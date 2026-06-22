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vlagyimir putyin jurij usakov Anchorage oroszország

Itt az új orosz álláspont: Moszkva győzni akar, senkitől nem várnak már semmit

2026. június 22. 07:53

Oroszország már semmiben nem számít a Nyugatra.

2026. június 22. 07:53
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Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója a Rosszija 1 televízió vasárnapi Moszkva. Kreml. Putyin című műsorában mondott ki jelentős mondatokat a háború szempontjából – derül ki a Portfolio összegzéséből.

„Nem várjuk e megegyezések vagy megállapodások teljesítését, győzelmet várunk. Saját céljaink megvalósítását várjuk” 

– mondta. – „Jelen pillanatban az egyik fél továbbra is elkötelezett az Anchorage-ban megszületett megállapodások mellett, míg a másik fél – úgy tűnik, ezt már most elmondhatjuk – nem volt képes maradéktalanul végrehajtani a rá háruló részt” – tette hozzá.

Usakov Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök tavaly augusztusi alaszkai találkozójára utalt, emlékeztet a portál. Az ott megkötött megállapodásokat hivatalosan nem hozták nyilvánosságra. Politikusi nyilatkozatok és sajtóértesülések szerint 

a felek amerikai kezdeményezésre abban egyeztek meg, hogy Ukrajnának területeket kell feladnia a béke fejében, és hogy erre Washingtonnak kell rávennie Kijevet. 

Usakov most annyit mondott el, hogy az anchorage-i találkozón voltak bizonyos megállapodások, amelyek szerint mindkét fél kapott feladatokat – tudjuk meg.

Usakov hangsúlyozta: 

a nyugati országok tévednek, amikor azt remélik, hogy legyőzhetik Oroszországot, és azt ajánlotta, hogy kövessék figyelemmel a harci fejleményeket.

Ugyanebben a műsorban Lavrov azt hangoztatta, hogy véleménye szerint az Európai Unió tagállamai megpróbálják eltéríteni az Egyesült Államokat az ukrajnai konfliktus átfogó rendezésének szándékától. „Megpróbálják elfogadtatni Washingtonnal a saját, azonnali tűzszünetre irányuló taktikájukat, hogy ismét lélegzetvételnyi időt nyerjenek – maguk számára is -, és hogy hadiiparuk kissé megerősödjön. És természetesen Vlagyimir Zelenszkij és fegyveres erői számára is” – mondta az orosz külügyminiszter.

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Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Vjacseszlav Prokofjev

 

Összesen 8 komment

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egyszeri
2026. június 22. 08:25
A nyugat, beleértve Amerikát is, magára nem tartja kötelezőnek a szerződések betartását, de még az ígéreteit se! Akkor meg minek a megállapodások? Kettős mérce van a döntések mögött. Vajon mit tett Amerika ha amerikaiakat vegzáltak bárhol is a világban, esetleg úgy mint az ukránok tették az oroszokkal és más nemzetiségekkel? Akkor miért ítéli el azokat akik hasonlóan védik nemzettársaik tagjait? Remélem felébred a világ egyszer!
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tomekjosef
2026. június 22. 08:23
Mielőbb be kell fejezni a nácitlanítást. Európa, sőt a világ békéje is veszélyben van amig a nácik által bitorrolt latorálam létezik.
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Galerida
2026. június 22. 08:16
A ruszkik jól sakkoznak! Az EU már egy kalap sz.mócát sem ér, gazdaságilag és politikailag zuhan, hitelből gazdálkodik Trump belelépett a perzsa medvecsapdába, ráadásul a hazai kuplerájjal sem megy semmire. Most azt csinálnak az oroszok, amit akarnak, megbeszélik a kínaiakkal és hajrá...
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recipp
2026. június 22. 08:12
,mi ebben az új ? 2022. február 24- óta győzni akar höhöö.. 2026 júniusára Oroszország teljes körű háborúja Ukrajna ellen az ötödik évében jár – Ukrajna inváziója pedig a 13. évében (2014 februárjában kezdődött a Krím-félsziget inváziójával). Az oroszok mindig is azt gondolták, hogy Oroszország hatalmas és legyőzhetetlen, most pedig az egész világ tudja, hogy Oroszország nem az a félelmetes medve, akit „nem szabad piszkálni”.Az orosz katonai bloggerek dühösek a közelmúltbeli ukrán krími és moszkvai csapásokra, most ők maguk is üzemanyaghiányt tapasztalnak – és ezért az orosz parancsnokokat hibáztatják.Ukrajnának sikerült a Krímet megvédhetetlen, nehezen kormányozható, és elképzelhetetlenül elhagyható területté alakítania – Putyin egész elnöksége a Krím 2014-es elfoglalására, a „történelmi orosz területek visszavételére” épül Más polgárok, akik nem keresnek pénzt a háborúval (mint a katonai bloggerek), egyszerűen csak azt akarják, hogy véget érjen a háború. Elegük van.
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