Hiába nincs már Orbán, az EU nem lehet teljesen elégedett: egy kis ország azonnal Magyarország helyére lépett

amelyek kapcsolatban állnak az orosz hadiiparral, az olaj- és gáztankerekből álló úgynevezett árnyékflottával, valamint különböző politikai befolyásolási műveletekkel. A szankcionáltak közé egy orosz ortodox püspök is felkerült.

A Reuters hírügynökség beszámolója szerint Radev úgy nyilatkozott, hogy az új intézkedések jelentős kockázatot jelentenének a Lukoil orosz olajipari vállalat működésére nézve. A társaság Bulgária egyik legnagyobb üzemanyag-kiskereskedője, emellett a burgaszi finomítót, az ország egyetlen olajfinomítóját is üzemelteti.