Ukrajna EU-csatlakozása: Németország, Franciaország és Hollandia ekkor adhatja be a derekát

Innen már nincs kiút: harapófogóba került Zelenszkij – Putyin után Trump is visszautasította
Teljes kudarcot vallott az ukrán elnök.
Valamit már tudni vélnek Ukrajnában.
Tarasz Kacska európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettes szerint az európai uniós tagállamok nyitottak arra, hogy Ukrajna 2027-ben csatlakozzon a blokkhoz – szúrta ki a Kárpáthír.
A Szuszpilne beszámolója szerint a politikus úgy véli, az ország felvételéről szóló aktív tagállami vita önmagában is hatalmas siker. Igaz ugyan, hogy a csatlakozás pontos modellje még nem alakult ki,
a tagországok egyelőre 2027-et tekintik a végső döntés lehetséges időpontjának.
A miniszterelnök-helyettes elmondta: várhatóan májusban tisztázódnak a részletek, amikor az Európai Unió Tanácsa véglegesíti a csatlakozással kapcsolatos megközelítéseket.
A lap felhívta arra is a figyelmet, hogy Kacska pozitív jelként értékelte, hogy a megbeszélésekben az olyan, hagyományosan szkeptikusnak tartott országok is aktívan részt vesznek, mint Németország, Franciaország és Hollandia.
Az ukrán kötelezettségvállalások teljesítése ugyanakkor nem képezi vita tárgyát,
a folyamatban a legmeghatározóbb tényező a reformok végrehajtásának üteme marad.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP