Gyorsan omlanak össze a diktatúrák – üzent az ukrán drónparancsok Putyinnak

Nem tarthatja ellenőrzése alatt a Krímet Oroszország, sosem lesz mát olyan, mint eddig – üzente Vlagyimir Putyin orosz elnöknek Robert Brvodi, az ukrán haderő drónparancsnoka a Telegram-oldalán.

A kárpátaljai születésű, „Magyar” hívójelű Robert Brovdi szerint az oroszok által 2014-ben megszállt Krím-félsziget körül az ukrán légvédelem olyan fölénybe került, hogy onnan az orosz erők már nem indíthatnak támadásokat Ukrajna déli területei ellen.