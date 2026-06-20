Kiderült: elképesztő pénzmennyiséget tartanak az ukránok a párnacihában

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Az Ukrajnában forgalomban lévő készpénzmennyiség jelentős része, mintegy negyede a bankrendszeren kívül van forgalomban – derül ki az ukrán pénzügyi felügyelet közleményéből.
Közel ezermilliárd hrivnyát (azaz mintegy 7000 milliárd forintnak megfelelő összeget) tartanak az ukránok pénzintézeteken kívül – derül ki egy év elején végzett pénzügyi felmérésből, melyről az Ukrajinski Noviny számolt be.
Ez a teljes pénzmennyiség 23 százaléka – a fejlett gazdaságokban ez a mutató a készpénz 5-15 százalékát teszi ki.
A felügyelet szerint Ukrajna Európa egyik leginkább „készpénzorientált” nemzete.
A készpénz felhalmozásának oka az, hogy
az ukránok nem bíznak a bankokban
– ez a gyakorlat ugyanakkor jelentősen szűkíti a hitelezési és befektetési lehetőségeket is, ami viszont negatív hatással van a gazdasági növekedés ütemére.
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