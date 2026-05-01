Több száz anarchista csapott össze a rendőrökkel egy május 1-i tüntetésen Torinóban (VIDEÓ)

Vér folyt az utcán: Kalapáccsal támadtak a rendőrökre, Meloni azonnal vaskézzel vágott vissza!
Olyat lépett az olasz kormányfő, amitől a a baloldali antifa dührohamot kapott.
A hatóságok vízágyút és könnygázt vetettek be, az összecsapásokban többen is megsebesültek.
Anarchistákkal csapott össze a rendőrség Torinóban a május 1-i tüntetésen, miután a demonstrálók egy csoportja megpróbálta „visszafoglalni” egy nemrég bezárt kulturális központ udvarát. A helyzet akkor éleződött ki, amikor egy anarchista csoport kivált a menetből, és a nemrég kiürített Askatasuna kulturális központ irányába vonult, ahol összetűzésbe került a rendőrséggel.
Szemtanúk szerint több száz aktivista próbált meg a korábban lezárt kulturális központ közelébe jutni, amelyet több évtizedes illegális használat után decemberben ürítettek ki a hatóságok.
A rendőrség nagy erőkkel vonult ki a helyszínre, és lezárta a környéket. Ezt követően újabb összecsapások alakultak ki, a rendőrség vízágyút és könnygázt vetett be a kordonokat áttörni próbáló tömeg visszaszorítására. Az összecsapásokban többen is megsebesültek.
A hagyományos május 1-i szakszervezeti megmozduláson mintegy 15 ezer ember vett részt. A demonstráció középpontjában az emberhez méltó munkafeltételek, a béremelés, a munkahelyi biztonság, valamint a technológiai változások – különösen a mesterséges intelligencia – hatásai álltak. A hatóságok már korábban figyelmeztettek, hogy anarchista csoportok zavarhatják meg a rendezvényt.
Matteo Salvini, az olasz jobboldali Liga párt vezetője élesen bírálta az erőszakos cselekményeket, az anarchistákat bűnözőknek nevezte, és köszönetet mondott a biztonsági erőknek.
Az idei május 1-i megmozdulásokat Olaszország-szerte a szociális kérdések, az emelkedő megélhetési költségek és a munkaerőpiac növekvő bizonytalansága határozta meg. A legnagyobb demonstrációkat Rómában és Milánóban tartották.
(MTI)
Fotó: képernyőmentés/X