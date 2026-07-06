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háború irán egyesült államok temetés donald trump izrael

Donald Trump vérét követelték Ali Hámenei ajatollah temetésén

2026. július 06. 10:32

Több napon át tartó temetés zajlik Iránban. Eddig azonban nem jelent meg a szertartáson Irán új legfelsőbb vezetője, aki súlyos sérüléseket szenvedett egy izraeli légtámadás során, és egyszer sem látták őt nyilvánosan a megválasztása óta.

2026. július 06. 10:32
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Irán vezetői és az ország új legfőbb vezetőjének testvérei vasárnap nyilvánosság elé léptek, hogy részt vegyenek a néhai ajatollah Ali Hamenei temetési szertartásán, amelyen a tömeg Donald Trump meggyilkolását követelő molinókkal vonult fel. Az, hogy az iráni vezetés egy része – legfelsőbb vezető kivételével – megjelent, azt jelzi, hogy nem tartanak attól, hogy Izrael célba veszi a temetést. Jelenlétük Teheránban, több százezer ember előtt elképzelhetetlen lett volna az iráni háború idején, amelynek kezdeti szakaszában, február 28-án az IDF likvidálta a 86 éves Hámeneit – számolt be a Times of Israel. 

A temetési menet július 6-án Irán fővárosában Teheránban.
A temetési menet július 6-án Irán fővárosában Teheránban. A fekete turbán a koporsón azt jelzi, hogy Hámenei ajatollah Mohamed leszáramazottja volt. 
ATTA KENARE / AFP

Irán bosszút követel

Irán új legfőbb vezetője, ajatollah Mojtaba Hámenei továbbra sem tűnt fel. Úgy vélik, hogy bujkál, miután megsebesült abban a légitámadásban, amelyben apja életét vesztette. Arcát eltorzította a sérülés, és egyik vagy mindkét lábán súlyos sérülést szenvedett – közölték a Reuters hírügynökséggel a belső köréhez közel álló források.

Az AP riportere ott volt a tömegben a temetésen, és beszámolt róla, hogy a helyszínen jelen voltak Hámenei fiai, Masoud, Meysam és Mostafa, akiket a háború óta nem láttak. Az Iszlám Forradalmi Gárda vezetője, Ahmad Vahidi tábornok – akit csütörtökön fotóztak le először a háború óta szintén ott volt a tömegben: fekete baseball-sapkát viselt, és civil ruhás biztonsági őrök vették körül.

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„Megkövezik Trumpot” a temetésen:

Mohammad Rasouli, a költő, aki az imádságok előtt vezette az eseményt, „Halál Amerikára!” és „Halál Izraelre!” kiáltásokat skandáltatott. 
Rasouli a temetésen hangszórókon keresztül a tömeghez szólva Trumpra utalva azt kérdezte: 

„Miért él még mindig a világ leghitványabb embere?”

A kérdés éljenzést váltott ki a tömegből. „Miért ne ölnénk meg azt az embert, aki megölte az imámomat?” – kiáltotta. „Szégyen lenne, ha nem ölnénk meg a gyilkosodat!”

„Halál Amerikára!” – skandálta az iráni tömeg:

A rezsim erődemonstrációja

Hámenei holttestét Irán és a szomszédos Irak városaiba szállítoták majd hétfőn Teherán utcáin végigvitték a koporsóját. A hatóságok lezárták az utcákat, a légteret és felfüggesztették a mindennapi életet a gyász miatt, amely csütörtökön ér véget, amikor Hámeneit eltemetik az Imam Reza-szentélyben Mashhadban.

A hatóságok nem közöltek résztvevői számot a szombati és vasárnapi eseményekre vonatkozóan, de várhatóan több mint 10 millió ember vesz részt a teheráni szertartásokon. Ez egyfajta erődemonstráció a rezsim számára, hogy jelezzék: nem gyengült meg a hatalmuk. 

A szervezők intézkedéseket hoztak a hőhullám enyhítésére is, amely az elkövetkező napokban akár a 40 °C-ot is elérheti Teheránban: szombaton és vasárnap a Grand Mosalla komplexumban vízpermetet permeteztek a tömegre.

Trumpot fenyegető táblával vonul az iszlamista gyászoló Teheránban. Wakil Kohsar / AFP) 

Tárgyalások 

Jelenleg a háború végleges befejezéséről szóló tárgyalások a temetés végéig szünetelnek.

Az Egyesült Államok és Izrael február végén indított háborút Irán ellen annak érdekében, hogy destabilizálják az ország vezetését, és megsemmisítsék ballisztikus rakétaprogramját és nukleáris programjait. 

Április 8-án fegyverszünet lépett életbe, és az Egyesült Államok és Irán a múlt hónapban aláírt szándéknyilatkozat alapján béketárgyalásokat folytatnak. Irán a Hormuzi-szorossal zsarolja a világot, és tartja sakkban a katonailag sokkal erősebb Egyesült Államokat. Bár felmerült a szoros erőszakos felszabadítása, de az amerikai lakosság háború-ellenes hangulata miatt az adminisztráció nem merte megkísérelni katonák bevetését, amely következtében tárgyalások útján kell megegyeznie az iráni rezsimmel. 

Nyitókép: AFP

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Összesen 7 komment

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astracf
2026. július 06. 12:11
Ha már ilyen szépen összefújta a szél a kecskebaszó, emberiség alja hulladékot jó alkalom lett volna egy atommal megkínálni őket!
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1
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massivement7
2026. július 06. 12:01
Minden golyó jó helyre megy. Ha őket is kicsit megbombázza trampli, az se baj.
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0
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esvany-0
2026. július 06. 11:01
Minderre nem került volna sor, ha az USA nem áll be Netanjahu csicskájaként Iránt bombázni.
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4
0
tidal-wave-is-back
2026. július 06. 10:55
"There will be blood." Villám Géza: Dzsihád lesz!
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