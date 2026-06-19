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háború emmanuel macron irán franciaország egyesült államok izrael

„Nem hiszem, hogy a háború teljesen véget ért” – kétkedésének adott hangot Macron az iráni helyzettel kapcsolatban

2026. június 19. 06:04

A francia elnök szerint „Irán számos katonai képességét megsemmisítették” az amerikaiak és az izraeliek, de a dúsított urán kérdése továbbra is megoldatlan.

2026. június 19. 06:04
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Emmanuel Macron francia elnök csütörtök este kételkedésének adott hangot afelől, hogy a Közel-Keleten a háború „teljesen véget ért”, miután az Egyesült Államok és az Iszlám Köztársaság elnökei előző este aláírták a keretmegállapodást a konfliktus lezárásáról.

„Mindig jobb egy megállapodás, mint a háború, különösen akkor, ha megvan az eszkaláció veszélye” – hangsúlyozta a francia elnök a France2 köztelevíziónak a franciaországi Évianban a hét elején rendezett G7-es csúcstalálkozó apropóján adott interjúban. „Belépünk egy új szakaszba, amely a együttműködésről, a párbeszédről szól, ami jobb, mint a háború” – tette hozzá.

Emmanuel Macron ennek ellenére kétségeinek adott hangot.

Nem hiszem, hogy azt mondhatnánk, hogy (a háború) teljesen véget ért” 

– fogalmazott.

A francia elnök szerint „Irán számos katonai képességét megsemmisítették” az amerikaiak és az izraeliek, de a dúsított urán kérdése továbbra is megoldatlan.

„A kezdetektől fogva kétértelműség volt, és úgy tűnt, hogy a cél egy úgynevezett rendszerváltás lehet. De bombázással nem lehet rendszerváltást elérni” – jelenette ki az államfő.

Emmanuel Macron megerősítette, hogy Franciaország és az Egyesült Királyság kész „segíteni a Hormuzi-szoros újranyitásában” azáltal, hogy hozzájárul annak biztonságához. Azt is jelezte, hogy kész részt venni az iráni nukleáris programról szóló tárgyalásokon.

Franciaország emellett „segíteni fog a libanoni hadseregnek visszaszerezni az irányítást a területe felett”, amelyet hetek óta izraeli támadások érnek – jelentette be.

Emmanuel Macron felszólította Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, hogy „felelősségteljes és racionális hozzáállást tanúsítson”, megjegyezve, hogy az Irán-barát Hezbollah síita szervezet támadása Dél-Libanonban „hosszú távon ellentétes Izrael érdekeivel”.

„A Hezbollah kockázatot jelent Izrael számára, ez teljesen igaz”, de a zsidó állam biztonsága „nem biztosítható egy szomszédos terület meghódításával” 

– mondta. A francia elnök szerint Netanjahu politikája Libanonban, Gázában vagy Ciszjordániában, „táplálja a régió minden népének ellenérzését és erőszakát”. Hozzátette, hogy újra megpróbálja mozgósítani a nemzetközi közösséget, hogy „segítsen a libanoni hadseregnek visszavenni az irányítást a területe felett”.

(MTI)

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Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

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Összesen 4 komment

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Sorrend:
Nasi12
2026. június 19. 08:44
"dúsított urán kérdése továbbra is megoldatlan". Pár kilóról van szó. A blokád elején valahogy mégis átcsúszott egy orosz jacht a blokádon.😀
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bigfater73
2026. június 19. 07:44
Semmi baj macaróni! Fososék már vezetik ki a védett olajárat!
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londonbaby
2026. június 19. 07:21
a kurva anyád !!!! Eddig te szorgalmaztad a háború !!! . most épp kinek a faszát akarod leszopni te sunyi kis buzi geci ?????
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kakukk_madar
2026. június 19. 06:17
Kezdődik a sunyi hátbaszúrás. A z ukrajnai háború lezárásánál is ez van. Trumpékat fúrják, mindenáron.
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