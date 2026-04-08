Drámai üzemanyaghiány Franciaországban – a hatóságok tagadnak, de az autósok mást tapasztalnak

Az ellátási zavarok különösen a TotalEnergies hálózatában jelentkeztek. A vállalatnál bevezetett árplafon – amely a benzint 1,99 eurón, a dízelt pedig kezdetben 2,09 eurón rögzítette – tömeges rohamot indított el az autósok részéről. A következmények látványosak:

egy adott időpontban a TotalEnergies állomások mintegy 66 százalékánál volt hiány, miközben más kutaknál ez az arány alig haladta meg a 4 százalékot. A mesterségesen alacsonyan tartott árak tehát nem csillapították, hanem éppen felpörgették a keresletet.

A vállalat végül kénytelen volt reagálni: a benzin árplafonját meghosszabbította április végéig, ugyanakkor a dízel árát 2,25 euróra emelte.

Tagadják az üzemanyaghiányt, de a számok beszédesek

A francia kormány igyekszik minimalizálni a helyzet súlyosságát. A hivatalos álláspont szerint szó sincs üzemanyaghiányról, csupán átmeneti logisztikai fennakadásokról. A Les Echos szerint az energiapolitikáért felelős szereplők is ezt a narratívát erősítik, hangsúlyozva, hogy „tisztán logisztikai problémáról van szó”, és nem a készletek hiányáról. Az iparági vezetők szerint az ellátás hamar helyreállhat, és „nem látják jelét annak, hogy fekete április közeledne Európában vagy Franciaországban”.