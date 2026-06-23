Uniós biztos: Ukrajna kezd fölénybe kerülni a harctéren, a levegőben és a tengeren is

Kubilius úgy fogalmazott, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrán sikerekre egyre kétségbeesettebb támadásokkal reagál. Példaként említette a múlt heti, a kijevi kolostort ért támadást, amelyet a kultúra, a vallás és a civilizáció elleni támadásnak nevezett.

A biztos szerint Oroszország továbbra is veszélyt jelent Európa biztonságára, és Moszkva képes lehet próbára tenni a NATO kollektív védelmet rögzítő 5. cikkelyét. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Ukrajna sikerei nem jelentik a háború végét, és nem jelentik azt sem, hogy Oroszország gyenge lenne.

Mint mondta, Oroszország továbbra is nagy mennyiségben képes fegyvereket és drónokat előállítani, ezért Európának fel kell készülnie saját védelmi képességeinek megerősítésére.