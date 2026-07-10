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Ukrajna Oroszország drón

Trükkös drónokkal pusztítják az oroszok az ukrán infrastruktúrát

2026. július 10. 11:59

Újabb szintet ért el Ukrajna és Oroszország drónháborúja.

2026. július 10. 11:59
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Oroszország a háború kezdete óta folyamatosan támadja az ukrán energetikai infrastruktúrát, különösen a frontvonalhoz közeli régiókban. Az ukrán hatóságok erre válaszul hatalmas betonszarkofágokkal és drónellenes hálókkal védik a nagyfeszültségű transzformátorokat, a határ menti övezetekben pedig sűrűn telepítettek olyan elektronikus hadviselési rendszereket, amelyek a drónokat irányító rádiójelek zavarására szolgálna – írja a Reuters.

Az oroszok mostanra kifejlesztettek egy kisméretű, mozgékony, belső nézetes dróntípust, amely érzéketlen a rádióelektronikai zavarásra. Joshua Scriven, a Centre for Information Resilience elemzője a Reutersnek elmondta:

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az oroszok előbb egy drónnal lyukat ütnek a védőhálón, majd a keletkezett résen keresztül egy második eszközt irányítanak a célpontra.

Egy-egy ilyen eszköz előállítási költsége mindössze 2000 dollár körül mozog. Az orosz stratégia célja az egyes ukrán régiók leválasztása az országos energiahálózatról, majd a helyi erőművek célba vételével a teljes áramszolgáltatás ellehetetlenítése.

Eközben ugyanakkor az ukránok is drónok hadával támadják az orosz területen lévő célpontokat.

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Fotó: orosz dróntámadás Kijev ellen június elején (Roman PILIPEY / AFP)

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Összesen 19 komment

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Sorrend:
madre79
2026. július 10. 13:49
hol láttál te fideszes fostos gatyást?
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0
0
Hunnia
2026. július 10. 13:32
Miért nem fordítanak arra is energiát, hogy az ukrán patkányt kifüstöljék? Egy zongorista csak nem okozhat akadályt .... Milyen egyezség lehet az oroszok és a globalisták között, hogy ezt a patkányt megkímélik?
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goldie-2
2026. július 10. 13:28
......
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0
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Beszartak-a-fideszesek
•••
2026. július 10. 12:51 Szerkesztve
Vajon az orosz tankönyvekben az 1956-os események még mindig fasiszta ellenforradalomként szerepelnek? Ah, 1956. Régi szép idők, mikor Oroszország Anyácska fiai vígan lekaszálták a magyarokat. Ugye, "tengerparton pihiző" johannlófingusz nyugger? :)
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