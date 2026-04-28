hormuzi - szoros alekszej mordasov egyesült államok

Van az a pénz: egy félmilliárd dolláros orosz szuperjacht átkelhetett a Hormuzi-szoroson

2026. április 28. 18:58

Irán és az Egyesült Államok sem emelt kifogást Alekszej Mordasov orosz oligarcha áthaladása ellen.

Irán és az Egyesült Államok sem emelt kifogást az Alekszej Mordasov orosz oligarcha tulajdonában lévő szuperjachtnak a Hormuzi-szoroson való áthaladása ellen, így a luxushajó akadályoztatás nélkül átkelhetett a stratégiai fontosságú szoroson – közölte kedden a tulajdonoshoz közel álló forrás.

Korábban nem volt világos, miként kaphatott engedélyt a több mint 500 millió dollár értékű, többszintes luxushajó arra, hogy szombaton áthaladjon a Hormuzi-szoroson, ahol február óta erősen korlátozzák a hajóforgalmat.

Az orosz zászló alatt közlekedő Nord az ügyben nyilatkozó, meg nem nevezett forrás szerint a nemzetközi tengeri joggal összhangban, kijelölt útvonalon haladt át. „Irán nem akadályozta a jacht áthaladását, mivel az békés tranzitot végrehajtó polgári hajó. Az Egyesült Államok sem emelt kifogást, mivel a jacht nem kötött ki iráni kikötőkben, és nincs iráni kötődése” – mutatott rá az orosz oligarchához közeli személy.

Az LSEG adatai szerint a Nord, amely a világ egyik legnagyobb jachtja, a szoroson való áthaladást követően vasárnap óta Omán partjai közelében tartózkodik.

Washington és Teherán törékeny tűzszünete óta a Perzsa-öböl bejáratánál található vízi útvonalon jelenleg naponta mindössze néhány, főként kereskedelmi hajó halad át. Ez töredéke a február 28-át megelőző napi 125-140 átkelésnek.

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
pollip
2026. április 28. 19:30
Nem kőolajat vitt.
nempolitizalok-0
2026. április 28. 19:18
Barátoknak mindent.
Obsitos Technikus
2026. április 28. 19:08
Vótmár.. Nem elég egy fasz cikk egy témára?
