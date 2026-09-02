Ukrán ombudsman: több tízezer dollárért külföldre juttathatják a mozgósított férfiakat a toborzóközpontok korrupt dolgozói

Elmondása szerint mintegy 10 ezer dollárt kérhetnek azért, hogy valakit kiengedjenek egy toborzóközpont mikrobuszából, míg 15 ezer dollárba kerülhet, ha valaki a TCK épületéből akar távozni.

Lubinec azt is állította, hogy egy TCK-vezetői pozíció megszerzéséért átlagosan 50 ezer dollár kenőpénzt fizethetnek.

Az ombudsman szerint a korrupció területi megoszlása jelentős: Kárpátalján különösen gyakori, míg a frontközeli Zaporizzsja és Harkiv térségében jóval kevésbé jellemző. Hasonló különbséget lát a toborzóközpontok munkatársait érő támadások esetében is: Lubinec szerint minél távolabb kerülünk a frontvonaltól, annál több ilyen incidens történik.