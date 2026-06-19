„Nem hiszem, hogy a háború teljesen véget ért” – kétkedésének adott hangot Macron az iráni helyzettel kapcsolatban

Emmanuel Macron francia elnök csütörtök este kételkedésének adott hangot afelől, hogy a Közel-Keleten a háború „teljesen véget ért”, miután az Egyesült Államok és az Iszlám Köztársaság elnökei előző este aláírták a keretmegállapodást a konfliktus lezárásáról.

„Mindig jobb egy megállapodás, mint a háború, különösen akkor, ha megvan az eszkaláció veszélye” – hangsúlyozta a francia elnök a France2 köztelevíziónak a franciaországi Évianban a hét elején rendezett G7-es csúcstalálkozó apropóján adott interjúban. „Belépünk egy új szakaszba, amely a együttműködésről, a párbeszédről szól, ami jobb, mint a háború” – tette hozzá.