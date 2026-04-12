országgyűlési választás 2026 generáció magyarország Magyar Péter

Tanulság a fiataloknak: az a generáció halt meg a háborúban, aki az „ukrán Magyar Péternek” csápolt

2026. április 12. 17:43

Kárpátaljai tévés újságíró mondta el, mi maradt Ukrajnából azután, hogy a háborús időkben egy komolytalan embert, egy „bohócot” választottak meg az emberek.

Több más kárpátaljai magyar prominens mellett K. Debreceni Mihály kárpátaljai tévés újságíró is megszólalt a Mandinernek a választások kapcsán, és óva intett mindenkit attól, hogy egy Zelenszkijhez hasonló figurára bízza Magyarország jövőjét.

„Mi ezt a forgatókönyvet egyszer már láttuk, és nem szeretnénk, hogy Magyarországgal mindez megismétlődjön” – fogalmazott lapunknak.

„Nagyon észnél kell lenni, én úgy gondolom, mert Ukrajnában ez az influenszerpolitika egy senki által – mint politikus – nem ismert embert, 

egy bohócot odatenni egy ország élére, ahol komoly emberekre van szükség, az bűn.

Hozzátette: „nagyon jól tudjuk, hogy nem tud döntéseket hozni, ha meg döntéseket hoz, az káoszhoz fog vezetni”.

K. Debreceni Mihály kiemelte: Ukrajnában már négy éve tart a háború, „a közállapotok olyanok, mintha valahol Észak-Koreában lennénk”, és tényleg egy levitézlett színész irányítja az országot. 

Az országban mindenhol stadionméretű temetők vannak, ezeket nehéz lenne nem észrevenni, hiszen minden ukrán katonaparcella ukrán zászlókkal van tele.

Az újságíró azt is kiemelte: éppen azok jártak a legszerencsétlenebbül, akik megszavazták a volt komédiást.

„Borzalmas, egy egész generáció ment tönkre, egy egész nemzedék halt meg, egy többre érdemes, szép, fiatal generáció lett a háború áldozata. Nagyon meg kell fontolni, hogy mit akarunk a jövőtől – mi, kárpátaljai magyarok már egyszer ezt megéltük. Nem szeretnénk, hogy ez történjen Magyarországon”.

És pont az a generáció lett a háború áldozata, aki boldogan csápolt annak a levitézlett színésznek, aki már hét éve vezeti az országot – mondta.

Nyitókép: Beregszászi katonatemető
Forrás: Gyurkovits Tamás

Összesen 25 komment

figyelő4322
2026. április 12. 19:16 Szerkesztve
"...egy bohócot odatenni egy ország élére, ahol komoly emberekre van szükség, az bűn..." - mondta a kárpátaljai riporter. Ennél jobban nem is lehetne megfogalmazni. Ez az ember már átélte a zenebohóc/ komikus Zselé uralmát. Ez SOK százezer fiatal ukrán (persze orosz és magyar) életébe került... A kappanhangú selyemfiú, aki a magyar Zselé szeretne lenni, ugyanilyen bohóc ember. Rábízni Magyarország vezetését erre a 'langyos beállítottságú' 🤔 😱 bohócra tényleg nagy hiba, sőt, kapitális BŰN lenne!
darusjani
2026. április 12. 18:59
Orbánt ki tartja komoly embernek? Nyelvet öltöget, zavarodottan mocorog például putyinnal, nyelvet nem beszél és a hatalma úgy indult, hogy kapott egy bőröndnyi pénzt a bizonyos beszéde előtt szeva bácsitól hogy a kommunista hatalomátmentést biztosítsák.
westend
2026. április 12. 18:30
massivement5 2026. április 12. 18:16 "A ruszkikat addig kell elzavarni" - aZ elenszkid ruszki románom, tudsz róla?
ribizli-2
2026. április 12. 18:25
na agyhalottkáim,ha úgy alakul, értetek kurvára nem lesz kár
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!