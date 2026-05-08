Beiktatták a szuverenista bolgár miniszterelnököt, aki máris történelmet írt

Hivatalosan is Bulgária miniszterelnöke lett pénteken Rumen Radev, miután a parlament megszavazta az új kabinetet – írja a Politico. A volt államfő és légierő-parancsnok pártja, a Progresszív Bulgária történelmi győzelmet aratott az áprilisi parlamenti választáson: abszolút többséget szerzett a 240 fős törvényhozásban, amire 29 éve nem volt példa az országban.

Radev ezzel jó eséllyel lezárta Bulgária évek óta tartó politikai bénultságát, amelyet folyamatos koalíciós válságok és előrehozott választások jellemeztek. Az elmúlt öt évben nyolc választást tartottak az országban, miközben a hagyományos pártok támogatottsága folyamatosan csökkent.