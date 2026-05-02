Tömeges orosz dróntámadás: több mint 160 pilóta nélküli légi eszközzel támadták Ukrajnát

A legdrámaibb események Harkivban, a Sevcsenkivszkij kerületben történtek, ahol egy orosz drón közvetlenül egy tizenkétemeletes lakóházba csapódott.

A becsapódás következtében az épületben jelentős károk keletkeztek, és több civil lakos is megsérült. A mentőegységek és a tűzoltók azonnal a helyszínre vonultak, hogy kimentsék a romok alatt rekedteket és ellássák a sebesülteket, miközben a város más részein is készültségben álltak az esetleges további csapások miatt.