A berlini ifjú szociáldemokratáknak két fontos céljuk maradt: poliamóriára cserélni a házasságot – és elvenni Magyarország szavazati jogát

Az egyik beadvány végig is futott a német sajtón: azt a berlini ifjúszocik nyújtották be, „Le a patriarchátussal, akkor is, ha romantikusnak érződik: töröljük el a polgári házasságot, vezessük be helyette a felelősségi közösségeket” címmel. Mint kifejtik, az évezredek során a házasság intézményét is „a nők ciszférfiak általi elnyomásának bebiztosítása érdekében” fejlesztették ki.

Noha az idők folyamán alapja két ember egymás iránti szerelme lett, ez ne tévesszen meg senkit (intenek a fiatalok): „a szerelmesség ürügyével” csak leplezték, hogy miféle sors várt a feleségre.

És a helyzet ma sem rózsás, vélik: a továbbra is fennálló elnyomást mutatja például, hogy a poliamor partnerkapcsolatokra nem vonatkoznak az adókedvezmények, valamint hogy egy erőszakos kapcsolatból különösen nehéz szabadulni, ha „a házassági viszony képezi a tartózkodási engedély alapját”. „A soviniszta, kapitalista nemzetállam számára a házasság a nőellenes, queerellenes, osztályelvű és rasszista politika végrehajtásának eszköze” –