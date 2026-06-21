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irán Libanon tűzszünet svájc béketárgyalás Hormuzi-szoros egyesült államok izrael

Svájcban hamarosan megkezdődnek a béketárgyalások – mindeközben Irán újra lezárta a Hormuzi-szorost

2026. június 21. 07:26

A béketárgyalások és Hormuzi-szoros körüli helyzet sikerét veszélyezteti, hogy Izrael és Libanon a tűzszünet ellenére is folytatja a harcokat.

2026. június 21. 07:26
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Vasárnap Svájcban megkezdődnek az Egyesült Államok és Irán közötti béketárgyalások, miközben tovább nő a feszültség a Hormuzi-szoros körül, amelynek lezárását Teherán az izraeli hadműveletekre és a libanoni tűzszünet megsértésére hivatkozva jelentette be.

A Reuters jelentése szerint az iráni küldöttség – Mohammad Báger Gálibáf főtárgyaló, valamint Abbász Aragcsi külügyminiszter vezetésével – már megérkezett Svájcba, ahol az amerikai delegációt JD Vance alelnök, Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner képviseli. A tárgyalások célja a Donald Trump amerikai és Maszúd Pezeskján iráni elnök által a héten aláírt, 60 napos tűzszüneti és békekeret-megállapodás véglegesítése.

Az iráni Forradalmi Gárda szombaton bejelentette a Hormuzi-szoros ismételt lezárását, arra hivatkozva, hogy Izrael megsérti a Libanonra is kiterjedő tűzszünetet.

Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) ugyanakkor közölte, hogy szombaton 55 kereskedelmi hajó haladt át a szoroson, több mint 17 millió hordó kőolajat szállítva, és hangsúlyozta: az amerikai hadsereg továbbra is biztosítja a hajózás szabadságát.

Donald Trump közösségi oldalán azt írta, hogy a 60 napos tűzszünet idején nem lesznek áthaladási díjak a Hormuzi-szorosban, ugyanakkor jelezte: ha nem születik végleges megállapodás, az Egyesült Államok saját díjfizetési rendszert vezethet be a térség biztonságának fenntartásáért nyújtott „szolgáltatások” ellenértékeként.

A tárgyalások sikerét veszélyezteti, hogy Libanonban a tűzszünet ellenére folytatódnak az összecsapások. Izrael és a Hezbollah kölcsönösen egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével. Libanoni források szerint szombaton legkevesebb 35 ember vesztette életét izraeli légicsapásokban, míg az izraeli hadsereg közlése szerint a Hezbollah több mint ötven lövedéket lőtt ki izraeli állásokra.

JD Vance indulása előtt úgy nyilatkozott, bízik a tűzszünet fennmaradásában, és reményét fejezte ki, hogy előrelépés történik az iráni atomprogramról és a libanoni helyzetről szóló egyeztetéseken. A közvetítő szerepet vállaló Pakisztán miniszterelnöke, Sehbáz Saríf és a hadsereg vezetője szintén részt vesz a hétvégi tárgyalási fordulón.

(MTI)

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Nyitókép: MTI/AP/ISNA/Amirhoszein Horgui

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Összesen 3 komment

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Magyarorszag-elveszett
2026. június 21. 08:20
Annyira jó gazdasági miniszterünk van, hogy a Hormuzi szorossal nem számolt, csak a plusz haszonnal amit majd kifizettet velünk.
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Nuttika
2026. június 21. 07:43
Szóval az olaj ára ismét az egekbe fog szökni, de a magyar fogyasztók már a szekta gondviselésének hála végre piaci áron élvezheti a felszabadult proletár demokráciában a világpiaci árakat. Köszönjük nagy vezérünknek, Rákosi Má... akarom mondani DÖMENnek!
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1
0
recipp
•••
2026. június 21. 07:40 Szerkesztve
Nahát, sosem gondoltam volna. szilárdan hittem Trump elnöKúrban, és az ő bölcsességében.Köszönhetően Trumpnak Irán ráébredt hogyan teheti padlóra a világgazdaságot. Jó lapjai vannak és nem fél használni őket, hogy újabb előnyöket zsaroljon ki magának. Most akkor a 3 nap háború jön. Ha jól számolom kedden újra békekötés lesz. De csak délelőtt. Du. már Trump háborút hìrdet. Szerda reggelig, majd Trump megint békét köt. Délutánig, .....Trump a világ bohóca. Nem lenne ez baj, ha egy vándorcirkuszban adná elő magát, de sajnos nem Trump végülis mit ért ezzel a háborúval? A farok csóválja az elnököt tipikus esete, kár, hogy nem lehet még 16 évig hatalmon, amatőr.Mintha már nem Donald irányítaná az eseményeket. Sose irányította Az a baj, hogy az elejétől gyanús volt, hogy nem lesz tartós a megállapodás, mert Izraelnek nem tetszett. Alig pár napot élt meg... Azért remélem a tőzsdén lehetett ezen is nyerni valakiknek :
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