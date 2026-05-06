Egy újabb lépés a béke felé vezető úton: közvetlen egyeztetést tartott Marco Rubio és Szergej Lavrov a tűzszünet előtt

A cikk azonban kiemelt egy súlyosbító tényezőt: az orosz védelmi minisztérium a napokban Kijev elleni masszív rakétacsapást helyezett kilátásba arra az esetre, ha az ukrán erők megzavarják a moszkvai katonai parádét. Erre válaszul, Volodimir Zelenszkij ukrán május 6-tól „csendrendeletet” hirdetett az országban, elkerülvén az eszkalációt.