Beiktatták a szuverenista bolgár miniszterelnököt, aki máris történelmet írt

Három évtized után először van stabil többség
A legfontosabb fejlemény azonban nem pusztán Radev személye, hanem az a politikai felhatalmazás, amellyel hatalomra került.
Bulgáriában 1997 óta most először fordult elő, hogy egyetlen párt önálló parlamenti többséget szerzett. Ez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy az ország az elmúlt években szinte permanens politikai válságban élt.
A folyamatos választások, kérészéletű, működésképtelen koalíciók és korrupciós botrányok teljesen szétzilálták a bolgár pártrendszert. Radev ezt a kiábrándultságot használta ki, amikor kampányt indított a „régi elit” elleni.