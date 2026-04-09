Ft
Ft
12°C
2°C
Ft
Ft
12°C
2°C
04. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 09.
csütörtök
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
Zelenszkij Ukrajna békemegállapodás orosz-ukrán háború Trump

Amerika türelme elfogyott: gyors lezárást akarnak Ukrajnában

2026. április 09. 16:48

A közel-keleti konfliktus elterelte a figyelmet az orosz–ukrán háborúról, miközben a harcok továbbra is folytatódnak. Az ukrajnai helyzet kapcsán egyre egyértelműbb, hogy Washington türelme fogy, és gyors lezárást szeretne elérni. A háttérben komoly politikai és stratégiai megfontolások állnak.

2026. április 09. 16:48
Az ukrajnai háború lezárása ismét napirendre került, miközben a diplomáciai erőfeszítések hónapok óta nem hoztak áttörést. A The Guardian beszámolója szerint a Kijev, Moszkva és Washington közötti háromoldalú tárgyalások 2026 februárja óta gyakorlatilag befagytak, és azóta sem történt érdemi előrelépés.

A harctéren ezzel párhuzamosan folyamatosak az összecsapások. Oroszország tavaszi offenzívát indított, miközben légicsapások érik az ukrán városokat, és a frontvonalakon is intenzív harcok zajlanak. Volodimir Zelenszkij ennek ellenére ismét hangsúlyozta, hogy Ukrajna következetesen a tűzszünet mellett áll, és igyekezett úgy keretezni a konfliktust, mintha az valamiféle európai háború lenne, holott a valóságban egy, az ország területén zajló, egyre inkább elhúzódó fegyveres konfliktusról van szó.

Ukrajnai háború és az amerikai türelem határai

A The Guardian által idézett európai tisztviselők szerint azonban a háttérben egyre markánsabb változás zajlik. Egyikük úgy fogalmazott:

Jól látható, hogy Trump csapata egyre türelmetlenebb Ukrajna ügyében, és gyors megoldást akar.

Ez arra utal, hogy Washingtonban nő az igény egy gyors politikai eredményre. A lap szerint Donald Trump köre egy geopolitikai sikert szeretne felmutatni a félidős választások előtt, ami magyarázhatja a konfliktus lezárásának sürgetését. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az Egyesült Államok és európai szövetségesei között egyre nagyobbak a nézetkülönbségek

A közel-keleti események kezelése különösen kiélezte ezeket az eltéréseket, ami Európában komoly aggodalmakat kelt az amerikai elkötelezettség tartósságával kapcsolatban.

A békemegállapodás egyik kulcskérdése továbbra is a kelet-ukrajnai területek sorsa, valamint az Egyesült Államok által nyújtott biztonsági garanciák jövője. A The Guardian szerint egyre többen tartanak attól, hogy Washington nyomást gyakorolhat Kijevre a területi engedmények érdekében, különösen a Donbasz térségében. Egy európai tisztviselő ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:

Ukrajna joggal kérdőjelezi meg, hogy ezek az amerikai biztonsági garanciák valóban érnek-e valamit.

Az amerikai retorika változása tovább erősíti ezeket a kételyeket. Donald Trump az elmúlt időszakban többször is jelezte, hogy az ukrajnai konfliktust nem tekinti az Egyesült Államok saját háborújának, és közben a NATO iránti elkötelezettség szükségességét is egyre nyíltabban megkérdőjelezi.

Fronthelyzet és hadszíntéri realitások

A harctéren ugyanakkor nem alakult ki döntő fölény egyik fél javára sem. Bár Oroszország folytatja az előrenyomulást, az elemzők szerint ennek üteme lassult, és a várt áttörés elmaradt. Az ukrán védelemben kulcsszerepet játszanak a drónrendszerek, amelyek jelentősen megnehezítik az orosz előrenyomulást.

A frontvonal mentén nagy kiterjedésű, úgynevezett „halálzónák” alakultak ki, ahol a folyamatos megfigyelés és a dróncsapások miatt gyakorlatilag lehetetlenné vált a mozgás. Egy amerikai elemző szerint a helyzet jelenleg kedvezőbb Ukrajna számára, mint egy évvel korábban.

Ugyanakkor mindkét fél súlyos veszteségeket szenved. Oroszország jelentős emberveszteséggel küzd, miközben Ukrajna is komoly hiányokkal néz szembe, különösen a hadköteles állomány terén. Az orosz–ukrán háború hosszú távú fenntarthatósága mindkét oldalon kérdésessé vált. A The Guardian szerint Ukrajna pénzügyi helyzete egyre nehezebb, és fennáll a veszélye annak, hogy hónapokon belül kifogy a védekezéshez szükséges forrásokból. A társadalmi feszültségek is erősödnek, különösen a mozgósítás és a toborzás körül.

Mindeközben Oroszország stratégiája változatlan: idővel felőrölni Ukrajnát. Egy, a Kreml gondolkodását ismerő forrás szerint:

A háború kezdete óta Putyin abban hisz, hogy az idő neki dolgozik.

A jelenlegi helyzet alapján egyik fél sem kényszerült még döntő engedményekre, és egy európai tisztviselő szerint a konfliktus akár jövőre is áthúzódhat:

Mindkét félnek még mindig van elég erőforrása a folytatáshoz.

Nyitókép: Handout, Sarah Meyssonnier, Ilya PITALEV / POOL / 
SPUTNIK / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Összesen 45 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
timurida
2026. április 09. 20:19
ittésmost 2026. április 09. 19:11 Tökéletesen igazad van. A tét óriási. És nincs második gurítási lehetőség. Ha most rést tudnak ütni, akkor gondoskodni fognak arról, hogy soha többet ne tudjunk ellenállni.
Válasz erre
2
0
csapláros
2026. április 09. 19:26
Csigorinmassivement5 2026. április 09. 18:53 ...""Karpataljan" pubi, ott messze nincs annyi - t. i. 800 ezer ukrán"...A menekültekkel együtt, sajnos van, vagy még több, akát 1 milliónál is több ukrán, nem számítva a ruszinokat. De van gyógyszer erre is, mert mi nem szégyelljük akár a föderatív megoldásokat sem. SŐT, ezzel még a szomszédos neonáci államrendű, a magyarságot asszimiláló országoknak is példát mutatnánk.
Válasz erre
1
0
csapláros
2026. április 09. 19:18
massivement5 2026. április 09. 17:25 ..."Lehet választani. Hol legyen a front, Donbasszban vagy Debrecenben?"... Mi azt választjuk, hogy basszátok meg a LIBERÁLNÁCI DIKTATÚRÁTOKAT ! Az utolsó gatyátokat is nyomjátok az uki háborúba, és utána mehettek magatok is a vágóhídjaikra. Az ukik majd eladják a húsotokat konzervnek az alakuló új nyugati kalifátusok muzulmánjainak, ahogy a kínaiak is a szovjet határőr löncshúsukat a néphadseregnek. Na hess picsába ügynökök hülyéje, rólad már a tartótiszted is lemondott... bruhahaha
Válasz erre
3
0
ittésmost
2026. április 09. 19:11
"timurida: Jelen pillanatban a magyarság életére két közvetlen veszély van: ukrajna és a jelenlegi eu. Mindkettő a nemzetállami szuverén Magyarország halálos ellensége" Emberek! Ébresztő! A magyarság megmaradása a tét! Utána el lehet kezdeni a méltatlan emberek eltávolítását - de most vasárnap ne hagyjuk, hogy egy 2. Trianon kivéreztessen!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!