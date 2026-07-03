Súlyos döntést hozott Litvánia: már nem tiltják az atomfegyverek állomásoztatását az országban

A parlamenti pártok megállapodtak, hogy törlik az ország alkotmányából azt a cikkelyt, amely tiltja az atomfegyverek állomásoztatását Litvániában – jelentette be a balti ország elnöke.

Súlyosbodik a geopolitikai helyzet, és az alkotmányunk teljesen más körülmények között íródott”

– fogalmazott Gitanas Nauseda. Bár az államfő hangsúlyozta: Vilnius egyelőre nem tervezi atomfegyverek tárolását Litvánia területén, a tilalom eltörlésével az ország többé nem lesz korlátozva ezen a téren,