Beiktatták a szuverenista bolgár miniszterelnököt, aki máris történelmet írt

2026. május 08. 15:58

Rumen Radev hivatalosan is miniszterelnök lett, miközben Brüsszel egyszerre remél stabilitást és tart az új, szerintük Moszkvához közelebb álló vezetéstől.

null

Hivatalosan is Bulgária miniszterelnöke lett pénteken Rumen Radev, miután a parlament megszavazta az új kabinetet – írja a Politico. A volt államfő és légierő-parancsnok pártja, a Progresszív Bulgária történelmi győzelmet aratott az áprilisi parlamenti választáson: abszolút többséget szerzett a 240 fős törvényhozásban, amire 29 éve nem volt példa az országban.

Radev ezzel jó eséllyel lezárta Bulgária évek óta tartó politikai bénultságát, amelyet folyamatos koalíciós válságok és előrehozott választások jellemeztek. Az elmúlt öt évben nyolc választást tartottak az országban, miközben a hagyományos pártok támogatottsága folyamatosan csökkent.

A volt államfő kampányát a politikai elit elleni fellépésre építette. A hagyományos pártokat

  • korrupcióval,
  • háttéralkukkal és
  • az ország destabilizálásával

vádolta, miközben saját magát rendteremtő, szuverenista politikusként pozicionálta.

Vegyes érzelmek Brüsszelben

Az új bolgár kormány megalakulása érzékeny pillanatban érkezik az Európai Unió számára. Bár Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken gratulált Radevnek, és azt írta:

Európa előtt jelentős közös feladatok állnak”,

amelynek része

  • a biztonságpolitika,
  • a versenyképesség és
  • az energiafüggetlenség is.

A bizottsági elnök szerint Brüsszelben továbbra is komoly figyelemmel követik az új bolgár vezetés mozgását.

Radev ugyanis az elmúlt években több alkalommal is eltért az uniós fősodortól:

  • bírálta a bolgár–ukrán védelmi együttműködést,
  • ellenezte a fegyverszállításokat Kijevnek, valamint
  • rendszeresen óvatosabban fogalmazott Oroszország ügyében, mint az európai mainstream politikusok többsége.

Az új miniszterelnök ugyanakkor következetesen tagadja, hogy Moszkva érdekeit képviselné, és továbbra is hangsúlyozza Bulgária NATO- és EU-tagságának fontosságát.

Nem egy új Orbán Viktort látnak benne

Korábban a Mandiner is beszámolt arról, hogy az uniós diplomaták egyelőre nem számítanak arra, hogy Bulgária átvenné az Orbán Viktor-féle magyar külpolitika irányvonalát az Európai Unión belül.

Bár Radev több kérdésben is kritikusabb álláspontot képvisel Ukrajna támogatásával kapcsolatban, brüsszeli források szerint nem készül „fő bomlasztóvá” válni az EU-ban.

Egyes elemzők ugyanakkor jóval borúlátóbban értékelték a helyzetet. Dimitar Keranov, bolgár politológus szerint

egy Kreml-barát vezető egy NATO- és EU-tagállam élén, a Fekete-tenger térségében rossz hír az EU és Ukrajna számára”.

A legfontosabb fejlemény azonban nem pusztán Radev személye, hanem az a politikai felhatalmazás, amellyel hatalomra került.

Bulgáriában 1997 óta most először fordult elő, hogy egyetlen párt önálló parlamenti többséget szerzett. Ez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy az ország az elmúlt években szinte permanens politikai válságban élt.

A folyamatos választások, kérészéletű, működésképtelen koalíciók és korrupciós botrányok teljesen szétzilálták a bolgár pártrendszert. Radev ezt a kiábrándultságot használta ki, amikor kampányt indított a „régi elit” elleni.

Az új miniszterelnök pénteki beszédében azt mondta:

  • kormánya elsődleges célja az elszabaduló árak megfékezése,
  • az igazságügyi reformok végrehajtása,
  • a költségvetési fegyelem helyreállítása és
  • az uniós helyreállítási alap forrásainak gyors lehívása lesz.

Radev győzelme ugyanakkor nemcsak Bulgária belpolitikáját rendezheti át, hanem a fekete-tengeri térség geopolitikai egyensúlyára is hatással lehet. A volt államfő ugyanis most minden korábbinál erősebb parlamenti felhatalmazással kezdheti meg a kormányzást egy olyan időszakban, amikor az Európai Unió és a NATO számára is kulcskérdéssé vált a régió stabilitása.

***

Fotó: Nikolay DOYCHINOV / AFP

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gubbio
2026. május 08. 16:36
Csak nálunk fordult visszafelé a történelem kereke. Lesz ez még így se! Hajrá vissza, Magyarország!
pipa89
2026. május 08. 16:07
A puding próbája az evés. Meglátjuk, hogy tisztán belpolitikai kezdeményezés vagy a Pénzmaffia egy újabb kísérlete.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!