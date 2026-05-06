05. 06.
szerda
vlagyimir putyin volodimir zelenszkij szergej lavrov marco rubio donald trump

Egy újabb lépés a béke felé vezető úton: közvetlen egyeztetést tartott Marco Rubio és Szergej Lavrov a tűzszünet előtt

2026. május 06. 07:31

Jelentések szerint a vártnál konstruktívabb hangvételben zajlott az egyeztetés.

A vártnál konstruktívabb hangvételben zajlott Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter keddi telefonos egyeztetése. Az orosz diplomácia közleménye szerint a felek „óraegyeztetést” tartottak a nemzetközi ügyek aktuális állásáról és a feszült kétoldalú kapcsolatokról – írja az eurointegration beszámolója alapján a Kárpáthír.

Mint ismert, még április 29-én Vlagyimir Putyin orosz államfő és Donald Trump amerikai elnök is tárgyalt egymással. Trump akkor rövid fegyverszünetet javasolt, amire válaszul a Kreml jelezte, hogy kész lehet a harcok szüneteltetésére a május 9-i győzelem napi ünnepségek idejére.

A cikk azonban kiemelt egy súlyosbító tényezőt: az orosz védelmi minisztérium a napokban Kijev elleni masszív rakétacsapást helyezett kilátásba arra az esetre, ha az ukrán erők megzavarják a moszkvai katonai parádét. Erre válaszul, Volodimir Zelenszkij ukrán május 6-tól „csendrendeletet” hirdetett az országban, elkerülvén az eszkalációt.

Johann Wadephul német külügyminiszter a fejleményekre reagálva felszólította Oroszországot, hogy fogadja el az ukrán fél javaslatát. 

A német diplomácia szerint a tűzszünetnek már kedd éjszaka életbe kellene lépnie a térségben

 – tették hozzá a cikkben.

Nyitókép forrása: Mandel NGAN and Alexander Zemlianichenko / POOL / AFP

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szantofer
2026. május 06. 09:20
Putyin még győzni akar. Majd akkor lesz béke, ha már nem akar.
angeleye
2026. május 06. 08:32
Ezen a képen nem Lavrov a veszélyesebb.
korcsiorsi3
2026. május 06. 07:56
Ez az egyeztetés eredményezte az ukrán tűzszünet előtt pár órával történő orosz csapásokat? Taps taps taps.
Zsolt75
2026. május 06. 07:52 Szerkesztve
Kurvanőfia németnek csak bele kellett kibicelnie...
