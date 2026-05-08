Figyelmeztetett a NATO-tagállam hírszerzése: Oroszország újabb háborúra készül

Oroszország minden jel szerint hosszabb távon is jelentős katonai konfliktusokra rendezkedik be az Ukrán háborún kívül – derül ki az észt külföldi hírszerzés jelentéséből, amelyről az Exxpress írt.

A dokumentum szerint Moszkva példátlan ütemben növeli lőszergyártását, stratégiai készleteket halmoz fel, és közben új, drónokra épülő fegyvernemet is kiépít.

A jelentés szerint az orosz hadiipar 2021 óta több mint tizenhétszeresére növelte a tüzérségi lőszertermelést. 2025-ben körülbelül hétmillió gránát, aknavető-lőszer és rakéta készült az orosz üzemekben. A gyártás volumene így már nemcsak az ukrajnai háború igényeit szolgálja ki, hanem a stratégiai készletek újratöltését is lehetővé teszi.