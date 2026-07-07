Európai demokrácia: ma eldől, megengedik-e a franciáknak, hogy megválasszák a legnépszerűbb elnökjelöltet

Hogy ebből lesz-e vizsgálat, s kinek mennyire néznek a körmére az ilyen ügyekben, azt a parlamenti adminisztráció dönti el – illetve újabban Magyar Péter korrupcióellenes svájcibicskája, az Európai Ügyészség (EPPO) is gyakran beleszól.

Az RN székházában az EPPO kérésére razziákat is tartott a rendőrség, hogy az ügyekkel kapcsolatban vizsgálódjanak. A pártalkalmazottak bújtatott foglalkoztatása mellett az is vád velük szemben, hogy 2019 és 2024 között összesen 4,3 millió eurót költhettek el szabálytalanul, olyan módon, ami a Patrióták Európáért frakció létrejötte után is folytatódott, s ott 2024 második felében 280 ezer, 2025-ben pedig közel 550 ezer eurót érinthetett. Alapvetően kétfajta gyakorlatot kritizál az Európai Parlament: egyrészt az egyes képviselők kérésére az EP-frakció kisebb-nagyobb támogatásokat biztosított olyan helyi szervezeteknek például Franciaország tengerentúli területein, amelyek a frakció európai parlamenti munkája szempontjából nem végeztek releváns tevékenységet. Másrészt pedig a Patrióták közbeszerzéseivel is gondjuk van, az EP úgy látja, hogy számos alkalommal a nyertest előre kijelölték, s a közbeszerzéseket pusztán formailag hajtották végre. Ez utóbbi vádra reagálva Philip Claeys, az RN főtitkára elmondta: