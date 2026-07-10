Trükkös drónokkal pusztítják az oroszok az ukrán infrastruktúrát

Az elmúlt két év legnagyobb dróntámadását hajtották végre az ukránok Moszkva ellen
Orosz közlések szerint Ukrajna több száz drónnal támadta az ország területét az éjszaka folyamán.
Újabb szintet ért el Ukrajna és Oroszország drónháborúja.
Oroszország a háború kezdete óta folyamatosan támadja az ukrán energetikai infrastruktúrát, különösen a frontvonalhoz közeli régiókban. Az ukrán hatóságok erre válaszul hatalmas betonszarkofágokkal és drónellenes hálókkal védik a nagyfeszültségű transzformátorokat, a határ menti övezetekben pedig sűrűn telepítettek olyan elektronikus hadviselési rendszereket, amelyek a drónokat irányító rádiójelek zavarására szolgálna – írja a Reuters.
Az oroszok mostanra kifejlesztettek egy kisméretű, mozgékony, belső nézetes dróntípust, amely érzéketlen a rádióelektronikai zavarásra. Joshua Scriven, a Centre for Information Resilience elemzője a Reutersnek elmondta:
az oroszok előbb egy drónnal lyukat ütnek a védőhálón, majd a keletkezett résen keresztül egy második eszközt irányítanak a célpontra.
Egy-egy ilyen eszköz előállítási költsége mindössze 2000 dollár körül mozog. Az orosz stratégia célja az egyes ukrán régiók leválasztása az országos energiahálózatról, majd a helyi erőművek célba vételével a teljes áramszolgáltatás ellehetetlenítése.
Eközben ugyanakkor az ukránok is drónok hadával támadják az orosz területen lévő célpontokat.
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Orosz közlések szerint Ukrajna több száz drónnal támadta az ország területét az éjszaka folyamán.
Fotó: orosz dróntámadás Kijev ellen június elején (Roman PILIPEY / AFP)