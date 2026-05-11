Brüsszel most pontosan azt készül tenni Oroszországgal, amiért Orbán Viktort évekig támadták

Kallas gyorsan elutasította az ötletet, mivel szerinte Schröder korábbi orosz állami vállalatokhoz fűződő kapcsolatai miatt nem számítana semleges közvetítőnek. A volt német kancellár korábban az Északi Ármalat-projektekben és a Rosznyefty olajvállalatnál is szerepet vállalt.

Mindeközben azonban az Európai Unióban egyre látványosabb az igény arra, hogy az EU saját szerepet harcoljon ki az esetleges béketárgyalásokon.

A Guardian szerint európai fővárosok attól tartanak, hogy az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna közötti egyeztetésekből Brüsszel fokozatosan kiszorulhat. Az UNN hírügynökség a Financial Times nyomán arról írt , hogy António Costa, az Európai Tanács elnöke is az EU saját tárgyalási kezdeményezésének előkészítésén dolgozik. A lap szerint Volodimir Zelenszkij is támogatja az erősebb európai koordinációt. Egy meg nem nevezett ukrán tisztviselő úgy fogalmazott:

Nagyobb koordinációra van szükség európai szinten.

A tisztviselő szerint egyetlen európai vezető képviselhetné az uniós blokkot az Oroszországgal folytatott tárgyalások során, ami erősebb európai nyomásgyakorlást is lehetővé tenne Moszkvával szemben. Az EU-ban ugyanakkor továbbra sincs egyetértés arról, ki képviselhetné Európát, illetve pontosan milyen ajánlattal ülne tárgyalóasztalhoz Brüsszel. Az viszont egyre kevésbé vitatott kérdés, hogy előbb-utóbb valamilyen formában közvetlen kapcsolatot kell fenntartani Oroszországgal – még akkor is, ha ezért korábban másokat hevesen bíráltak.