Német ügyészség: Kijev rendelte el az Északi Áramlat felrobbantását

A német ügyészek azzal vádolták az ukrán „állami hatóságokat”, hogy ők rendelték el a 2022-es robbantásos támadást az Oroszországot Európával összekötő Északi Áramlat gázvezetékek ellen – számolt be a brit The Guardian.

A Balti-tengeren elkövetett szabotázs szinte teljesen megsemmisítette az Németországba irányuló orosz gázellátás kulcsfontosságú forrásának tengerfenéki infrastruktúráját.

Egy gyanúsítottat – akit tavaly augusztusban Olaszországban tartóztattak le, majd novemberben kiadtak Németországnak – ezen a héten vád alá helyezték. Letartóztatásakor Szerhij Kuznyecov néven azonosították.