05. 08.
péntek
moszkva háború vlagyimir putyin észt hírszerzés hadigazdasági

Figyelmeztetett a NATO-tagállam hírszerzése: Oroszország újabb háborúra készül

2026. május 08. 07:39

Az orosz hadigyártás volumene már nemcsak az ukrajnai háború igényeit szolgálja ki, hanem a stratégiai készletek újratöltését is lehetővé teszi.

Oroszország minden jel szerint  hosszabb távon is jelentős katonai konfliktusokra rendezkedik be az Ukrán háborún kívül – derül ki az észt külföldi hírszerzés jelentéséből, amelyről az Exxpress írt. 

A dokumentum szerint Moszkva példátlan ütemben növeli lőszergyártását, stratégiai készleteket halmoz fel, és közben új, drónokra épülő fegyvernemet is kiépít.

A jelentés szerint az orosz hadiipar 2021 óta több mint tizenhétszeresére növelte a tüzérségi lőszertermelést. 2025-ben körülbelül hétmillió gránát, aknavető-lőszer és rakéta készült az orosz üzemekben. A gyártás volumene így már nemcsak az ukrajnai háború igényeit szolgálja ki, hanem a stratégiai készletek újratöltését is lehetővé teszi.

Az észt elemzés szerint Oroszország jelenlegi stratégiájának kulcseleme a tartalékképzés: Moszkva nemcsak a frontvonalon felhasznált lőszert pótolja, hanem a jövőbeli konfliktusokra is készleteket épít. A háború előtti időszakban a becslések szerint akár 20 millió lövedékből álló stratégiai tartalékkal rendelkezett az ország, ennek jelentős részét azonban a háború első éveiben felhasználták.

A jelentés szerint 2022 tavaszán az orosz erők napi szinten akár 60 ezer lövedéket is kilőttek Ukrajnában, ami később 10–15 ezerre mérséklődött. A készletek gyors fogyása időszakos lőszerhiányhoz is vezetett, amelyet most a fokozott termeléssel próbálnak ellensúlyozni.

Oroszország emellett külső forrásokra is támaszkodik: Észak-Korea és Irán 2023 óta becslések szerint 5–7 millió lőszert szállított Moszkvának. Ukrán értékelések szerint 2025 második felében az észak-koreai eredetű lőszer akár az orosz tüzérségi felhasználás felét is kitehette.

A jelentés arra is rámutat, hogy a költségek viszonylag alacsonyak maradnak az orosz hadigazdaságban: egy 152 milliméteres gránát ára állami beszerzésben körülbelül 1050 eurónak megfelelő összeg, ami lényegesen kedvezőbb a nyugati hasonló kaliberű lőszerekhez képest

A fegyverkezés azonban nem áll meg a hagyományos eszközöknél. 

Vlagyimir Putyin 2025-ben elrendelte egy önálló drónfegyvernem létrehozását, amely mintegy 190 zászlóaljat foglalhat magában. Az új egységek feladata a pilóta nélküli rendszerek használatának központosítása, valamint a felderítési és csapásmérési képességek fejlesztése.

Az észt hírszerzés szerint a nyugati szankciók jelentős nyomást gyakorolnak az orosz hadiiparra, Moszkva azonban különböző kerülőutakkal – többek között közvetítők és harmadik országok bevonásával – igyekszik fenntartani az ellátást.

A jelentés szerint Oroszország gazdasága egyre inkább a hadiiparra épül: miközben a védelmi szektor bővül, a civil gazdaság számos területe recesszióba süllyedt.

 A folyamat eredményeként az ország egyre inkább hadigazdaságként működik.

Az észt hírszerzés ugyanakkor hangsúlyozza: nem lát arra utaló jeleket, hogy Oroszország rövid távon NATO-ország megtámadására készülne. Ugyanakkor figyelmeztet, hogy a folyamatban lévő katonai fejlesztések hosszabb távon jelentősen növelhetik Moszkva katonai képességeit, ezért a NATO-nak továbbra is fenn kell tartania és erősítenie kell védelmi felkészültségét.

Nyitókép: STRINGER / AFP

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
polárüveg
2026. május 08. 08:34
Tehát a szakértői elemézés szerint minden szankció és háborúzás ellenére Oroszország képes a stratégiai készleteit föltölteni? Amíg Európa nem? Akkor talán nem kellene leállni az oroszellensségről, és visszatérni a jövedelmező együttműködésre? (Nem, mert akkor nem hajtható adósrabszolgaságba Európa.)
akkkkorki
2026. május 08. 08:30
Ha békét akarsz, készülj a háborúra!
johannluipigus
2026. május 08. 08:22
Mr Johnson az észt hírszerző. Egyébként Oroszország Anyácska sosem titkolta, hogy békét akar. Akár úgy is, hogy a háborúra készül.
egyszeri
2026. május 08. 08:10
És mit kéne tennie annyi fenyegetés után az európai NATO tagok részéről?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!