Vissza az időben: Hillary Clinton is Orbán Viktor vereségén örvendezik
Jönnek a szokásos szövegek a szokásos emberektől, kísértenek a múlt árnyai.
A magyar parlamenti választások a Tisza Párt gyűlöletpolitikájának az eredményességét tükrözték, és a Fidesz vereségéhez vezettek, amely ritka esemény számos progresszív vezetőt megihletett, mint például Alex Sorost.
Közben az amerikai demokraták levitézlett jelöltje, a progresszivitás élharcosa, Hillary Clinton is billentyűzetet ragadott:
Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
„Viktor Orbán autokratikus rendszerének vége nem csupán Magyarország számára jelent győzelmet, hanem a demokráciát nagyra értékelő emberek számára szerte a világon.
Gratulálunk a Tisza pártnak, az új vezetőnek, Magyar Péternek, valamint a magyaroknak mindenhol” – írta az X-en.
Fotó: Kevin Lamarque / POOL / AFP