Vérfrissítés: rettegett harci gépekkel bővült az orosz légierő

Vlagyimir Artjakov, a Rostech vezérigazgató-helyettese szerint a típus képes ellenséges repülőgépek elfogására, valamint földi és vízi célpontok elleni csapások végrehajtására is. A Szu–35S alkalmas nagy távolságra lévő célpontok támadására, pilóta nélküli eszközök megsemmisítésére, valamint felderítési feladatok ellátására is. Emellett támadó kötelékek és földi objektumok fedezésére is használható.