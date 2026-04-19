Ft
Ft
20°C
8°C
Ft
Ft
20°C
8°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
vadászgépek rostech vlagyimir artjakov szu – 35s Oroszország hadsereg

Vérfrissítés: rettegett harci gépekkel bővült az orosz légierő

2026. április 19. 09:23

A hadrendbe állított Szu–35S típusú gépek légi és földi célpontok elleni bevetésekre is alkalmasak.

Újabb vadászgépeket állított hadrendbe az orosz hadsereg: a légierő Szu-35S típusú repülőgépeket kapott a haderőfejlesztési program keretében. 

A Rostech közlése szerint a gépek a teljes gyári tesztelési cikluson estek át, mielőtt átadták őket a hadseregnek. A Szu–35S a többfunkciós vadászgépek közé tartozik, és elsősorban légi fölény kivívására tervezték.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vlagyimir Artjakov, a Rostech vezérigazgató-helyettese szerint a típus képes ellenséges repülőgépek elfogására, valamint földi és vízi célpontok elleni csapások végrehajtására is. A Szu–35S alkalmas nagy távolságra lévő célpontok támadására, pilóta nélküli eszközök megsemmisítésére, valamint felderítési feladatok ellátására is. Emellett támadó kötelékek és földi objektumok fedezésére is használható.

A gépek nagy pontosságú fegyverek alkalmazására is képesek, és a harctéri feladatok során az ellenséges állások felderítésére is bevethetők.

Nyitókép forrása: Yasin AKGUL / AFP

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szim-patikus
2026. április 19. 11:26
Már ránézésre is úgy néz ki, hogy nagyon tud repülni...
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. április 19. 10:57
Csak nagyon nem lopakodik.
Válasz erre
0
0
csapláros
2026. április 19. 10:31
massivement5Galerida 2026. április 19. 10:17 ..."15 éve röpködnek be a brit légtérbe a ruszkik - szándékosan. Mire volt jó ez?"... Már megint, ITT üt vissza az, hogy a pöcsöddel játszottál az iskolában, tanulás helyett, ÜGYNÖKÖK hülyéje.
Válasz erre
0
1
stormy
2026. április 19. 09:46
gyakorlatilag a legjobb vadászgép ami ma létezik.
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!