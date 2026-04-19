04. 19.
vasárnap
olaj volodimir zelenszkij szankciók washington oroszország

Zelenszkij most nagyon kiborult Trumpék legújabb döntése miatt

2026. április 19. 14:30

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen elítélte az Egyesült Államok döntését, amely az iráni konfliktus okozta globális energiaválságra hivatkozva május közepéig meghosszabbította az orosz olajeladásokra vonatkozó mentességet.

2026. április 19. 14:30
null

Az ukrán elnök szerint Washington döntése közvetlenül az orosz hadigépezetet finanszírozza, 

miközben Kijevre minden eddiginél súlyosabb légicsapások zúdulnak. 

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az orosz „árnyékflotta” több mint 110 tankere mintegy 12 millió tonna olajat szállít, amelynek értékesítése 10 milliárd dolláros bevételt jelenthet Moszkvának. 

Minden egyes dollár, amelyet orosz olajért fizetnek, az Ukrajna elleni háborúra fordított pénz”

 – fogalmazott az elnök, utalva arra, hogy csak az elmúlt héten több ezer drónt és bombát indítottak ukrán városok ellen, köztük az április 15-i, több tucat áldozatot követelő brutális támadássorozatot.

Washington a mentesség meghosszabbítását a közel-keleti helyzettel indokolja: 

az amerikai–izraeli–iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása miatt a világ olaj- és gázszállításának jelentős része kiesett, ami globális recesszióval fenyeget. 

Az USA célja az ellátás biztosítása a béketárgyalások felgyorsítása idejére, miközben az ukrajnai frontvonalakon patthelyzet alakult ki. 

Kijev és európai szövetségesei azonban attól tartanak, hogy a szankciók lazítása megbontja a Nyugat egységét, és éppen akkor ad gazdasági mentőövet Oroszországnak, amikor az ukrán infrastruktúrát szisztematikusan rombolják.

Nyitókép: YURIY DYACHYSHYN / AFP

figyelő4322
2026. április 19. 16:38
Tudjuk persze, hogy a gyászhohol Zselé színész meg a gengje hülyére kereste (LOPTA!) magát a háborús bizniszen. Abban a háborúban, amiben az alatvalóinak SOK százezre, de talán milliónyi pusztult el, a többi meg lényegében koldusbotra jutott. Tehát satuban van a gyászhohol. Ha egy rossz, engedély nélküli lépést tesz, akkor bizony a saját, talán többtucat MI-6 testőre veheti ki a cirkulációból. És akkor még a lopott dollár- milliárdokat is elvehetik tőle/ tőlük a gazdái!
sanya55-2
2026. április 19. 16:32
Nem csak, sőt ők egyáltalán nem léteznek, első sorban normális országok a fontosak
nyugalom
2026. április 19. 16:28
Szivott nehanyat.
MiHazank2030
2026. április 19. 16:18
Az oroszok megvágták a nyugat-ukrajnai repteret. Gallyra vágtak jó pár F-16 és Mirage 2000-et.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!