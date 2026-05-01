Ft
Ft
18°C
1°C
Ft
Ft
18°C
1°C
05. 01.
péntek
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 01.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
torinóban askatasuna Olaszorzág rendőrség anarchisták

Több száz anarchista csapott össze a rendőrökkel egy május 1-i tüntetésen Torinóban (VIDEÓ)

2026. május 01. 19:31

A hatóságok vízágyút és könnygázt vetettek be, az összecsapásokban többen is megsebesültek.

2026. május 01. 19:31
Anarchistákkal csapott össze a rendőrség Torinóban a május 1-i tüntetésen, miután a demonstrálók egy csoportja megpróbálta „visszafoglalni” egy nemrég bezárt kulturális központ udvarát. A helyzet akkor éleződött ki, amikor egy anarchista csoport kivált a menetből, és a nemrég kiürített Askatasuna kulturális központ irányába vonult, ahol összetűzésbe került a rendőrséggel. 

Szemtanúk szerint több száz aktivista próbált meg a korábban lezárt kulturális központ közelébe jutni, amelyet több évtizedes illegális használat után decemberben ürítettek ki a hatóságok. 

A rendőrség nagy erőkkel vonult ki a helyszínre, és lezárta a környéket. Ezt követően újabb összecsapások alakultak ki, a rendőrség vízágyút és könnygázt vetett be a kordonokat áttörni próbáló tömeg visszaszorítására. Az összecsapásokban többen is megsebesültek.

A hagyományos május 1-i szakszervezeti megmozduláson mintegy 15 ezer ember vett részt. A demonstráció középpontjában az emberhez méltó munkafeltételek, a béremelés, a munkahelyi biztonság, valamint a technológiai változások – különösen a mesterséges intelligencia – hatásai álltak. A hatóságok már korábban figyelmeztettek, hogy anarchista csoportok zavarhatják meg a rendezvényt.  

Matteo Salvini, az olasz jobboldali Liga párt vezetője élesen bírálta az erőszakos cselekményeket, az anarchistákat bűnözőknek nevezte, és köszönetet mondott a biztonsági erőknek.  

Az idei május 1-i megmozdulásokat Olaszország-szerte a szociális kérdések, az emelkedő megélhetési költségek és a munkaerőpiac növekvő bizonytalansága határozta meg. A legnagyobb demonstrációkat Rómában és Milánóban tartották.  

(MTI)

Fotó: képernyőmentés/X

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gubbio
2026. május 01. 21:39
Érdekes, akkor nem tiltakoztak és nem tüntettek, amikor Giorgia aláírta a 90 milliárd eurós, soha meg nem térülő kölcsönt Ukrajnának.
Válasz erre
0
0
csapláros
2026. május 01. 20:21
A legnagyobb marhaság volt nem beengedni őket az épületbe. Terelték volna őket be, és ZÁRTÁK VOLNA RÁJUK AZ AJTÓT vagy két hétig, hogy dögöljenek éhen... Utána egyenként kiengedve még jól meg is lehetett volna ruházni őket. Így azután minden későbbi balhé esetén már név szerint lehetett volna keresni őket, elszámoltatva az alibijükről...
Válasz erre
0
0
survivor
2026. május 01. 20:18
Mos' mé' ? Az olasz nep akarta az anarchistakat is... ( Benito, hol vagy ?)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!