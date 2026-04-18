mark zuckerberg facebook meta instagram mesterséges intelligencia

Tömeges leépítésekre készül a Meta – az MI átalakíthatja a cég működését

2026. április 18. 20:34

Bár a cég anyagi helyzete nem követeli meg az elbocsátásokat, Zuckerberg inkább a mesterséges intelligenciával dolgozna emberek helyett.

A Facebook és az Instagram tulajdonosa, a Meta május 20-ára tervezi az idei év első nagyobb leépítési hullámát – tudta meg belső forrásokból a Reuters. Ez egy nagyobb elbocsátási program kezdete lehet, és az év hátralévő részében további létszámcsökkentések vannak kilátásban.

Az első körben a vállalat globális munkaerejének mintegy 10 százalékát, vagyis közel 8 000 alkalmazottat bocsáthatnak el. Bár a későbbi leépítések pontos mértéke és időzítése még nem végleges, a tervek szerint 2026 második felében újabb hullám jöhet. A döntéseket nagyban befolyásolhatja, hogy hogyan alakul a mesterséges intelligencia fejlesztése. Mark Zuckerberg ugyanis hatalmas összegeket fektet az MI fejlesztésébe, és abban bízik, hogy az képes lesz alapjaiban átalakítani a cég működését.

Hasonló tendencia figyelhető meg más világvállalatok, például 

az Amazon esetében is, ahol szintén jelentős létszámcsökkentést hajtottak végre, amit a mesterséges intelligencia által elérhető hatékonyságnövekedéssel indokoltak.

A 2022–2023-as elbocsátások óta a mostani lehet a legnagyobb leépítés a Metánál. Akkor a vállalat pénzügyi nehézségekkel küzdött, és a pandémia alatti túlzott növekedési várakozások korrekciójára kényszerült. Jelenleg a cég pénzügyi helyzete stabilabb, de a vezetés szeretne átállni egy MI által támogatott, hatékonyabb működésre.

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2026. április 18. 22:11
Nekünk késő. MP -t megcsinálták. MP önerőből egy nulla . A tiszás szavazók sem MP kiemelkedő politikusi kvalitásai miatt szavaztak rá. A globalisták lehettek volna egy cseppet igényesebbek a valasztasukban.
MiHazank2030
2026. április 18. 21:56
Faszom az AI-ba. Nem vagyok fönn a Faszbukon sem a Tripperen.
nemecsekerno-007-01
2026. április 18. 21:03
A jóságos tech-cégek, baszd meg. ,,A következő elnyomó rendszer olyan lesz, amihez az emberek önként csatlakoznak.,, George Orwell
templar62
2026. április 18. 20:56
Hosszú bájtok éjszakája !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!