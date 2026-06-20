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készpénz európa ukrajna

Kiderült: elképesztő pénzmennyiséget tartanak az ukránok a párnacihában

2026. június 20. 21:24

Az Ukrajnában forgalomban lévő készpénzmennyiség jelentős része, mintegy negyede a bankrendszeren kívül van forgalomban – derül ki az ukrán pénzügyi felügyelet közleményéből.

2026. június 20. 21:24
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Közel ezermilliárd hrivnyát (azaz mintegy 7000 milliárd forintnak megfelelő összeget) tartanak az ukránok pénzintézeteken kívül – derül ki egy év elején végzett pénzügyi felmérésből, melyről az Ukrajinski Noviny számolt be

Ez a teljes pénzmennyiség 23 százaléka – a fejlett gazdaságokban ez a mutató a készpénz 5-15 százalékát teszi ki.

A felügyelet szerint Ukrajna Európa egyik leginkább „készpénzorientált” nemzete. 

A készpénz felhalmozásának oka az, hogy 

az ukránok nem bíznak a bankokban

– ez a gyakorlat ugyanakkor jelentősen szűkíti a hitelezési és befektetési lehetőségeket is, ami viszont negatív hatással van a gazdasági növekedés ütemére.

Nyitókép: Pixabay

 

Összesen 9 komment

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Sorrend:
figyelő4322
2026. június 20. 23:23
Remélem, hogy nem hohol hhhrivnya devizát rejtegetnek. Az hamarosan lenullázódhat. Persze arany lenne a legjobb, az kis helyen is elfér. Persze nem tudom, hogy a Zselé geng engedi-e nekik, hogy aranyat vegyenek. Esetleg az csak a kijevi maffia privilégiuma lehet? Hiszen azoknak van belőle bőven, még a magyar csicskáiknak is jut belőle!
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0
0
Atti bá
2026. június 20. 23:21
Ez jó hir legalább lesz mivel fűteniük télen, mert másra nem lesz jó az a szar amit hohulnak vagy minek hivnak.
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1
0
5m007h 0p3ra70r
2026. június 20. 22:41
Furgonokkal hordják.
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1
0
Hunnia
2026. június 20. 22:24
Talán azt a ripacsot ideje lenne "fagyasztani" - túltolt mindent. Amíg nem zavarják el, magtól nem fog távozni. Esetleg csiklandozzák meg egy "gyalásóval".
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4
0
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