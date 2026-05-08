Ez is csak a választások után derült ki: az Európai Bizottság vizsgálata nem talált biztonsági réseket a Magyarország által állítólag Oroszországnak kiszivárogtatott infók ügyében

Lezárták a vizsgálatot, a bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a médiában megjelent állításokkal kapcsolatban nem azonosítható súlyos biztonsági rés.
A Magyarország által Oroszországnak állítólagosan kiszivárogtatott uniós információk európai bizottsági vizsgálata mindeddig
nem azonosított súlyos biztonsági réseket
– jelentette ki Ujvári Balázs, az Európai Bizottság illetékes szóvivője Brüsszelben pénteken.
A brüsszeli testület szokásos napi sajtótájékoztatóján az uniós szóvivő kérdésre válaszolva közölte: az Európai Bizottság illetékes szolgálatai lezárták a vizsgálatot, és ennek alapján a bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a médiában megjelent állításokkal kapcsolatban nem azonosítható súlyos biztonsági rés.
(MTI)
