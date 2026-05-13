Ft
Ft
17°C
5°C
Ft
Ft
17°C
5°C
05. 13.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
spd berlini spd felelősségi közösség Németország magyarország Francesca Rivafinoli

A berlini ifjú szociáldemokratáknak két fontos céljuk maradt: poliamóriára cserélni a házasságot – és elvenni Magyarország szavazati jogát

2026. május 13. 14:56

Igen, most. Íme Európa vezető országának kormánypártja, a világ egyik legrégebbi politikai tömörülése és annak kongresszusa.

2026. május 13. 14:56
null
Francesca Rivafinoli
Francesca Rivafinoli

Első hallásra akár végtelenül érdektelennek is tűnhet, hogy épp tartományi kongresszust tartottak a berlini szociáldemokraták, háromszáz oldalnyi előterjesztéssel –

de ha a következő évszázadokban kutatnám történészként az 2020-as évek Európáját, én bizonyosan sírnék a boldogságtól, ha ilyen forrásanyagra bukkannék.

Ritka ugyanis, hogy egyetlen iratanyag ennyire gazdagon illusztrálja és egyben dokumentálja az öreg kontinens elhülyüléssel párosuló önsorsrontását.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Az egyik beadvány végig is futott a német sajtón: azt a berlini ifjúszocik nyújtották be, „Le a patriarchátussal, akkor is, ha romantikusnak érződik: töröljük el a polgári házasságot, vezessük be helyette a felelősségi közösségeket” címmel. Mint kifejtik, az évezredek során a házasság intézményét is „a nők ciszférfiak általi elnyomásának bebiztosítása érdekében” fejlesztették ki.

Noha az idők folyamán alapja két ember egymás iránti szerelme lett, ez ne tévesszen meg senkit (intenek a fiatalok): „a szerelmesség ürügyével” csak leplezték, hogy miféle sors várt a feleségre.

És a helyzet ma sem rózsás, vélik: a továbbra is fennálló elnyomást mutatja például, hogy a poliamor partnerkapcsolatokra nem vonatkoznak az adókedvezmények, valamint hogy egy erőszakos kapcsolatból különösen nehéz szabadulni, ha „a házassági viszony képezi a tartózkodási engedély alapját”. „A soviniszta, kapitalista nemzetállam számára a házasság a nőellenes, queerellenes, osztályelvű és rasszista politika végrehajtásának eszköze”

méltatlankodik nem valami túltoltan szélsőséges hippicsoport, hanem az egyik német kormánypárt utánpótlás-szervezete.

Szorgalmazva, hogy a polgári házasság intézményének megszüntetése mellett (amelynek során a már meglévő házasságokban élőket is értesítenék, hogy dönthetnek, házasok maradnak-e vagy váltanak) tegyék lehetővé mindenki számára, hogy bármilyen konstellációban, egy egyszerű nyilatkozattal „felelősségi közösséget” hozzon létre, majd abból hasonlóan egyszerűen bármikor kiléphessen, egyoldalúan is, természetesen (hogy ez mennyiben meríti ki a „felelősségvállalás” fogalmát, az nem derül ki a szövegből – azt mindenesetre precízen tartalmazza az indítvány, hogy ilyen esetben az anyakönyvi hivatal tájékoztatná a lépésről a „felelősségi közösség” fennmaradó tagját vagy tagjait). A szocdem ifjak azonban mindenkit megnyugtatnak: javaslatuk a „vallási ceremóniákat” nem érinti.

Az illetékes pártbizottság a felvetést egyelőre elnapolta 2027-re – akkor viszont a tervek szerint, legalábbis egy szavazás erejéig egészen komolyan napirendre veszik.

De ne ragadjunk le ennél az indítványnál, hisz akad ott számos egyéb kordokumentum is az ínyenceknek: a párttagok egyebek mellett sürgetik a téli havazás idején erősen hiányosnak bizonyult síkosságmentesítés „feminista és osztálytudatos mobilitási politika” érdekében történő fejlesztését, tárgyalják az indiai munkavállalók németországi kizsákmányolását, továbbá kiállnak a gyerekek közösségimédia-használata mellett, hangsúlyozva, hogy a kiskorúak védelmét sokkal inkább a kapitalista platformok megregulázásával és megfelelő moderálással kell biztosítani –

kitérve arra, hogy az automatikus szűrés azért nem megfelelő, mert az nem egyszer „blokkolja vagy szélsőségesnek minősíti a queer és muszlim tartalmakat”.

Emellett sérelmezik, hogy bár a tartományi CDU–SPD koalíció ígért egy szivárványházat Berlinbe a „queer élet” támogatása és láthatóságának növelése céljából, ez mindeddig nem valósult meg;

egyidejűleg a kreuzbergi szocdemek követelik minden illegális drog dekriminalizálását a saját fogyasztás céljából való birtoklás erejéig, valamint elegendő mennyiségű drogfogyasztási helyiség kialakítását és finanszírozását, hogy ne az utcán kelljen belőnie magát az embernek

– határozottan sürgetve azt is, hogy a berlini SPD(!) helyezzen nyomást a mexikói kormányra a drogháborúban elkövetett gyilkosságok felderítése érdekében.

Aztán ott van még „A feminista emlékezetpolitika erősítése: a FINTA-történelem láthatóvá tétele, kutatásának támogatása, az oktatás megváltoztatása” című beadvány, ahol a „FINTA” a „nők, interszexuálisok, nembinárisok, transzneműek és agender személyek” rövidítése, ami önmagában megérne egy eszmefuttatást (le a „patriarchátussal”, ennek jegyében pedig vegyük egy kalap alá a nőket, a nemi diszfóriában szenvedőket és az „agendereket”, egyformán tekintve őket többszörösen elnyomott szerencsétleneknek; tegyük a nőket egy betűleves részévé, szemben a külön kategóriának tekintett és senkivel össze nem mosott férfiakkal); de sajátos elem az is, hogy az isztambuli egyezmény maradéktalan átültetését sürgető indítványban szereplő összes hivatkozás végén, még az isztambuli egyezményre és a Bundestag oldalára mutató linkek végén is ottfelejtődött a „source=chatgpt.com” megjelölés – az előterjesztő (a kreuzbergi szocdemek küldöttgyűlése) tehát még magát az átültetendő isztambuli egyezményt sem bírta önerőből előkeresni.

A legprecízebb ütemérzékkel viszont mindenképp a neuköllni szocdemek rendelkeznek: ők (nyilván komoly hatáskörüknél fogva) indítványozzák Magyarország uniós tagságból fakadó jogainak elvételét, az összes létező uniós forrás folyósításának leállítását és a magyar kormány utasítását minden „LMBTIQ*-ellenes” jogszabály azonnali hatályon kívül helyezésére. A javaslatot a párt külügyi részlegeihez utalták – izgatottan várhatjuk, milyen verdiktet mondanak majd ki Magyar Péterre.

Nyitókép: dpa Picture-Alliance via AFP

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nyégé
2026. május 13. 16:29
Hitler ezekhez képest tanuló kisiskolás, ha agyrémről beszélünk .
Válasz erre
0
0
Oldalkosár
2026. május 13. 16:26
"...a szerelmesség ürügyével” csak leplezték, hogy miféle sors várt a feleségre." Ja, kivált az imádott muzulmánjaitoknál.
Válasz erre
0
0
sarzal
2026. május 13. 16:04
ezek az ifjúnémetek készüljenek inkább a háborúra az oroszok ellen....érdekes lesz
Válasz erre
1
0
annamargit
2026. május 13. 16:02
A transszexuális kommunák kora következik. Rosszabb, mint Madách Az ember tragédiájában megálmodhatott. Miféle fajzattá lehet így a következő szabados generációk sora? Teljes erkölcsi, biológiai, és legfőképp értelmi elcsökevényesedés várható.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!