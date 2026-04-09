Amerika türelme elfogyott: gyors lezárást akarnak Ukrajnában

Az ukrajnai háború lezárása ismét napirendre került, miközben a diplomáciai erőfeszítések hónapok óta nem hoztak áttörést. A The Guardian beszámolója szerint a Kijev, Moszkva és Washington közötti háromoldalú tárgyalások 2026 februárja óta gyakorlatilag befagytak, és azóta sem történt érdemi előrelépés.

A harctéren ezzel párhuzamosan folyamatosak az összecsapások. Oroszország tavaszi offenzívát indított, miközben légicsapások érik az ukrán városokat, és a frontvonalakon is intenzív harcok zajlanak. Volodimir Zelenszkij ennek ellenére ismét hangsúlyozta, hogy Ukrajna következetesen a tűzszünet mellett áll, és igyekezett úgy keretezni a konfliktust, mintha az valamiféle európai háború lenne, holott a valóságban egy, az ország területén zajló, egyre inkább elhúzódó fegyveres konfliktusról van szó.