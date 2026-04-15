Toroczkai nekiment a Metának: befolyásolhatja a Mi Hazánk óvása az új kormány megalakítását?

Hadjáratot indított a Facebook a magyar nyilvánosság ellen: sorra kapcsolják le a megyei lapokat
Elhallgattatnák a vidéket – több százezres közösségeket vágtak le egy gombnyomással.
Szakértő szerint a választási alapelveket külső szereplő beavatkozásával is meg lehet sérteni.
Bejelentést tett Toroczkai László az ATV műsorában, miszerint kedden megóvja a választásokat, mert nem volt biztosított az esélyegyenlőség.
A Mi Hazánk Mozgalom elnöke szerint nem volt tiszta a kampány,
Magyar Péterből a Facebook csinált miniszterelnököt”
– hangsúlyozta, majd hozzátette, ő az egyetlen európai politikus, akinek sem Facebook-, sem Instagram-oldala nem lehet, holott jogerős magyar bírósági végzése is van arról, hogy nem tilthatják ki ezekről az oldalakról.
Ezt is ajánljuk a témában
A párt a Nemzeti Választási Bizottságnál az esélyegyenlőség hiányára hivatkozva adott be kifogást, amiben más dolgokat is megjelölnek, többek között a külföldi beavatkozást is. Az NVB döntése után a Kúriáig, az Alkotmánybíróságig, sőt a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságáig is elmennek.
A Magyar Nemzet megkérdezte a Századvég tudományos igazgatóját, Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogászt, hogyan értelmezhető jogilag az, ha egy technológiai platform belenyúl a kampányba.
A törvény kimondja, a jelölteknek egyenlő esélyekkel kell indulniuk a választáson.”
– fogalmazott, majd leszögezte: a Kúria szerint azonban nem csak az számít kampánynak, amit a politikusok csinálnak, mert „minden olyan tevékenység kampánytevékenységnek minősül, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására”. Elmondta, a választási alapelveket nemcsak a klasszikus kampányeszközökkel lehet megsérteni, hanem egy külső szereplő beavatkozásával is, azonban az esélyegyenlőség megsértését általában akkor mondják ki, ha egy állami szereplő avatkozik be, és ezzel torzítja a versenyt.
Az alkotmányjogász szerint a Mi Hazánk Mozgalom érvelése csak akkor lehet helytálló, ha igazolni tudja, hogy a Meta valóban beszállt a kampányba és működése ténylegesen alkalmas volt a választói akarat befolyásolására, rontva ezzel az esélyegyenlőségen – írja a lap.
Ifj. Lomnici Zoltán szerint e jogi folyamat hatására nem valószínű, hogy csúszik a választási eredmények kihirdetése, mert a kifogás egy gyors, rövid határidőkhöz kötött jogorvoslati eszköz, amire három napon belül dönteni kell.
Hasonlóképp nem tolódhat el az Országgyűlés alakuló ülése és a kormányalakítás sem. Az alkotmányjogász kifejtette: az alaptörvény egyértelműen rögzíti, hogy az Országgyűlés alakuló ülését a köztársasági elnöknek a választást követő legfeljebb harminc napon belül össze kell hívnia. Ez egy alkotmányos határidő, amelyet a folyamatban lévő jogorvoslati eljárások önmagukban nem írnak felül. A kormányalakítás pedig szorosan kapcsolódik az alakuló üléshez, hiszen azon választják meg a miniszterelnököt, majd nevezik ki a minisztereket – ezzel pedig hivatalba lép az új kormány.
Tehát amennyiben az alakuló ülés az alkotmányos határidőn belül megtartható, úgy az új kormány megalakulása sem tolódik el érdemben”
– fogalmazott Ifj. Lomnici Zoltán, aki szerint a következő hetek legvalószínűbb forgatókönyve az, hogy nem várható jelentősebb probléma: a Mi Hazánk Mozgalom jogorvoslata határidőn belül lezajlik, a Tisza Párt kormánya pedig minden nagyobb fennakadás nélkül felállhat – írja a Magyar Nemzet.
