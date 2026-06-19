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bulgária európai unió magyarország oroszország

Hiába nincs már Orbán, az EU nem lehet teljesen elégedett: egy kis ország azonnal Magyarország helyére lépett

2026. június 19. 06:10

Megvétózták.

2026. június 19. 06:10

Bulgária megvétózza az Oroszország elleni újabb európai uniós szankciócsomagot, mivel az kedvezőtlen hatással lehet a bolgár gazdaságra, és a kormány nem ért egyet egy orosz ortodox püspök szankciós listára helyezésével sem – jelentette ki Rumen Radev bolgár miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben, az uniós tagállamok vezetőinek csúcstalálkozójára érkezve.

Az Európai Unió hétfőn tovább bővítette szankciós listáját: 

34 személyt és 47 szervezetet vett fel rá, 

amelyek kapcsolatban állnak az orosz hadiiparral, az olaj- és gáztankerekből álló úgynevezett árnyékflottával, valamint különböző politikai befolyásolási műveletekkel. A szankcionáltak közé egy orosz ortodox püspök is felkerült.

A Reuters hírügynökség beszámolója szerint Radev úgy nyilatkozott, hogy az új intézkedések jelentős kockázatot jelentenének a Lukoil orosz olajipari vállalat működésére nézve. A társaság Bulgária egyik legnagyobb üzemanyag-kiskereskedője, emellett a burgaszi finomítót, az ország egyetlen olajfinomítóját is üzemelteti.

„Azt szeretnénk, ha levennék a listáról” – mondta a miniszterelnök a Lukoilra utalva.

A Reuters által oroszbarát euroszkeptikusként jellemzett Radev áprilisban nyerte meg a parlamenti választást, miután lemondott államfői tisztségéről.

A bolgár kormányfő szerint a szankciók a szófiai metró működéséhez szükséges pótalkatrészek, valamint a műtrágyaellátás terén is fennakadásokat okozhatnak.

Radev hangsúlyozta, hogy a felvetett kérdéseket az Európai Unió illetékes döntéshozó szerveinek kell megvizsgálniuk. Hozzátette: szerinte továbbra is kérdéses, hogy a szankciók mennyiben járultak hozzá a háború megfékezéséhez és a béke előmozdításához.

A miniszterelnök kijelentette, hogy Bulgária nem támogatja az orosz egyház vezetőivel szembeni szankciókat.

„Ez a háború már régen túllépett a lövészárkokon. Túlterjedt a gazdaságon és az energetikán, hatásait látjuk a kultúrában és a sportban is, és most már úgy tűnik, a vallást sem kerüli el” – fogalmazott.

Radev ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Bulgária nem kívánja akadályozni az Európai Unió Ukrajnával kapcsolatos közös döntéseit.

„Támogatni fogjuk Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak folytatását” – jelentette ki.

(MTI)

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

 

Összesen 10 komment

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Sorrend:
Nasi12
2026. június 19. 08:48
Országa érdekét képviseli. Ursiék országtalanok.😀
Válasz erre
2
0
radler
•••
2026. június 19. 08:14 Szerkesztve
Dixtroy 2026. június 19. 07:40 Fordítva ülsz a lovon. Minek erőlködtek volna amíg Orbán önként és dalolva, kérés nélkül is elvégzi helyettük a "piszkos munkát"? De mégis ki lett volna az aki ezt leosztja? Talán maga Orbán megkérhette volna őket hogy osszák el egymás között, de egyrészt ezt nem engedte az egója, másrészt meg EU országok vezetői szóba sem álltak vele az utóbbi években.
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1
2
radler
2026. június 19. 08:02
Mindeközben azt írja az újság, hogy "Magyar Péter kezdeményezésére az EU-csúcs záródokumentumából kikerült az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel." Kell még mondanom valamit, Ildikó?
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2
1
Dixtroy
2026. június 19. 07:40
Lehet, hogy valahogy így kellett volna csinálni, szépen leosztani több országnak, hogy miket kifogásolnak, és akkor nem bújtak volna el Orbán mögé, orsolya baszakodhatott volna a fél euval, így meg be lett karikázva a patás, és mindenki boldogan sunnyogott az árnyékában.
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