Amerika 250: nincs egység az USA-ban azzal kapcsolatban, hogy miként értelmezik az alapítást és az azóta eltelt két és fél évszázadot

Másrészt az USA egyfajta történelmi anomália is: egy olyan birodalom, amely többnyire jóra használta elképesztő hatalmát. „Stabilitást és jólétet teremtettek Nyugat-Európában. Nyilván ez volt a saját jól felfogott érdekük is. A világ nagy részén megpróbáltak egy olyan új rendszert felépíteni, ahol a dzsungel törvényeit egyfajta szabályrendszer váltja föl – de természetesen nem mindig sikerült.”

Az amerikaiak javára írható a kommunizmus elleni küzdelem és az, hogy igyekeztek elterjeszteni a világ minden részén a saját piacgazdaságon és szabad versenyen alapuló rendszerüket – teszi hozzá a professzor. „Megosztja az elemzőket, hogy páratlan katonai erejüket mire használták, de végső soron az Egyesült Álla­moknak éppen a katonai ereje kölcsönöz stabilitást a világpolitikában és a világgazdaságban is. Az amerikai haditengerészet nélkül nem működne a tengerek viszonylagos szabadsága. Ez nem humanitárius vállalkozás, de nekik köszönhető, hogy nyolcvan éven át nem tört ki újabb világháború.”

Az Egyesült Államok hagyományosan pozitív megítélésében az előző harminc évben jelentős változások történtek. A professzor szerint ennek az az oka, hogy a hidegháború éveiben a Szovjetunió egzisztenciális fenyegetést jelentett sok országra, amelyek inkább léptek egyenlőtlen szövetségre az Egyesült Államokkal, mint hogy elérje őket a kommunista befolyás. „A másik dolog pedig az, hogy amikor az amerikaiak a hidegháború után gyakorlatilag egyedül maradtak a porondon, a neokonzervatívok hatására erőszakosan akartak nemzeteket építeni, demokráciát exportálni, és ez visszatetszést váltott ki. Volt egy pillanat, amikor úgy gondolták, hogy át tudják alakítani a világot az elképzeléseiknek megfelelően, akár erőszakkal is.