Német védelmi miniszter: kötelezni fogjuk a német katonákat arra, hogy részt vegyenek a baltikumi szolgálatban
Ha nem megy önként, megy kényszerrel.
Oroszország már semmiben nem számít a Nyugatra.
Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója a Rosszija 1 televízió vasárnapi Moszkva. Kreml. Putyin című műsorában mondott ki jelentős mondatokat a háború szempontjából – derül ki a Portfolio összegzéséből.
„Nem várjuk e megegyezések vagy megállapodások teljesítését, győzelmet várunk. Saját céljaink megvalósítását várjuk”
– mondta. – „Jelen pillanatban az egyik fél továbbra is elkötelezett az Anchorage-ban megszületett megállapodások mellett, míg a másik fél – úgy tűnik, ezt már most elmondhatjuk – nem volt képes maradéktalanul végrehajtani a rá háruló részt” – tette hozzá.
Usakov Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök tavaly augusztusi alaszkai találkozójára utalt, emlékeztet a portál. Az ott megkötött megállapodásokat hivatalosan nem hozták nyilvánosságra. Politikusi nyilatkozatok és sajtóértesülések szerint
a felek amerikai kezdeményezésre abban egyeztek meg, hogy Ukrajnának területeket kell feladnia a béke fejében, és hogy erre Washingtonnak kell rávennie Kijevet.
Usakov most annyit mondott el, hogy az anchorage-i találkozón voltak bizonyos megállapodások, amelyek szerint mindkét fél kapott feladatokat – tudjuk meg.
Usakov hangsúlyozta:
a nyugati országok tévednek, amikor azt remélik, hogy legyőzhetik Oroszországot, és azt ajánlotta, hogy kövessék figyelemmel a harci fejleményeket.
Ugyanebben a műsorban Lavrov azt hangoztatta, hogy véleménye szerint az Európai Unió tagállamai megpróbálják eltéríteni az Egyesült Államokat az ukrajnai konfliktus átfogó rendezésének szándékától. „Megpróbálják elfogadtatni Washingtonnal a saját, azonnali tűzszünetre irányuló taktikájukat, hogy ismét lélegzetvételnyi időt nyerjenek – maguk számára is -, és hogy hadiiparuk kissé megerősödjön. És természetesen Vlagyimir Zelenszkij és fegyveres erői számára is” – mondta az orosz külügyminiszter.
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Ha nem megy önként, megy kényszerrel.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Vjacseszlav Prokofjev