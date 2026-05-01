Több száz anarchista csapott össze a rendőrökkel egy május 1-i tüntetésen Torinóban (VIDEÓ)

Anarchistákkal csapott össze a rendőrség Torinóban a május 1-i tüntetésen, miután a demonstrálók egy csoportja megpróbálta „visszafoglalni” egy nemrég bezárt kulturális központ udvarát. A helyzet akkor éleződött ki, amikor egy anarchista csoport kivált a menetből, és a nemrég kiürített Askatasuna kulturális központ irányába vonult, ahol összetűzésbe került a rendőrséggel.