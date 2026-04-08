Drámai üzemanyaghiány Franciaországban – a hatóságok tagadnak, de az autósok mást tapasztalnak

A valóság azonban árnyaltabb képet mutat. A kutak jelentős részénél már most hiány lépett fel, és az autósok mindennapi tapasztalata nehezen egyeztethető össze a hivatalos nyilatkozatokkal.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a magas árak sem fogták vissza a fogyasztást. 2026 márciusában 1 százalékkal több üzemanyag fogyott Franciaországban, mint egy évvel korábban, ami azt mutatja, hogy a kereslet továbbra is stabil. Ez azt is jelenti, hogy a rendszernek folyamatosan magas terhelés mellett kell működnie, miközben a logisztikai korlátok változatlanok. Ilyen körülmények között egy-egy kiugró időszak – mint a húsvéti hétvége – könnyen kibillentheti az egyensúlyt.
A kormány új intézkedéseken dolgozik, de ezek nem mindenkit érintenek majd. A tervek szerint célzott támogatást kapnak azok a dolgozók, akik különösen kitettek az üzemanyagáraknak, például gondozók, házi ápolók vagy egyes gazdálkodók.
Általános támogatási programot azonban nem terveznek bevezetni, mivel azt túl költségesnek tartják. Ez a döntés jól illeszkedik ahhoz a szemlélethez, amely szerint a beavatkozásokat szűk körre kell korlátozni.
Felmerült az árak befagyasztásának ötlete is, de ezt a kormány határozottan elutasította. Indoklásuk szerint a jelenlegi helyzet éppen azt mutatja meg, hogy a mesterséges árkorlátozás gyorsan ellátási zavarokhoz vezethet.