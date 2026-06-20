Kiderült: elképesztő pénzmennyiséget tartanak az ukránok a párnacihában

Közel ezermilliárd hrivnyát (azaz mintegy 7000 milliárd forintnak megfelelő összeget) tartanak az ukránok pénzintézeteken kívül – derül ki egy év elején végzett pénzügyi felmérésből, melyről az Ukrajinski Noviny számolt be.

Ez a teljes pénzmennyiség 23 százaléka – a fejlett gazdaságokban ez a mutató a készpénz 5-15 százalékát teszi ki.

A felügyelet szerint Ukrajna Európa egyik leginkább „készpénzorientált” nemzete.