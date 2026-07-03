Súlyos döntést hozott Litvánia: már nem tiltják az atomfegyverek állomásoztatását az országban

Német védelmi miniszter: kötelezni fogjuk a német katonákat arra, hogy részt vegyenek a baltikumi szolgálatban
Ha nem megy önként, megy kényszerrel.
Vilnius egyelőre nem tervezi az atomfegyverek tárolását Litvánia területén, a tilalom eltörlésével az ország ugyanakkor többé nem lesz korlátozva ezen a téren, „amennyiben a jövőben változnának a körülmények”.
A parlamenti pártok megállapodtak, hogy törlik az ország alkotmányából azt a cikkelyt, amely tiltja az atomfegyverek állomásoztatását Litvániában – jelentette be a balti ország elnöke.
Súlyosbodik a geopolitikai helyzet, és az alkotmányunk teljesen más körülmények között íródott”
– fogalmazott Gitanas Nauseda. Bár az államfő hangsúlyozta: Vilnius egyelőre nem tervezi atomfegyverek tárolását Litvánia területén, a tilalom eltörlésével az ország többé nem lesz korlátozva ezen a téren,
„amennyiben a jövőben változnának a körülmények”.
Mint mondta, csaknem minden parlamenti frakció egyetértett abban, hogy az alkotmány 137. cikke – amelynek értelmében tilos Litvánia területén tömegpusztító fegyvereket tárolni és külföldi katonai támaszpontot létrehozni – „elavult és idejétmúlt”, a vélemények pedig csupán abban tértek el, miként eszközöljék a szükséges változtatásokat az alkotmányban. Példaként idézte a Hajnal a Nyemanon ellenzéki párt javaslatát, amely szerint az ügyben népszavazást kell kiírni, ám hangsúlyozta, hogy ő maga ezt nem tartja szükségesnek. Kiemelte, hogy gyakorlatilag Litvánia az egyetlen NATO-tagország, amely még mindig betartja az ilyen jellegű korlátozást.
„Igazán sajnálatos lenne, ha mi válnánk a NATO +gyenge láncszemévé+” – szögezte le.
Ezt is ajánljuk a témában
Ha nem megy önként, megy kényszerrel.
Június elején a The Financial Times című londoni lap arról számolt be, hogy az Egyesült Államok fontolgatja nukleáris fegyvereknek további európai NATO-tagországokba telepítését, nem sokkal később pedig Robertas Kaunas litván védelmi miniszter azt közölte, hazája részt vesz az erről szóló megbeszéléseken, hozzátéve: az amerikai nukleáris fegyverek Litvániába telepítése kizárólag válság vagy háborús idők esetén jöhetne szóba. Juozas Olekas, a litván parlament elnöke közölte, hogy az alkotmányban szükséges változtatásokat az idei év végéig el tudják végezni.
(MTI)
Nyitókép: MTI/MTVA (illusztráció)