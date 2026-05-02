Tömeges orosz dróntámadás: több mint 160 pilóta nélküli légi eszközzel támadták Ukrajnát

Nagy slamasztikába kerültek a románok: végleg búcsút inthetnek több milliárdnyi EU-s pénznek
A román miniszter elárulta, miért történhetett ez meg.
Harkivban civil sérülteket hagytak maguk után az orosz drónok, miután az éjszakai támadássorozat során egy lakóépületbe csapódott az egyik öngyilkos eszköz. Az ukrán légierő jelentése szerint tizenkét különböző helyszínen keletkeztek károk.
Szombatra virradó éjszaka Oroszország masszív dróntámadást indított Ukrajna ellen, összesen 163 eszközt bevetve a különböző régiók ellen. Az ukrán légierő jelentése szerint a bevetett fegyverek többsége, mintegy száz darab, iráni gyártmányú Sahid típusú önmegsemmisítő drón volt.
A támadássorozat tizenkét különböző helyszínen okozott anyagi károkat vagy személyi sérüléseket országszerte, a drónok pedig több hullámban, egészen a reggeli órákig érkeztek.
Az ukrán légvédelem rendkívül magas hatékonysággal működött az éjszaka folyamán:
a 163 légi eszközből 142-t sikerült megsemmisíteniük vagy elektronikai zavarással (EW) ártalmatlanítaniuk.
Ennek ellenére tizenhét esetben regisztráltak közvetlen becsapódást, két további körzetben pedig a lelőtt eszközök aláhulló roncsai okoztak pusztítást. A védelmi egységek folyamatosan dolgoztak a fenyegetések elhárításán, miközben az orosz erők az elektronikai hadviselést is igyekeztek kijátszani.
A legdrámaibb események Harkivban, a Sevcsenkivszkij kerületben történtek, ahol egy orosz drón közvetlenül egy tizenkétemeletes lakóházba csapódott.
A becsapódás következtében az épületben jelentős károk keletkeztek, és több civil lakos is megsérült. A mentőegységek és a tűzoltók azonnal a helyszínre vonultak, hogy kimentsék a romok alatt rekedteket és ellássák a sebesülteket, miközben a város más részein is készültségben álltak az esetleges további csapások miatt.
Nyitókép: Nina Liashonok / AFP