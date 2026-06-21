Svájcban hamarosan megkezdődnek a béketárgyalások – mindeközben Irán újra lezárta a Hormuzi-szorost

Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) ugyanakkor közölte, hogy szombaton 55 kereskedelmi hajó haladt át a szoroson, több mint 17 millió hordó kőolajat szállítva, és hangsúlyozta: az amerikai hadsereg továbbra is biztosítja a hajózás szabadságát.

Donald Trump közösségi oldalán azt írta, hogy a 60 napos tűzszünet idején nem lesznek áthaladási díjak a Hormuzi-szorosban, ugyanakkor jelezte: ha nem születik végleges megállapodás, az Egyesült Államok saját díjfizetési rendszert vezethet be a térség biztonságának fenntartásáért nyújtott „szolgáltatások” ellenértékeként.

A tárgyalások sikerét veszélyezteti, hogy Libanonban a tűzszünet ellenére folytatódnak az összecsapások. Izrael és a Hezbollah kölcsönösen egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével. Libanoni források szerint szombaton legkevesebb 35 ember vesztette életét izraeli légicsapásokban, míg az izraeli hadsereg közlése szerint a Hezbollah több mint ötven lövedéket lőtt ki izraeli állásokra.