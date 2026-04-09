Amerika türelme elfogyott: gyors lezárást akarnak Ukrajnában

Majdnem minden harmadik ukrán a szegénységi küszöb alatt él: ezt tette az országgal a pusztítás, a hadigazdaság és a sorozások
A frontok mögött nemcsak az épületek, hanem a hétköznapi megélhetés is romokban hever.
A közel-keleti konfliktus elterelte a figyelmet az orosz–ukrán háborúról, miközben a harcok továbbra is folytatódnak. Az ukrajnai helyzet kapcsán egyre egyértelműbb, hogy Washington türelme fogy, és gyors lezárást szeretne elérni. A háttérben komoly politikai és stratégiai megfontolások állnak.
Az ukrajnai háború lezárása ismét napirendre került, miközben a diplomáciai erőfeszítések hónapok óta nem hoztak áttörést. A The Guardian beszámolója szerint a Kijev, Moszkva és Washington közötti háromoldalú tárgyalások 2026 februárja óta gyakorlatilag befagytak, és azóta sem történt érdemi előrelépés.
A harctéren ezzel párhuzamosan folyamatosak az összecsapások. Oroszország tavaszi offenzívát indított, miközben légicsapások érik az ukrán városokat, és a frontvonalakon is intenzív harcok zajlanak. Volodimir Zelenszkij ennek ellenére ismét hangsúlyozta, hogy Ukrajna következetesen a tűzszünet mellett áll, és igyekezett úgy keretezni a konfliktust, mintha az valamiféle európai háború lenne, holott a valóságban egy, az ország területén zajló, egyre inkább elhúzódó fegyveres konfliktusról van szó.
A The Guardian által idézett európai tisztviselők szerint azonban a háttérben egyre markánsabb változás zajlik. Egyikük úgy fogalmazott:
Jól látható, hogy Trump csapata egyre türelmetlenebb Ukrajna ügyében, és gyors megoldást akar.
Ez arra utal, hogy Washingtonban nő az igény egy gyors politikai eredményre. A lap szerint Donald Trump köre egy geopolitikai sikert szeretne felmutatni a félidős választások előtt, ami magyarázhatja a konfliktus lezárásának sürgetését. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az Egyesült Államok és európai szövetségesei között egyre nagyobbak a nézetkülönbségek.
A közel-keleti események kezelése különösen kiélezte ezeket az eltéréseket, ami Európában komoly aggodalmakat kelt az amerikai elkötelezettség tartósságával kapcsolatban.
A békemegállapodás egyik kulcskérdése továbbra is a kelet-ukrajnai területek sorsa, valamint az Egyesült Államok által nyújtott biztonsági garanciák jövője. A The Guardian szerint egyre többen tartanak attól, hogy Washington nyomást gyakorolhat Kijevre a területi engedmények érdekében, különösen a Donbasz térségében. Egy európai tisztviselő ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:
Ukrajna joggal kérdőjelezi meg, hogy ezek az amerikai biztonsági garanciák valóban érnek-e valamit.
Az amerikai retorika változása tovább erősíti ezeket a kételyeket. Donald Trump az elmúlt időszakban többször is jelezte, hogy az ukrajnai konfliktust nem tekinti az Egyesült Államok saját háborújának, és közben a NATO iránti elkötelezettség szükségességét is egyre nyíltabban megkérdőjelezi.
A harctéren ugyanakkor nem alakult ki döntő fölény egyik fél javára sem. Bár Oroszország folytatja az előrenyomulást, az elemzők szerint ennek üteme lassult, és a várt áttörés elmaradt. Az ukrán védelemben kulcsszerepet játszanak a drónrendszerek, amelyek jelentősen megnehezítik az orosz előrenyomulást.
A frontvonal mentén nagy kiterjedésű, úgynevezett „halálzónák” alakultak ki, ahol a folyamatos megfigyelés és a dróncsapások miatt gyakorlatilag lehetetlenné vált a mozgás. Egy amerikai elemző szerint a helyzet jelenleg kedvezőbb Ukrajna számára, mint egy évvel korábban.
Ugyanakkor mindkét fél súlyos veszteségeket szenved. Oroszország jelentős emberveszteséggel küzd, miközben Ukrajna is komoly hiányokkal néz szembe, különösen a hadköteles állomány terén. Az orosz–ukrán háború hosszú távú fenntarthatósága mindkét oldalon kérdésessé vált. A The Guardian szerint Ukrajna pénzügyi helyzete egyre nehezebb, és fennáll a veszélye annak, hogy hónapokon belül kifogy a védekezéshez szükséges forrásokból. A társadalmi feszültségek is erősödnek, különösen a mozgósítás és a toborzás körül.
Mindeközben Oroszország stratégiája változatlan: idővel felőrölni Ukrajnát. Egy, a Kreml gondolkodását ismerő forrás szerint:
A háború kezdete óta Putyin abban hisz, hogy az idő neki dolgozik.
A jelenlegi helyzet alapján egyik fél sem kényszerült még döntő engedményekre, és egy európai tisztviselő szerint a konfliktus akár jövőre is áthúzódhat:
Mindkét félnek még mindig van elég erőforrása a folytatáshoz.
