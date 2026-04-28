Van az a pénz: egy félmilliárd dolláros orosz szuperjacht átkelhetett a Hormuzi-szoroson

Az orosz zászló alatt közlekedő Nord az ügyben nyilatkozó, meg nem nevezett forrás szerint a nemzetközi tengeri joggal összhangban, kijelölt útvonalon haladt át. „Irán nem akadályozta a jacht áthaladását, mivel az békés tranzitot végrehajtó polgári hajó. Az Egyesült Államok sem emelt kifogást, mivel a jacht nem kötött ki iráni kikötőkben, és nincs iráni kötődése” – mutatott rá az orosz oligarchához közeli személy.

Az LSEG adatai szerint a Nord, amely a világ egyik legnagyobb jachtja, a szoroson való áthaladást követően vasárnap óta Omán partjai közelében tartózkodik.

Washington és Teherán törékeny tűzszünete óta a Perzsa-öböl bejáratánál található vízi útvonalon jelenleg naponta mindössze néhány, főként kereskedelmi hajó halad át. Ez töredéke a február 28-át megelőző napi 125-140 átkelésnek.