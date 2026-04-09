Ft
Ft
12°C
2°C
Ft
Ft
12°C
2°C
04. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 09.
csütörtök
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
Tarasz Kacska Németország Brüsszel Ukrajna Franciaország Hollandia Európai Unió

Ukrajna EU-csatlakozása: Németország, Franciaország és Hollandia ekkor adhatja be a derekát

2026. április 09. 11:15

Valamit már tudni vélnek Ukrajnában.



Tarasz Kacska európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettes szerint az európai uniós tagállamok nyitottak arra, hogy Ukrajna 2027-ben csatlakozzon a blokkhoz – szúrta ki a Kárpáthír.

A Szuszpilne beszámolója szerint a politikus úgy véli, az ország felvételéről szóló aktív tagállami vita önmagában is hatalmas siker. Igaz ugyan, hogy a csatlakozás pontos modellje még nem alakult ki,

a tagországok egyelőre 2027-et tekintik a végső döntés lehetséges időpontjának.

A miniszterelnök-helyettes elmondta: várhatóan májusban tisztázódnak a részletek, amikor az Európai Unió Tanácsa véglegesíti a csatlakozással kapcsolatos megközelítéseket.

A lap felhívta arra is a figyelmet, hogy Kacska pozitív jelként értékelte, hogy a megbeszélésekben az olyan, hagyományosan szkeptikusnak tartott országok is aktívan részt vesznek, mint Németország, Franciaország és Hollandia.

Az ukrán kötelezettségvállalások teljesítése ugyanakkor nem képezi vita tárgyát,

a folyamatban a legmeghatározóbb tényező a reformok végrehajtásának üteme marad.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sanya55-2
2026. április 09. 12:08
Ha személyre bontva osztanak vissza, előre meghatározott időben, megegyezés szerint valutában vagy aranyban a vezetőknek, akkor nyár közepén már teljes jogú tagokká válnak
Válasz erre
0
0
lemez
2026. április 09. 11:58
Milyen jó lesz nekik is.Az unio pénzét amerika kina német francia ciprusi cégek kapnák.Ott már nincs ukrán esetleg 1-2 a háborún meggazdagodott elit.
Válasz erre
1
0
zsocc44
2026. április 09. 11:37
Persze, persze… jóvanazúgy ukrajna akkor lesz EU tag, amikor én 90-60-90 seggig szőke göndör Barbie!
Válasz erre
1
0
csulak
2026. április 09. 11:36
Olyan orszag amely elzarja ket Unios orszag koolajellatasat, NEM valo az Unioba, ennyi !
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!