Zelenszkij most nagyon kiborult Trumpék legújabb döntése miatt

Washington a mentesség meghosszabbítását a közel-keleti helyzettel indokolja:

az amerikai–izraeli–iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása miatt a világ olaj- és gázszállításának jelentős része kiesett, ami globális recesszióval fenyeget.

Az USA célja az ellátás biztosítása a béketárgyalások felgyorsítása idejére, miközben az ukrajnai frontvonalakon patthelyzet alakult ki.

Kijev és európai szövetségesei azonban attól tartanak, hogy a szankciók lazítása megbontja a Nyugat egységét, és éppen akkor ad gazdasági mentőövet Oroszországnak, amikor az ukrán infrastruktúrát szisztematikusan rombolják.