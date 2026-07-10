Trükkös drónokkal pusztítják az oroszok az ukrán infrastruktúrát

Oroszország a háború kezdete óta folyamatosan támadja az ukrán energetikai infrastruktúrát, különösen a frontvonalhoz közeli régiókban. Az ukrán hatóságok erre válaszul hatalmas betonszarkofágokkal és drónellenes hálókkal védik a nagyfeszültségű transzformátorokat, a határ menti övezetekben pedig sűrűn telepítettek olyan elektronikus hadviselési rendszereket, amelyek a drónokat irányító rádiójelek zavarására szolgálna – írja a Reuters.

Az oroszok mostanra kifejlesztettek egy kisméretű, mozgékony, belső nézetes dróntípust, amely érzéketlen a rádióelektronikai zavarásra. Joshua Scriven, a Centre for Information Resilience elemzője a Reutersnek elmondta: