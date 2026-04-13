tisza párt hillary clinton fidesz Magyar Péter orbán viktor

Vissza az időben: Hillary Clinton is Orbán Viktor vereségén örvendezik

2026. április 13. 07:57

Jönnek a szokásos szövegek a szokásos emberektől, kísértenek a múlt árnyai.

A magyar parlamenti választások a Tisza Párt gyűlöletpolitikájának az eredményességét tükrözték, és a Fidesz vereségéhez vezettek, amely ritka esemény számos progresszív vezetőt megihletett, mint például Alex Sorost.

Közben az amerikai demokraták levitézlett jelöltje, a progresszivitás élharcosa, Hillary Clinton is billentyűzetet ragadott: 

„Viktor Orbán autokratikus rendszerének vége nem csupán Magyarország számára jelent győzelmet, hanem a demokráciát nagyra értékelő emberek számára szerte a világon. 

Gratulálunk a Tisza pártnak, az új vezetőnek, Magyar Péternek, valamint a magyaroknak mindenhol” – írta az X-en.

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
2026. április 13. 08:35
A bosszú népének nagy pillanatai.
mihint
2026. április 13. 08:22
revanced 2026. április 13. 08:20: "Mennyivel jobb lenne, ha Vlagyimír Puryin, Kim Dzsong Un és Xi Csin Ping gratulálna a miniszterelnöknek" nem járt le még a zseton? Mert, azt elképzelni nem tudom, hogy ingyen legyél ekkora hülye.
revanced
2026. április 13. 08:20
Mennyivel jobb lenne, ha Vlagyimír Puryin, Kim Dzsong Un és Xi Csin Ping gratulálna a miniszterelnöknek, mi? És persze az a tökkelütött sárgahaju.
mihint
2026. április 13. 08:12
Hillary, a szexuális csalódást nem politikában köllene levezetni, előre látható a végzeted, téged még sanjnállak, a többieket nem!
