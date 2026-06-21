Figyelmeztetett a lengyel nemzetvédelmi miniszter: Varsó és Kijev kapcsolatai rossz irányban haladnak

A lengyel-ukrán történelmi vita miatt rossz irányban haladnak a kétoldalú kapcsolatok, a helyzet eszkalálódása azonban Oroszországnak kedvez – írta Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter vasárnap az X-en. A politikus azzal kapcsolatban tett bejegyzést, hogy Karol Nawrocki lengyel elnök pénteken közölte: visszavonja Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől a legmagasabb lengyel állami kitüntetést, a Fehér Sas-rendet. Zelenszkij pedig szombaton tudatta: visszaküldte a kitüntetést Nawrockinak.

Sok lengyel most azon töpreng, milyenek lesznek a kapcsolataink Ukrajnával”

– áll a miniszteri bejegyzésben. Kosiniak-Kamysz hozzátette: ez igaz mindazokra, akik a háború kezdete óta támogatják Ukrajnát, és feltehetőleg azokra is, akik szerint „minden ukránnak haza kellene térnie, és segítségre nincs szükségük”.