Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Választás 2026
lomnici zoltán mi hazánk mozgalom toroczkai lászló országgyűlés

Toroczkai nekiment a Metának: befolyásolhatja a Mi Hazánk óvása az új kormány megalakítását?

2026. április 15. 09:05

Szakértő szerint a választási alapelveket külső szereplő beavatkozásával is meg lehet sérteni.

null

Bejelentést tett Toroczkai László az ATV műsorában, miszerint kedden megóvja a választásokat, mert nem volt biztosított az esélyegyenlőség. 
A Mi Hazánk Mozgalom elnöke szerint nem volt tiszta a kampány,

 Magyar Péterből a Facebook csinált miniszterelnököt”

– hangsúlyozta, majd hozzátette, ő az egyetlen európai politikus, akinek sem Facebook-, sem Instagram-oldala nem lehet, holott jogerős magyar bírósági végzése is van arról, hogy nem tilthatják ki ezekről az oldalakról.

A párt a Nemzeti Választási Bizottságnál az esélyegyenlőség hiányára hivatkozva adott be kifogást, amiben más dolgokat is megjelölnek, többek között a külföldi beavatkozást is. Az NVB döntése után a Kúriáig, az Alkotmánybíróságig, sőt a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságáig is elmennek.

A választási alapelveket külső szereplő beavatkozásával is meg lehet sérteni

A Magyar Nemzet megkérdezte a Századvég tudományos igazgatóját, Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogászt, hogyan értelmezhető jogilag az, ha egy technológiai platform belenyúl a kampányba.

A törvény kimondja, a jelölteknek egyenlő esélyekkel kell indulniuk a választáson.”

– fogalmazott, majd leszögezte: a Kúria szerint azonban nem csak az számít kampánynak, amit a politikusok csinálnak, mert „minden olyan tevékenység kampánytevékenységnek minősül, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására”. Elmondta, a választási alapelveket nemcsak a klasszikus kampányeszközökkel lehet megsérteni, hanem egy külső szereplő beavatkozásával is, azonban az esélyegyenlőség megsértését általában akkor mondják ki, ha egy állami szereplő avatkozik be, és ezzel torzítja a versenyt.

Az alkotmányjogász szerint a Mi Hazánk Mozgalom érvelése csak akkor lehet helytálló, ha igazolni tudja, hogy a Meta valóban beszállt a kampányba és működése ténylegesen alkalmas volt a választói akarat befolyásolására, rontva ezzel az esélyegyenlőségen – írja a lap.

Ifj. Lomnici Zoltán szerint e jogi folyamat hatására nem valószínű, hogy csúszik a választási eredmények kihirdetése, mert a kifogás egy gyors, rövid határidőkhöz kötött jogorvoslati eszköz, amire három napon belül dönteni kell.

Nincs veszélyben az alakuló kormány

Hasonlóképp nem tolódhat el az Országgyűlés alakuló ülése és a kormányalakítás sem. Az alkotmányjogász kifejtette: az alaptörvény egyértelműen rögzíti, hogy az Országgyűlés alakuló ülését a köztársasági elnöknek a választást követő legfeljebb harminc napon belül össze kell hívnia. Ez egy alkotmányos határidő, amelyet a folyamatban lévő jogorvoslati eljárások önmagukban nem írnak felül. A kormányalakítás pedig szorosan kapcsolódik az alakuló üléshez, hiszen azon választják meg a miniszterelnököt, majd nevezik ki a minisztereket – ezzel pedig hivatalba lép az új kormány. 

Tehát amennyiben az alakuló ülés az alkotmányos határidőn belül megtartható, úgy az új kormány megalakulása sem tolódik el érdemben”

– fogalmazott Ifj. Lomnici Zoltán, aki szerint a következő hetek legvalószínűbb forgatókönyve az, hogy nem várható jelentősebb probléma: a Mi Hazánk Mozgalom jogorvoslata határidőn belül lezajlik, a Tisza Párt kormánya pedig minden nagyobb fennakadás nélkül felállhat – írja a Magyar Nemzet.

Összesen 24 komment

elcapo-3
2026. április 15. 09:44
Meta , facebook......mint a románoknál. Csakhogy ott megsemmisítették az eredményt!
chief Bromden
2026. április 15. 09:35
A színház folytatódik, egyébként az alkotmányjogász (:D), alkotmánybíróság már kezdeményezte volna új választás kiírását a befolyásolások miatt. Megy tovább az élet a főnök tervei szerint.
bigfater73
2026. április 15. 09:32
Kormányzati szervek lehallgatása, okmányainak nyilvánosságra hozatala, az kutyaszar amit ki lehet kerülni?
véna
2026. április 15. 09:30
Bezzegromániában lehet választást törölni. nembezzegmagyarországon meg lehet kussolni ugyanazért brüsszel szerint. Ennyit arról melyik ország melyik polcon van. Románia most száguld abba a szakadékba amiből mi 2010-ben kikecmeregtünk. Hamarosan itt is elfogynak a pénzek (de szépen írtam, hogy ellopják) és mi is megyünk utánuk.
