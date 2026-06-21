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vlagyimir putyin orosz-ukrán háború hatása a gabonaárakra robert brovdi ukrajna oroszország

Gyorsan omlanak össze a diktatúrák – üzent az ukrán drónparancsok Putyinnak

2026. június 21. 17:19

Robert Brovdi a Krím többé nem orosz ugródeszka

2026. június 21. 17:19
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Nem tarthatja ellenőrzése alatt a Krímet Oroszország, sosem lesz mát olyan, mint eddig – üzente Vlagyimir Putyin orosz elnöknek Robert Brvodi, az ukrán haderő drónparancsnoka a Telegram-oldalán

A kárpátaljai születésű, „Magyar” hívójelű Robert Brovdi szerint az oroszok által 2014-ben megszállt Krím-félsziget körül az ukrán légvédelem olyan fölénybe került, hogy onnan az orosz erők már nem indíthatnak támadásokat Ukrajna déli területei ellen.

A légvédelmi fölény folyamatosan nő, jön az orosz flottamaradék kilyuggatása, a források totális kiapasztása, a logisztikai tartalékok kimerítése, a turizmus csődje, az energetikai összeomlás és a közlekedés teljes megbénítása”

– sorolta Brovdi.

katonatiszt szerint ugyanakkor Putyin nem mondhat le a Krímről, mert az számára a győzelmi trófea. Logisztikailag azonban a félsziget lényegében szigetté vált: a 2018-ban átadott Kercsi-híd régóta nem használható megfelelően, északról pedig hiába tartják az oroszok az Azovi-tenger partvidékét, a fő ellátási útvonalak az ukrán dróntámadások miatt gyakorlatilag járhatatlanok – állította a parancsnok. 

„Minden diktatúra váratlanul omlik össze” – figyelmeztette Putyint az ukrán parancsnok.

Nyitókép forrása: AFP

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Összesen 29 komment

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Sorrend:
22-es csapdája
2026. június 21. 19:08
Az biztos, hogy nem erősíti Oroszország nagyhatalmi státuszát, hogy 1. az ehhez hasonló mitugrászok havonta egyszer következmények nélkül megfenyegetik a nagyhatalom első számú vezetőjét, 2. egy hozzá képest ekkora ország, a belépumpált külföldi erőforrásokkal is már több, mint négy éve dacol vele. És attól tartok, Putyinnak előbb-utóbb el kellene döntenie, hogy az okozn-e nagyobb eszmei károkat Oroszországnak, hogy egy klasszikus hadművelet és győzelem során az ukránok maradék szimpátiája is elvész Oroszország irányába, vagy az, hogy egy nagy, de katonailag erőtlen, illetve gazdaságilag nem önálló, egy ilyen korlátozott háború terheit sem elviselő "nagyhatalom" képét mutatja az egész világnak. (A hatalmas, de meddő, mert be nem vethető atomarzenállal pedig nem tud elrettenteni.)
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mgyfree
2026. június 21. 19:05
csak úgy mellékesen Ukrajnának mi a fasz köze van a Krímhez?
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nyafika
2026. június 21. 18:57
antoniosalazar 2026. június 21. 18:31 antonio SALAK SZAR, akkor kotródj ukrajnába megvédeni a demokráciát! Nagy a pofád, belpesti libsi szaradék!
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0
nyafika
2026. június 21. 18:56
Ukrán náci, ha akkora a demokrácia nálatok, miért nincs választás kiírva? Hová tűnt a lakosság fele?
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