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NATO Litvánia atomfegyver

Súlyos döntést hozott Litvánia: már nem tiltják az atomfegyverek állomásoztatását az országban

2026. július 03. 07:53

Vilnius egyelőre nem tervezi az atomfegyverek tárolását Litvánia területén, a tilalom eltörlésével az ország ugyanakkor többé nem lesz korlátozva ezen a téren, „amennyiben a jövőben változnának a körülmények”.

2026. július 03. 07:53
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A parlamenti pártok megállapodtak, hogy törlik az ország alkotmányából azt a cikkelyt, amely tiltja az atomfegyverek állomásoztatását Litvániában – jelentette be a balti ország elnöke.

Súlyosbodik a geopolitikai helyzet, és az alkotmányunk teljesen más körülmények között íródott”

 – fogalmazott Gitanas Nauseda. Bár az államfő hangsúlyozta: Vilnius egyelőre nem tervezi atomfegyverek tárolását Litvánia területén, a tilalom eltörlésével az ország többé nem lesz korlátozva ezen a téren, 

„amennyiben a jövőben változnának a körülmények”.

Mint mondta, csaknem minden parlamenti frakció egyetértett abban, hogy az alkotmány 137. cikke – amelynek értelmében tilos Litvánia területén tömegpusztító fegyvereket tárolni és külföldi katonai támaszpontot létrehozni – elavult és idejétmúlt”, a vélemények pedig csupán abban tértek el, miként eszközöljék a szükséges változtatásokat az alkotmányban. Példaként idézte a Hajnal a Nyemanon ellenzéki párt javaslatát, amely szerint az ügyben népszavazást kell kiírni, ám hangsúlyozta, hogy ő maga ezt nem tartja szükségesnek. Kiemelte, hogy gyakorlatilag Litvánia az egyetlen NATO-tagország, amely még mindig betartja az ilyen jellegű korlátozást.

„Igazán sajnálatos lenne, ha mi válnánk a NATO +gyenge láncszemévé+” – szögezte le.

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Military Exercises "Bursztynowy Obronca '26" (Amber Defender '26)
A litvánok szerint súlyosbodik a geopolitikai helyzet / Fotó: Wojtek RADWANSKI / AFP

 

Június elején a The Financial Times című londoni lap arról számolt be, hogy az Egyesült Államok fontolgatja nukleáris fegyvereknek további európai NATO-tagországokba telepítését, nem sokkal később pedig Robertas Kaunas litván védelmi miniszter azt közölte, hazája részt vesz az erről szóló megbeszéléseken, hozzátéve: az amerikai nukleáris fegyverek Litvániába telepítése kizárólag válság vagy háborús idők esetén jöhetne szóba. Juozas Olekas, a litván parlament elnöke közölte, hogy az alkotmányban szükséges változtatásokat az idei év végéig el tudják végezni.

(MTI)

Nyitókép: MTI/MTVA (illusztráció)

Összesen 11 komment

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Irgum-burgum
2026. július 03. 11:27
A litvánok megértették, hogy a putyini Oroszországban nem lehet megbízni. Remélem az új magyar kormány is ennek a belátásnak a mentén szervezi a külpolitikát és a honvédelmet. .
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europész
2026. július 03. 10:25
Hú a kis csivava,hogy fog pörögni ha veletlenül odatesz az usa egy atombomba köpenyt üresen?
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Papa55
2026. július 03. 10:11
Ezek a barmok nukleáris célkeresztet rajzolnak a saját homlokukra!
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mandala-3
2026. július 03. 09:48
Erről jut eszembe , vajon Kuba tiltja-e atomfegyverek állomásoztatását a területén???? Másik kérdés miért kell az orosz medvét folyamatosan provokálni? Nem tán valakik a föld pusztulására játszanak??
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