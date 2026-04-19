Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
psd ilie bolojan sorin grindeanu

Sorsdöntő nap következik: megbuktathatják a miniszterelnököt

2026. április 19. 19:15

Hétfőn dönt a Szociáldemokrata Párt (PSD) arról, hogy megvonja-e a politikai támogatást Ilie Bolojan román miniszterelnöktől.

2026. április 19. 19:15
Az igazság pillanata elnevezésű belső konzultáción a megyei szervezetek és a párt Országos Politikai Tanácsának mintegy 5000 tagja vesz részt. Hétfő reggel a párt vezetőtestülete online ülésen dönt a belső konzultáció kérdésének végső formájáról. Bár korábban felmerült, hogy több kérdést is feltesznek a résztvevőknek, a PSD főtitkára, Claudiu Manda legutóbbi nyilatkozata szerint 

végül valószínűleg csak egy kérdésre kell válaszolniuk a tagoknak. Ez arra fog vonatkozni, hogy a PSD-nek meg kell-e vonnia politikai támogatását Ilie Bolojan kormányfőtől vagy sem

írta az Agerpres. A szociáldemokraták az elmúlt időszak megszorító intézkedéseit róják fel a miniszterelnöknek, és azért is elégedetlenek, mert szerintük nincs valós párbeszéd a kormánykoalíción belül. Sorin Grindeanu pártelnök szombaton Temesváron azt nyilatkozta, hogy az ország kormányozhatatlanná vált, nincs koherencia a kormányzati tevékenységben. Szerinte a koalíció többi tagja sem lehet elégedett a kabinet jelenlegi működésével, és ennek véget kell vetni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

„Rossz irányba haladnak a dolgok, és ezt nem Sorin Grindeanu mondja, hanem a polgárok 80 százaléka így véli. Változtatnunk kell az irányon” – fogalmazott. A politikus azt is elmondta, hogy a hétfői szavazást követően „egy új politikai valóság” veszi kezdetét, és a válság elhúzódásának megelőzése érdekében „gyorsan tisztázni kell a helyzetet”.

Grindeanu ismét leszögezte, hogy a PSD nem fog kisebbségi kormányt támogatni vagy a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) többséget alkotni. „Számtalanszor elmondtam már, de még egyszer elmondom: a PSD vagy ellenzékbe vonul, vagy egy Európa-barát koalíció tagja lesz. Más variáns nem létezik” – jelentette ki. Azt is hangsúlyozta, pártja csak akkor hajlandó a jelenlegi felállásban folytatni a kormányzást, ha a PNL más miniszterelnököt nevesít Bolojan helyére. Grindeanu arra számít, hogy a hétfői döntésüket követően Nicușor Dan államfő konzultációra hívja a parlamenti pártokat.

Szociáldemokrata pártforrások szerint a hétfői belső konzultációt követően a PSD megvonja a politikai támogatást Ilie Bolojan kormányfőtől. Ez esetben a miniszterelnöknek néhány napon belül le kell mondania. Ha nem teszi meg, a PSD-s miniszterek mondanak le, amit legfeljebb 45 napos ügyvivő kormányzás követ. Ez idő alatt bizalmatlansági indítványt lehet benyújtani.

Nyitókép: DANIEL MIHAILESCU/AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
•••
2026. április 19. 20:28 Szerkesztve
ROM ban is evente-kétévente cserelődnek a kormanyok. Bezzeg Poloska 16 evig lesz hatalmon...
pollip
2026. április 19. 20:01
Megtalálták és megnevezték a felelősöket a parajdi tragédia okozójaként: a hódok!
Atti bá
2026. április 19. 19:26
:D Akinek olyan a szemöldöke mint neki meg még román is ne várjon semmi jöra.
tikkadt-szocske
2026. április 19. 19:22
Érdekes, Ciolacu volt PSD- s miniszterelnök, aki a pöce aljára taszította dákóromániát, összevissza hazudozott a kampány alatt és sz@rta jobbra-balra a kölcsönpénzt, még mindig él és virul.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!