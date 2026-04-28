Van az a pénz: egy félmilliárd dolláros orosz szuperjacht átkelhetett a Hormuzi-szoroson

Elsöprő győzelmet aratott egy pár hónapja alakult párt Bulgáriában
Rumen Radev korábbi elnök alakulata nagyon simán nyert, de egy koalíciós társra szüksége lesz.
Irán és az Egyesült Államok sem emelt kifogást Alekszej Mordasov orosz oligarcha áthaladása ellen.
Irán és az Egyesült Államok sem emelt kifogást az Alekszej Mordasov orosz oligarcha tulajdonában lévő szuperjachtnak a Hormuzi-szoroson való áthaladása ellen, így a luxushajó akadályoztatás nélkül átkelhetett a stratégiai fontosságú szoroson – közölte kedden a tulajdonoshoz közel álló forrás.
Korábban nem volt világos, miként kaphatott engedélyt a több mint 500 millió dollár értékű, többszintes luxushajó arra, hogy szombaton áthaladjon a Hormuzi-szoroson, ahol február óta erősen korlátozzák a hajóforgalmat.
Az orosz zászló alatt közlekedő Nord az ügyben nyilatkozó, meg nem nevezett forrás szerint a nemzetközi tengeri joggal összhangban, kijelölt útvonalon haladt át. „Irán nem akadályozta a jacht áthaladását, mivel az békés tranzitot végrehajtó polgári hajó. Az Egyesült Államok sem emelt kifogást, mivel a jacht nem kötött ki iráni kikötőkben, és nincs iráni kötődése” – mutatott rá az orosz oligarchához közeli személy.
Az LSEG adatai szerint a Nord, amely a világ egyik legnagyobb jachtja, a szoroson való áthaladást követően vasárnap óta Omán partjai közelében tartózkodik.
Washington és Teherán törékeny tűzszünete óta a Perzsa-öböl bejáratánál található vízi útvonalon jelenleg naponta mindössze néhány, főként kereskedelmi hajó halad át. Ez töredéke a február 28-át megelőző napi 125-140 átkelésnek.
(MTI)
