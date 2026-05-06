Egy újabb lépés a béke felé vezető úton: közvetlen egyeztetést tartott Marco Rubio és Szergej Lavrov a tűzszünet előtt

A pápa a Közel-keleti konfliktussal kapcsolatban is kifejtette véleményét.
Jelentések szerint a vártnál konstruktívabb hangvételben zajlott az egyeztetés.
A vártnál konstruktívabb hangvételben zajlott Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter keddi telefonos egyeztetése. Az orosz diplomácia közleménye szerint a felek „óraegyeztetést” tartottak a nemzetközi ügyek aktuális állásáról és a feszült kétoldalú kapcsolatokról – írja az eurointegration beszámolója alapján a Kárpáthír.
Mint ismert, még április 29-én Vlagyimir Putyin orosz államfő és Donald Trump amerikai elnök is tárgyalt egymással. Trump akkor rövid fegyverszünetet javasolt, amire válaszul a Kreml jelezte, hogy kész lehet a harcok szüneteltetésére a május 9-i győzelem napi ünnepségek idejére.
A cikk azonban kiemelt egy súlyosbító tényezőt: az orosz védelmi minisztérium a napokban Kijev elleni masszív rakétacsapást helyezett kilátásba arra az esetre, ha az ukrán erők megzavarják a moszkvai katonai parádét. Erre válaszul, Volodimir Zelenszkij ukrán május 6-tól „csendrendeletet” hirdetett az országban, elkerülvén az eszkalációt.
Johann Wadephul német külügyminiszter a fejleményekre reagálva felszólította Oroszországot, hogy fogadja el az ukrán fél javaslatát.
A német diplomácia szerint a tűzszünetnek már kedd éjszaka életbe kellene lépnie a térségben
– tették hozzá a cikkben.
Nyitókép forrása: Mandel NGAN and Alexander Zemlianichenko / POOL / AFP