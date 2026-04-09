Őszinteségi rohamot kapott a kijevi székhelyű Világpolitikai Intézet igazgatója: szerinte Orbán Viktor megnyerheti a választást

„Orbán kampánya menetrend szerint halad, ami azt jelenti, hogy politikai technológiai szempontból meglehetősen kompetensen irányítják. Feltételezem, hogy ezt a kampányt valószínűleg maga Orbán Viktor vagy a belső köréből valaki vezeti” – dicsérte a miniszterelnököt.

Ugyanakkor szerinte az is látszik, hogy a Fidesz most csak azon dolgozik, hogy „beguruljon a célba”, vagyis megpróbál küzdeni a régi támogatóiért, megtartani a jelenlegieket, és akár újakat is szerezni.

„Ez nem könnyű feladat, de azokat, akik azt mondják, hogy április 12-én Magyar Péter biztosan győzni fog, én mégis arra kérném, hogy ne bízzák el magukat”

– figyelmeztetett.

Végezetül kitért arra is, hogy Orbán Viktort a modern világ mindhárom központja támogatja: Pekingtől Moszkván át egészen Washingtonig. Donald Trump barátsága mellett kiemelte a pekingi beruházásokat, amelyek nagyban segítették a magyar kormányt abban, hogy független legyen Brüsszeltől.