Toroczkai nekiment a Metának: befolyásolhatja a Mi Hazánk óvása az új kormány megalakítását?

A választási alapelveket külső szereplő beavatkozásával is meg lehet sérteni

A Magyar Nemzet megkérdezte a Századvég tudományos igazgatóját, Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogászt, hogyan értelmezhető jogilag az, ha egy technológiai platform belenyúl a kampányba.

A törvény kimondja, a jelölteknek egyenlő esélyekkel kell indulniuk a választáson.”

– fogalmazott, majd leszögezte: a Kúria szerint azonban nem csak az számít kampánynak, amit a politikusok csinálnak, mert „minden olyan tevékenység kampánytevékenységnek minősül, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására”. Elmondta, a választási alapelveket nemcsak a klasszikus kampányeszközökkel lehet megsérteni, hanem egy külső szereplő beavatkozásával is, azonban az esélyegyenlőség megsértését általában akkor mondják ki, ha egy állami szereplő avatkozik be, és ezzel torzítja a versenyt.

Az alkotmányjogász szerint a Mi Hazánk Mozgalom érvelése csak akkor lehet helytálló, ha igazolni tudja, hogy a Meta valóban beszállt a kampányba és működése ténylegesen alkalmas volt a választói akarat befolyásolására, rontva ezzel az esélyegyenlőségen – írja a lap.