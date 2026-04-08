benzin dízel árplafon Franciaország üzemanyaghiány

Drámai üzemanyaghiány Franciaországban – a hatóságok tagadnak, de az autósok mást tapasztalnak

2026. április 08. 22:53

A húsvéti hosszú hétvége után látványos zavarok jelentek meg Franciaország üzemanyag-ellátásában. Az üzemanyag több száz kúton elfogyott, miközben a hatóságok szerint csupán átmeneti fennakadásról van szó. A helyzet azonban egyre több autós számára jelent kézzelfogható problémát.

2026. április 08. 22:53
A húsvéti utazási hullám után Franciaországban az üzemanyag-ellátás látványosan megbicsaklott – számolt be róla a Világgazdaság. A hivatalos adatok szerint a benzinkutak mintegy 18 százalékánál legalább egyféle üzemanyag elfogyott, de iparági becslések szerint a helyzet még súlyosabb: akár minden negyedik állomás érintett lehet.

A jelenség gyorsan és szinte láncreakciószerűen terjedt. A Les Echos beszámolója szerint már április elején is voltak ellátási problémák, de a húsvéti hosszú hétvége után ezek hirtelen felerősödtek. A háttérben elsősorban a megnövekedett utazási kedv áll, amely idén különösen nagy terhelést rótt az ellátási láncra.

A rendszer gyenge pontja ilyenkor válik igazán láthatóvá: a háromnapos hétvégék alatt a szállítás lelassul, mivel vasárnap és ünnepnapokon a kamionok többsége nem közlekedik. Ez önmagában is feszültséget okoz, de ha a kereslet közben megugrik, a készletek gyorsan kimerülnek.

Az ellátási zavarok különösen a TotalEnergies hálózatában jelentkeztek. A vállalatnál bevezetett árplafon – amely a benzint 1,99 eurón, a dízelt pedig kezdetben 2,09 eurón rögzítette – tömeges rohamot indított el az autósok részéről. A következmények látványosak: 

egy adott időpontban a TotalEnergies állomások mintegy 66 százalékánál volt hiány, miközben más kutaknál ez az arány alig haladta meg a 4 százalékot. A mesterségesen alacsonyan tartott árak tehát nem csillapították, hanem éppen felpörgették a keresletet.

A vállalat végül kénytelen volt reagálni: a benzin árplafonját meghosszabbította április végéig, ugyanakkor a dízel árát 2,25 euróra emelte.

Tagadják az üzemanyaghiányt, de a számok beszédesek

A francia kormány igyekszik minimalizálni a helyzet súlyosságát. A hivatalos álláspont szerint szó sincs üzemanyaghiányról, csupán átmeneti logisztikai fennakadásokról. A Les Echos szerint az energiapolitikáért felelős szereplők is ezt a narratívát erősítik, hangsúlyozva, hogy „tisztán logisztikai problémáról van szó”, és nem a készletek hiányáról. Az iparági vezetők szerint az ellátás hamar helyreállhat, és „nem látják jelét annak, hogy fekete április közeledne Európában vagy Franciaországban”.

A valóság azonban árnyaltabb képet mutat. A kutak jelentős részénél már most hiány lépett fel, és az autósok mindennapi tapasztalata nehezen egyeztethető össze a hivatalos nyilatkozatokkal.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a magas árak sem fogták vissza a fogyasztást. 2026 márciusában 1 százalékkal több üzemanyag fogyott Franciaországban, mint egy évvel korábban, ami azt mutatja, hogy a kereslet továbbra is stabil. Ez azt is jelenti, hogy a rendszernek folyamatosan magas terhelés mellett kell működnie, miközben a logisztikai korlátok változatlanok. Ilyen körülmények között egy-egy kiugró időszak – mint a húsvéti hétvége – könnyen kibillentheti az egyensúlyt.

A kormány új intézkedéseken dolgozik, de ezek nem mindenkit érintenek majd. A tervek szerint célzott támogatást kapnak azok a dolgozók, akik különösen kitettek az üzemanyagáraknak, például gondozók, házi ápolók vagy egyes gazdálkodók.

Általános támogatási programot azonban nem terveznek bevezetni, mivel azt túl költségesnek tartják. Ez a döntés jól illeszkedik ahhoz a szemlélethez, amely szerint a beavatkozásokat szűk körre kell korlátozni.

Felmerült az árak befagyasztásának ötlete is, de ezt a kormány határozottan elutasította. Indoklásuk szerint a jelenlegi helyzet éppen azt mutatja meg, hogy a mesterséges árkorlátozás gyorsan ellátási zavarokhoz vezethet. 

Nyitókép: JULIEN DE ROSA / AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
kbexxx
2026. április 08. 23:55
A pánik elkerülése miatt hazudik mikron de éppen az hogy nem hisznek neki . ez mellett még napiszinten 1x emelhetnek árat (amit ma megvehetsz az olcsóbb mint a holnapi..) ezért eltárolnának ami többlet keresletet eredményez. A teljes hiány rémének, fenyegetése már nem feltételezés hanem gyakorlat. Eddig nem tudott megbukni de ebbe talán már igen.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!