzóközpontok korrupt dolgozói

2026. szeptember 02. 08:14

„Jogállami, demokratikus, emberi jogi megoldások” északkeleti szomszédunknál.

2026. szeptember 02. 08:14
null

Akár 50–70 ezer dollárért, vagyis nagyjából 16–22 millió forintért is külföldre juttathatják a mozgósításra kötelezett férfiakat az ukrán területi toborzó- és szociális támogatási központok (TCK) korrupt alkalmazottai – állítja Dmitro Lubinec ukrán ombudsman.

Ezt is ajánljuk a témában

Az emberi jogi biztos az Ukrajinszka Pravdának nyilatkozva arról beszélt, hogy a jelenség elsősorban a határ menti Kárpátalján terjedt el, miközben a front közelében jóval ritkábban tapasztalható.

Lubinec szerint a határ menti térségekben már olyan szolgáltatások is kialakultak, amelyek keretében a férfiakat a toborzóközpontok mikrobuszaiból juttatják ki külföldre. Az ombudsman állítása szerint egy ilyen „szolgáltatás” ára 50–70 ezer dollár lehet.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Az ukrán emberi jogi biztos további, a TCK-k működéséhez kapcsolódó korrupciós összegekről is beszélt.

Elmondása szerint mintegy 10 ezer dollárt kérhetnek azért, hogy valakit kiengedjenek egy toborzóközpont mikrobuszából, míg 15 ezer dollárba kerülhet, ha valaki a TCK épületéből akar távozni.

Lubinec azt is állította, hogy egy TCK-vezetői pozíció megszerzéséért átlagosan 50 ezer dollár kenőpénzt fizethetnek.

Az ombudsman szerint a korrupció területi megoszlása jelentős: Kárpátalján különösen gyakori, míg a frontközeli Zaporizzsja és Harkiv térségében jóval kevésbé jellemző. Hasonló különbséget lát a toborzóközpontok munkatársait érő támadások esetében is: Lubinec szerint minél távolabb kerülünk a frontvonaltól, annál több ilyen incidens történik.

Az ombudsman abban bízik, hogy az új ukrán főparancsnok kinevezésével sikerül rendezni a toborzási rendszerben kialakult problémákat és visszaszorítani a korrupciót.

Nyitókép forrása: Facebook

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
citromosParizer
2026. szeptember 02. 10:21
felfedezte a meleg vizet az ombudsman, hogy korrupt az egész országuk. mi lesz a következő, a kanálban a mélyedés?
Válasz erre
0
0
reakcio-hu-kommentek-x-elessel
2026. szeptember 02. 10:19
x! x! X! Vár a reakcio.hu kommentzónája, X-elhető felhasználókkal. reakcio.hu/user/register
Válasz erre
0
0
sanya55-2
2026. szeptember 02. 09:38
Tehát egy ukri muki 18 millát ér forintba a beárazás szerint, szerintem olcsó, egy rendes igahúzó nigger min kétszer ennyibe lenne
Válasz erre
0
0
formaegy-2
•••
2026. szeptember 02. 09:36 Szerkesztve
EU-s értékek! Hitler2Leyen és csürhéje is korrupt, a ma M.o-on Magyar Náci Péterrel találkozó Korrupt Costa elvtárs is! Csak azt csinálják amit a nyugati náci EU-s vezííííííííííreik! "...az új ukrán főparancsnok kinevezésével..." Ne tessenek már röhögtetni!))))))))))))) Az egész ukrán csürhe egy tömeggyilkos náci, alvilági, maffia korrupt tróger banda! Majd biztos az új ukrán főparancsnok lesz kivétel.)))))))))))))) Ki se neveznék, ha a becsület látszata is felmerülne! Miért éppen ezekkel parolázik Magyar Hazug Náci Péter? Mert éppen olyan, mint ők! Mindent lerombolni, eltaposni, megsemmisíteni! Most éppen a magyar emberek megsemmisítésén kell dolgoznia. A náci Gestapós vizsgálat, pofa látogatás tegnap beindult náci Weber elvtárssal, ma folytatódik a Korrupt Costaval. Köpedelem! Ukránokat haza! Menjenek harcolni a frontra, (ami a nyugati náci gyilkos csürhe, és az USA gyarmata) és dolgozzatok otthon, ne a magyarok pénzén élősködjetek!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!