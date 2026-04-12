Tanulság a fiataloknak: az a generáció halt meg a háborúban, aki az „ukrán Magyar Péternek” csápolt

Kárpátalja legismertebb arcai buzdítanak szavazásra a nemzeti kormány mellett
A legsanyargatottabb elszakított országrészből nézve látszik a legtisztábban, ki képviseli a magyar érdeket.
Kárpátaljai tévés újságíró mondta el, mi maradt Ukrajnából azután, hogy a háborús időkben egy komolytalan embert, egy „bohócot” választottak meg az emberek.
Több más kárpátaljai magyar prominens mellett K. Debreceni Mihály kárpátaljai tévés újságíró is megszólalt a Mandinernek a választások kapcsán, és óva intett mindenkit attól, hogy egy Zelenszkijhez hasonló figurára bízza Magyarország jövőjét.
„Mi ezt a forgatókönyvet egyszer már láttuk, és nem szeretnénk, hogy Magyarországgal mindez megismétlődjön” – fogalmazott lapunknak.
„Nagyon észnél kell lenni, én úgy gondolom, mert Ukrajnában ez az influenszerpolitika egy senki által – mint politikus – nem ismert embert,
egy bohócot odatenni egy ország élére, ahol komoly emberekre van szükség, az bűn.
Hozzátette: „nagyon jól tudjuk, hogy nem tud döntéseket hozni, ha meg döntéseket hoz, az káoszhoz fog vezetni”.
K. Debreceni Mihály kiemelte: Ukrajnában már négy éve tart a háború, „a közállapotok olyanok, mintha valahol Észak-Koreában lennénk”, és tényleg egy levitézlett színész irányítja az országot.
Az országban mindenhol stadionméretű temetők vannak, ezeket nehéz lenne nem észrevenni, hiszen minden ukrán katonaparcella ukrán zászlókkal van tele.
Az újságíró azt is kiemelte: éppen azok jártak a legszerencsétlenebbül, akik megszavazták a volt komédiást.
„Borzalmas, egy egész generáció ment tönkre, egy egész nemzedék halt meg, egy többre érdemes, szép, fiatal generáció lett a háború áldozata. Nagyon meg kell fontolni, hogy mit akarunk a jövőtől – mi, kárpátaljai magyarok már egyszer ezt megéltük. Nem szeretnénk, hogy ez történjen Magyarországon”.
És pont az a generáció lett a háború áldozata, aki boldogan csápolt annak a levitézlett színésznek, aki már hét éve vezeti az országot – mondta.
Nyitókép: Beregszászi katonatemető
Forrás: Gyurkovits Tamás