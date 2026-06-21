Gyorsan omlanak össze a diktatúrák – üzent az ukrán drónparancsok Putyinnak

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Robert Brovdi a Krím többé nem orosz ugródeszka
Nem tarthatja ellenőrzése alatt a Krímet Oroszország, sosem lesz mát olyan, mint eddig – üzente Vlagyimir Putyin orosz elnöknek Robert Brvodi, az ukrán haderő drónparancsnoka a Telegram-oldalán.
A kárpátaljai születésű, „Magyar” hívójelű Robert Brovdi szerint az oroszok által 2014-ben megszállt Krím-félsziget körül az ukrán légvédelem olyan fölénybe került, hogy onnan az orosz erők már nem indíthatnak támadásokat Ukrajna déli területei ellen.
A légvédelmi fölény folyamatosan nő, jön az orosz flottamaradék kilyuggatása, a források totális kiapasztása, a logisztikai tartalékok kimerítése, a turizmus csődje, az energetikai összeomlás és a közlekedés teljes megbénítása”
– sorolta Brovdi.
katonatiszt szerint ugyanakkor Putyin nem mondhat le a Krímről, mert az számára a győzelmi trófea. Logisztikailag azonban a félsziget lényegében szigetté vált: a 2018-ban átadott Kercsi-híd régóta nem használható megfelelően, északról pedig hiába tartják az oroszok az Azovi-tenger partvidékét, a fő ellátási útvonalak az ukrán dróntámadások miatt gyakorlatilag járhatatlanok – állította a parancsnok.
„Minden diktatúra váratlanul omlik össze” – figyelmeztette Putyint az ukrán parancsnok.
Nyitókép forrása: AFP
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