Sorsdöntő nap következik: megbuktathatják a miniszterelnököt

Hétfőn dönt a Szociáldemokrata Párt (PSD) arról, hogy megvonja-e a politikai támogatást Ilie Bolojan román miniszterelnöktől.
Az igazság pillanata elnevezésű belső konzultáción a megyei szervezetek és a párt Országos Politikai Tanácsának mintegy 5000 tagja vesz részt. Hétfő reggel a párt vezetőtestülete online ülésen dönt a belső konzultáció kérdésének végső formájáról. Bár korábban felmerült, hogy több kérdést is feltesznek a résztvevőknek, a PSD főtitkára, Claudiu Manda legutóbbi nyilatkozata szerint
végül valószínűleg csak egy kérdésre kell válaszolniuk a tagoknak. Ez arra fog vonatkozni, hogy a PSD-nek meg kell-e vonnia politikai támogatását Ilie Bolojan kormányfőtől vagy sem
– írta az Agerpres. A szociáldemokraták az elmúlt időszak megszorító intézkedéseit róják fel a miniszterelnöknek, és azért is elégedetlenek, mert szerintük nincs valós párbeszéd a kormánykoalíción belül. Sorin Grindeanu pártelnök szombaton Temesváron azt nyilatkozta, hogy az ország kormányozhatatlanná vált, nincs koherencia a kormányzati tevékenységben. Szerinte a koalíció többi tagja sem lehet elégedett a kabinet jelenlegi működésével, és ennek véget kell vetni.
„Rossz irányba haladnak a dolgok, és ezt nem Sorin Grindeanu mondja, hanem a polgárok 80 százaléka így véli. Változtatnunk kell az irányon” – fogalmazott. A politikus azt is elmondta, hogy a hétfői szavazást követően „egy új politikai valóság” veszi kezdetét, és a válság elhúzódásának megelőzése érdekében „gyorsan tisztázni kell a helyzetet”.
Grindeanu ismét leszögezte, hogy a PSD nem fog kisebbségi kormányt támogatni vagy a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) többséget alkotni. „Számtalanszor elmondtam már, de még egyszer elmondom: a PSD vagy ellenzékbe vonul, vagy egy Európa-barát koalíció tagja lesz. Más variáns nem létezik” – jelentette ki. Azt is hangsúlyozta, pártja csak akkor hajlandó a jelenlegi felállásban folytatni a kormányzást, ha a PNL más miniszterelnököt nevesít Bolojan helyére. Grindeanu arra számít, hogy a hétfői döntésüket követően Nicușor Dan államfő konzultációra hívja a parlamenti pártokat.
Szociáldemokrata pártforrások szerint a hétfői belső konzultációt követően a PSD megvonja a politikai támogatást Ilie Bolojan kormányfőtől. Ez esetben a miniszterelnöknek néhány napon belül le kell mondania. Ha nem teszi meg, a PSD-s miniszterek mondanak le, amit legfeljebb 45 napos ügyvivő kormányzás követ. Ez idő alatt bizalmatlansági indítványt lehet benyújtani.
