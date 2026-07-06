Donald Trump vérét követelték Ali Hámenei ajatollah temetésén

A síita rezsimet mélyen meghatározza a messiásvárás – Sárközy Miklós Irán-szakértő a Mandinernek
Hitük szerint a tizenkettedik imám visszatéréséig minden uralkodó illegitim, és a hatalom gyakorlására csak a papság jogosult.
Több napon át tartó temetés zajlik Iránban. Eddig azonban nem jelent meg a szertartáson Irán új legfelsőbb vezetője, aki súlyos sérüléseket szenvedett egy izraeli légtámadás során, és egyszer sem látták őt nyilvánosan a megválasztása óta.
Irán vezetői és az ország új legfőbb vezetőjének testvérei vasárnap nyilvánosság elé léptek, hogy részt vegyenek a néhai ajatollah Ali Hamenei temetési szertartásán, amelyen a tömeg Donald Trump meggyilkolását követelő molinókkal vonult fel. Az, hogy az iráni vezetés egy része – legfelsőbb vezető kivételével – megjelent, azt jelzi, hogy nem tartanak attól, hogy Izrael célba veszi a temetést. Jelenlétük Teheránban, több százezer ember előtt elképzelhetetlen lett volna az iráni háború idején, amelynek kezdeti szakaszában, február 28-án az IDF likvidálta a 86 éves Hámeneit – számolt be a Times of Israel.
Irán új legfőbb vezetője, ajatollah Mojtaba Hámenei továbbra sem tűnt fel. Úgy vélik, hogy bujkál, miután megsebesült abban a légitámadásban, amelyben apja életét vesztette. Arcát eltorzította a sérülés, és egyik vagy mindkét lábán súlyos sérülést szenvedett – közölték a Reuters hírügynökséggel a belső köréhez közel álló források.
Az AP riportere ott volt a tömegben a temetésen, és beszámolt róla, hogy a helyszínen jelen voltak Hámenei fiai, Masoud, Meysam és Mostafa, akiket a háború óta nem láttak. Az Iszlám Forradalmi Gárda vezetője, Ahmad Vahidi tábornok – akit csütörtökön fotóztak le először a háború óta szintén ott volt a tömegben: fekete baseball-sapkát viselt, és civil ruhás biztonsági őrök vették körül.
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„Megkövezik Trumpot” a temetésen:
Mohammad Rasouli, a költő, aki az imádságok előtt vezette az eseményt, „Halál Amerikára!” és „Halál Izraelre!” kiáltásokat skandáltatott.
Rasouli a temetésen hangszórókon keresztül a tömeghez szólva Trumpra utalva azt kérdezte:
„Miért él még mindig a világ leghitványabb embere?”
A kérdés éljenzést váltott ki a tömegből. „Miért ne ölnénk meg azt az embert, aki megölte az imámomat?” – kiáltotta. „Szégyen lenne, ha nem ölnénk meg a gyilkosodat!”
„Halál Amerikára!” – skandálta az iráni tömeg:
Hámenei holttestét Irán és a szomszédos Irak városaiba szállítoták majd hétfőn Teherán utcáin végigvitték a koporsóját. A hatóságok lezárták az utcákat, a légteret és felfüggesztették a mindennapi életet a gyász miatt, amely csütörtökön ér véget, amikor Hámeneit eltemetik az Imam Reza-szentélyben Mashhadban.
A hatóságok nem közöltek résztvevői számot a szombati és vasárnapi eseményekre vonatkozóan, de várhatóan több mint 10 millió ember vesz részt a teheráni szertartásokon. Ez egyfajta erődemonstráció a rezsim számára, hogy jelezzék: nem gyengült meg a hatalmuk.
A szervezők intézkedéseket hoztak a hőhullám enyhítésére is, amely az elkövetkező napokban akár a 40 °C-ot is elérheti Teheránban: szombaton és vasárnap a Grand Mosalla komplexumban vízpermetet permeteztek a tömegre.
Jelenleg a háború végleges befejezéséről szóló tárgyalások a temetés végéig szünetelnek.
Az Egyesült Államok és Izrael február végén indított háborút Irán ellen annak érdekében, hogy destabilizálják az ország vezetését, és megsemmisítsék ballisztikus rakétaprogramját és nukleáris programjait.
Április 8-án fegyverszünet lépett életbe, és az Egyesült Államok és Irán a múlt hónapban aláírt szándéknyilatkozat alapján béketárgyalásokat folytatnak. Irán a Hormuzi-szorossal zsarolja a világot, és tartja sakkban a katonailag sokkal erősebb Egyesült Államokat. Bár felmerült a szoros erőszakos felszabadítása, de az amerikai lakosság háború-ellenes hangulata miatt az adminisztráció nem merte megkísérelni katonák bevetését, amely következtében tárgyalások útján kell megegyeznie az iráni rezsimmel.
Nyitókép: AFP
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