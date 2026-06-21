Ukrajna, a birodalmi határvidék

Talán sokan emlékeznek még, amikor tavaly márciusban az Európai Tanács ülésére siető Gitanas Nausėda litván elnök arról beszélt: lehetséges, hogy Ukrajna előbb csatlakozhat az Európai Unió­hoz, mint más, tizenöt-húsz éve előszobáztatott országok. Mi akkor azt írtuk: valakit itt most elárulnak. Vagy az EU-t, annak meritokrata elveit, a teljesített feltételekért cserébe adott bebocsáttatást s ezzel együtt az arra régóta váró, azon munkálkodó nyugat-balkániakat: Montenegrót, Szerbiát, Albániát, Bosznia-Hercegovinát, valamint a menet közben még a nevét is beáldozó Észak-Macedóniát. Vagy pedig Ukrajnát, amelyet felőrölt a harc, amelynek a 40 százalékban a háborúra állított gazdasága romokban áll, és amely nemcsak a jelen emberi erőforrásait élte fel a férfiak elvesztésével, a családok csonkulásával, de a jövőt is: a születésszám bezuhant, a fiatalok tömegesen menekülnek, az országban maradó gyerekek egy része pedig négy-öt éve nem vett részt tisztességes oktatásban.

Az utóbbi hónapok nyomán egyre világosabbá válik: még a gyorsított EU-csatlakozásuk mellett kardoskodó uniós magállamok sem gondolják annyira komolyan a projektet, mint amilyen nagy szavakkal támogatták – például az előző magyar kormány kritikáival szemben.