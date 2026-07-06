Donald Trump vérét követelték Ali Hámenei ajatollah temetésén

Irán vezetői és az ország új legfőbb vezetőjének testvérei vasárnap nyilvánosság elé léptek, hogy részt vegyenek a néhai ajatollah Ali Hamenei temetési szertartásán, amelyen a tömeg Donald Trump meggyilkolását követelő molinókkal vonult fel. Az, hogy az iráni vezetés egy része – legfelsőbb vezető kivételével – megjelent, azt jelzi, hogy nem tartanak attól, hogy Izrael célba veszi a temetést. Jelenlétük Teheránban, több százezer ember előtt elképzelhetetlen lett volna az iráni háború idején, amelynek kezdeti szakaszában, február 28-án az IDF likvidálta a 86 éves Hámeneit – számolt be a Times of Israel.

A temetési menet július 6-án Irán fővárosában Teheránban. A fekete turbán a koporsón azt jelzi, hogy Hámenei ajatollah Mohamed leszáramazottja volt.

ATTA KENARE / AFP

Irán bosszút követel