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nord stream 1 támadás északi áramlat németország kijev oroszország

Német ügyészség: Kijev rendelte el az Északi Áramlat felrobbantását

2026. július 03. 06:35

A gázvezeték elleni támadás feltételezett vezetőjét háborús bűnökkel vádolják, amelyek elkövetésére a vád szerint az ukrán tisztet az állam utasította.

2026. július 03. 06:35
Ukraine's President Volodymyr Zelensky speaks at a press conference after meetings with the heads of the EU and Ireland, following a formal ceremony to mark the launch of Irelands eighth EU presidency, at Dublin Castle in Dublin on July 1, 2026. Ireland

A német ügyészek azzal vádolták az ukrán „állami hatóságokat”, hogy ők rendelték el a 2022-es robbantásos támadást az Oroszországot Európával összekötő Északi Áramlat gázvezetékek ellen – számolt be a brit The Guardian

A Balti-tengeren elkövetett szabotázs szinte teljesen megsemmisítette az Németországba irányuló orosz gázellátás kulcsfontosságú forrásának tengerfenéki infrastruktúráját.

Egy gyanúsítottat – akit tavaly augusztusban Olaszországban tartóztattak le, majd novemberben kiadtak Németországnak – ezen a héten vád alá helyezték. Letartóztatásakor Szerhij Kuznyecov néven azonosították.

A szövetségi ügyészség közleményében kijelentette, hogy „polgári célpont elleni támadás”, valamint robbanás okozása és a közszolgáltatások megzavarása miatt 

háborús bűnökkel vádolta meg.

A hivatal kiemelte, hogy Kuznyecov – aki akkor az ukrán hadsereg tisztje volt – más katonákkal együtt „az ukrán állami hatóságok parancsára” dolgozta ki az Északi Áramlat 1 és 2 gázvezetékek megsemmisítésére irányuló tervet, miután 2022 februárjában megkezdődött Oroszország inváziója.

Az Északi Áramlat gázvezeték az orosz gázexport számára létfontosságú útvonal volt Európába, míg a Északi Áramlat 2 még nem állt üzembe.

A támadás idején Moszkva nem sokkal korábban leállította a Északi Áramlat 1-en keresztüli szállításokat, nyugati szankciókra és műszaki problémákra hivatkozva, bár az európai országok azzal vádolták, hogy fegyverként használja a gázellátást. Németország, az EU legnagyobb gazdasága, kénytelen volt az azt követő hónapokban minden erejét mozgósítani energiaigényének kielégítése érdekében.

Az ukrán elnök szerdán kijelentette, hogy még nem kapta meg a vádirat teljes részleteit, amelyet aznap kézbesítettek neki – tudatta a Reuters. 

Kuznyecov és bűntársai állítólag nagy mennyiségű, fegyvergyártásra alkalmas robbanóanyagot szállítottak a dán Bornholm-sziget közelében található helyszínre, ahol a csoport „időzítővel ellátott robbanószerkezeteket helyezett el a tengerfenéken futó gázvezetékeken”.

A szerkezetek szeptember 26-án robbantak fel, súlyos károkat okozva a két gázvezetékben, és rekordmennyiségű metánt bocsátva ki a légkörbe.

„Az incidens előtt az Északi Áramlat Németország éves energiatermeléshez szükséges földgázszükségletének körülbelül felét szállította” – közölték az ügyészek.

A gyanú kezdetben Oroszországra és az Egyesült Államokra összpontosult.

A német jog szerint a polgári célpontok ellen irányuló támadás háborús bűncselekménynek minősül, amelyért legalább három év, enyhébb esetekben egy év szabadságvesztés szabható ki.

A bíróságok úgy ítélték meg, hogy az ügy a joghatóságuk alá tartozik, mivel a megrongálódott gázvezetékek Németország északkeleti részén, Lubminban végződnek, és azok megsemmisülése hatással volt az ország energiabiztonságára és belső biztonságára.

Az ügy tárgyalására várhatóan ősszel kerül sor Hamburgban.

Nyitókép: Paul Faith / AFP

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Összesen 69 komment

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GrumpyGerald
2026. július 03. 11:24
"Kijev rendelte el az Északi Áramlat felrobbantását" OROSZ PROPHAGANDA!!444 ..."Német ügyészség" Najó, akkor ROSZ PROPAGANDA!!!444 Köcsög Mercnáci is Óbán kottájából kamuzik!
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madre79
2026. július 03. 11:18
..és? Valami újat nem tudnak mondani?
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gondolkodo58
2026. július 03. 11:16
Az USA az EU és Brittania folyamatosan összejátszott az ukránokkal, már akkor készültek a háborúra amikor a Színésszel filmsorozatban eljátszatták az egész háborút. Így volt ez a gázvezetékkel is, soha nem fogjuk megtudni a diktatórikus liberális vezérkartól az igazat! Most meg fizetünk milliárdokat a színésznek meg csapatának hogy megvalósítsa a “ békeszeterő” liberális vallásúak nagy álmát.
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bigben-2
2026. július 03. 11:11
Engem jobban érdekelne hogy ez a kék-sárga kesztyű báb kinek a kezén van, valószínűleg annak aki a fostost is mozgatja.
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