Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Brüsszel orosz-ukrán háború Oroszország Orbán Viktor

Brüsszel most pontosan azt készül tenni Oroszországgal, amiért Orbán Viktort évekig támadták

2026. május 11. 14:39

Évekig heves bírálatok érték Orbán Viktort, amiért a közvetlen tárgyalások szükségességéről beszélt Moszkvával. Most viszont már az Európai Unió külügyminiszterei készülnek arról egyeztetni, hogyan lehetne közvetlen párbeszédet kezdeni Oroszországgal.

A külpolitikai elemzésekkel foglalkozó Commonspace.eu szerint Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő hétfőn arról beszélt, hogy az EU külügyminiszterei május 27–28-án, a ciprusi informális találkozón vitathatják meg a közvetlen tárgyalások lehetőségét Oroszországgal. A politikus úgy fogalmazott: előbb az európai feleknek kell tisztázniuk egymás között, miről akarnak beszélni Moszkvával. Kallas kijelentette: 

Először, mielőtt Oroszországgal tárgyalnánk, egymás között kell megbeszélnünk, miről akarunk velük beszélni.

Hozzátette, hogy számos kérdésben kellene elvárásokat megfogalmazni Oroszországgal szemben ahhoz, hogy Európában stabilabb és békésebb helyzet alakuljon ki. Az elmúlt években számos európai politikus és médium támadta Orbán Viktort azért, mert következetesen a közvetlen kommunikáció és tárgyalások szükségességét hangsúlyozta Oroszországgal. 

Most azonban úgy tűnik, Brüsszelben is egyre többen jutnak arra a felismerésre, hogy Moszkvát nem lehet egyszerűen kihagyni az egyeztetésekből.

Oroszország ügyében új hang jelent meg Brüsszelben

A The Guardian beszámolója szerint a vita apropóját az adta, hogy Vlagyimir Putyin felvetette: Gerhard Schröder korábbi német kancellár közvetítő szerepet tölthetne be Európa és Oroszország között. Az orosz elnök úgy fogalmazott: 

Személy szerint Gerhard Schrödert részesíteném előnyben.

Hozzátette: 

Az európaiaknak olyan vezetőt kellene választaniuk, akiben megbíznak, valakit, aki nem beszélt rosszat Oroszországról.

Kallas gyorsan elutasította az ötletet, mivel szerinte Schröder korábbi orosz állami vállalatokhoz fűződő kapcsolatai miatt nem számítana semleges közvetítőnek. A volt német kancellár korábban az Északi Ármalat-projektekben és a Rosznyefty olajvállalatnál is szerepet vállalt.

Mindeközben azonban az Európai Unióban egyre látványosabb az igény arra, hogy az EU saját szerepet harcoljon ki az esetleges béketárgyalásokon. 

A Guardian szerint európai fővárosok attól tartanak, hogy az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna közötti egyeztetésekből Brüsszel fokozatosan kiszorulhat. Az UNN hírügynökség a Financial Times nyomán arról írt , hogy António Costa, az Európai Tanács elnöke is az EU saját tárgyalási kezdeményezésének előkészítésén dolgozik. A lap szerint Volodimir Zelenszkij is támogatja az erősebb európai koordinációt. Egy meg nem nevezett ukrán tisztviselő úgy fogalmazott: 

Nagyobb koordinációra van szükség európai szinten.

A tisztviselő szerint egyetlen európai vezető képviselhetné az uniós blokkot az Oroszországgal folytatott tárgyalások során, ami erősebb európai nyomásgyakorlást is lehetővé tenne Moszkvával szemben. Az EU-ban ugyanakkor továbbra sincs egyetértés arról, ki képviselhetné Európát, illetve pontosan milyen ajánlattal ülne tárgyalóasztalhoz Brüsszel. Az viszont egyre kevésbé vitatott kérdés, hogy előbb-utóbb valamilyen formában közvetlen kapcsolatot kell fenntartani Oroszországgal – még akkor is, ha ezért korábban másokat hevesen bíráltak.

