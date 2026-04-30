Von der Leyen bejelentette: két hónapot ad Magyarországnak, hogy megváltoztassa a döntését

Megszereztük az Európai Bizottság levelét: Brüsszel kivezetné a védett üzemanyagárakat
Itt a leleplezés: az Európai Bizottság lényegében egyetért a Tisza Párttal. Megszüntetnék a magyar kormány által bevezetett kedvezményes üzemanyagárakat.
Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot és Szlovákiát, hogy szüntessék meg a külföldi autósokra vonatkozó üzemanyagár-diszkriminációt, mert ezek az intézkedések akadályozzák az áruk, szolgáltatások és munkavállalók szabad mozgását.
A cikk szerint
a Bizottság jogi lépéseket helyezett kilátásba, ha két hónapon belül nincs változás.
A Bizottság szerint ezek az intézkedések akadályozzák az áruk, szolgáltatások és munkavállalók szabad mozgását, továbbá nem jelentették be őket előzetesen.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.