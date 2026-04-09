Ft
Ft
12°C
2°C
Ft
Ft
12°C
2°C
04. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
moszkva brüsszel fidesz kampány Magyar Péter orbán viktor

Őszinteségi rohamot kapott a kijevi székhelyű Világpolitikai Intézet igazgatója: szerinte Orbán Viktor megnyerheti a választást

2026. április 09. 08:13

Jevhen Magda mindenkit óva int attól, hogy túlzottan bizakodjon Magyar Péter választási győzelmében.

null

Jevhen Magda politológus, a kijevi székhelyű Világpolitikai Intézet igazgatója – akármennyire nem szimpatizál Orbán Viktorral – a napokban, a magyarországi választásokat elemezve elismerte, hogy a miniszterelnök kampánya jól halad. A politológus szerint Orbán ügyesen egyensúlyozik Washington, Moszkva és Peking között, miközben függetlenedett Brüsszeltől, és jól tudja védeni Magyarország érdekeit.

Hangsúlyozta: mindez azt mutatja, hogy senki sem bízhatja el magát, és nem szabad Magyar Péter győzelmét biztosnak venni.

„Ezért azt mondom, hogy Orbán minden iránta érzett ellenszenv ellenére még mindig jó politikai stratéga”

 – ismerte el. Megjegyezte, hogy a Fidesz kampányának köszönhetően az emberek megkérdőjelezték Magyar Péter képességét arra, hogy sikeres és független legyen.

„Orbán kampánya menetrend szerint halad, ami azt jelenti, hogy politikai technológiai szempontból meglehetősen kompetensen irányítják. Feltételezem, hogy ezt a kampányt valószínűleg maga Orbán Viktor vagy a belső köréből valaki vezeti” – dicsérte a miniszterelnököt.

Ugyanakkor szerinte az is látszik, hogy a Fidesz most csak azon dolgozik, hogy „beguruljon a célba”, vagyis megpróbál küzdeni a régi támogatóiért, megtartani a jelenlegieket, és akár újakat is szerezni.

„Ez nem könnyű feladat, de azokat, akik azt mondják, hogy április 12-én Magyar Péter biztosan győzni fog, én mégis arra kérném, hogy ne bízzák el magukat” 

– figyelmeztetett.

Végezetül kitért arra is, hogy Orbán Viktort a modern világ mindhárom központja támogatja: Pekingtől Moszkván át egészen Washingtonig. Donald Trump barátsága mellett kiemelte a pekingi beruházásokat, amelyek nagyban segítették a magyar kormányt abban, hogy független legyen Brüsszeltől.

„Természetesen az európai pénzek nagy jelentőséggel bírnak Magyarország számára. Ez igaz. Ugyanakkor Orbán tud pimasz lenni, tudja, hogyan védje meg az érdekeit, és tud olyan lenni, mint egy bulldog, amely a saját csontjáért, a saját országáért, Magyarországért harcol. Játszik a magyarok nemzeti érzelmeire és a populista elvárásokra” – mondta.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Camael
2026. április 09. 11:27
ha Orbán támógatói ugyanúgy elmennek szavazni mint eddig, és miért ne mennének el, akkor most is meg fogja nyerni a választásokat, viszont a nemzetközi sajtóban a Závecz és a Medián adatait hozzák le ,mint "függezlen " kutatók méréseit, a legújabb 51% Tisza, 35% Fidesz arány, külföldre ilyen mérések jutnak ki, majd amikor Orbán újra nyer akkor egyértelműen választási csalást hírdetnek
Válasz erre
4
0
csulak
•••
2026. április 09. 11:10 Szerkesztve
az tortenik Magyarorszagon amit aa igaz magyarok akarnak nem amit az orkok es a bruszelitak akarnak !
Válasz erre
2
0
Bufon111
2026. április 09. 10:16
miről beszél ez? senki nem állít olyat, hogy MP biztosan nyerni fog. Legtöbben azt állítják, hogy valószínűleg nyerni fog. Biztos akkor lesz maximum, amikor eredményt közölnek, hivatalosan
Válasz erre
3
0
falcatus-2
2026. április 09. 10:03
re: patikus azt hiszem patikuss "barátunkon" nincs az a terápia, ami segíthetne, vagy akárcsak enyhíthetne. Ki fogja bírni az 5.-t, a hatodikat és, ha még mindig nem halt bele a hetediket is. Ő egy mazochista.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!