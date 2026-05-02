Ft
Ft
22°C
7°C
Ft
Ft
22°C
7°C
05. 02.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 02.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
ukrán légierő dróntámadás légierő oroszország

Tömeges orosz dróntámadás: több mint 160 pilóta nélküli légi eszközzel támadták Ukrajnát

2026. május 02. 14:01

Harkivban civil sérülteket hagytak maguk után az orosz drónok, miután az éjszakai támadássorozat során egy lakóépületbe csapódott az egyik öngyilkos eszköz. Az ukrán légierő jelentése szerint tizenkét különböző helyszínen keletkeztek károk.

null

Szombatra virradó éjszaka Oroszország masszív dróntámadást indított Ukrajna ellen, összesen 163 eszközt bevetve a különböző régiók ellen. Az ukrán légierő jelentése szerint a bevetett fegyverek többsége, mintegy száz darab, iráni gyártmányú Sahid típusú önmegsemmisítő drón volt. 

A támadássorozat tizenkét különböző helyszínen okozott anyagi károkat vagy személyi sérüléseket országszerte, a drónok pedig több hullámban, egészen a reggeli órákig érkeztek.

Az ukrán légvédelem rendkívül magas hatékonysággal működött az éjszaka folyamán: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

a 163 légi eszközből 142-t sikerült megsemmisíteniük vagy elektronikai zavarással (EW) ártalmatlanítaniuk. 

Ennek ellenére tizenhét esetben regisztráltak közvetlen becsapódást, két további körzetben pedig a lelőtt eszközök aláhulló roncsai okoztak pusztítást. A védelmi egységek folyamatosan dolgoztak a fenyegetések elhárításán, miközben az orosz erők az elektronikai hadviselést is igyekeztek kijátszani.

A legdrámaibb események Harkivban, a Sevcsenkivszkij kerületben történtek, ahol egy orosz drón közvetlenül egy tizenkétemeletes lakóházba csapódott.

 A becsapódás következtében az épületben jelentős károk keletkeztek, és több civil lakos is megsérült. A mentőegységek és a tűzoltók azonnal a helyszínre vonultak, hogy kimentsék a romok alatt rekedteket és ellássák a sebesülteket, miközben a város más részein is készültségben álltak az esetleges további csapások miatt.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Nina Liashonok / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sanya55-2
2026. május 02. 15:09
Tudjuk, 160-t lelőttek, egy szőrnyű károkat okozott, kettőt a gyerekek haza vittek
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!