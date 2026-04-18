„Orbán távozik, de történelmi küldetését teljesítette” – kikezdhetetlen tényekkel támasztotta alá a képviselő a Bundestagban: a Fidesz lekörözte a német kormányt (VIDEÓ)

Döbbenetes módon szedték szét a liberálisok Orbán Viktort korszakalkotó lépései miatt
Összegyűjtöttük, miket nyilatkoztak a szigorú magyar migrációs politikáról tíz évvel ezelőtt a balliberálisok.
Beatrix von Storch szerint Orbán Viktor nélkülözhetetlen volt Európa számára a nehéz időkben.
Beatrix von Storch német képviselő tényszerűen, kikezdhetetlen számokkal alátámasztva sorolta mindazt a német parlamentben, amit a Fidesz és Orbán Viktor elért a kormányzása alatt. A politikus az Orbán-kormány eredményeit hasonlította össze Németországgal: a sokkoló számok minden alaptalan pletykát eloszlatnak a Fidesz munkájáról és Németország helyzetéről – írja az Origo.
Az AFD képviselője beszédében ismertette: 2010 és 2025 között a magyar gazdaság 75 százalékos fejlődést mutatott, ami kétszerese Németország teljesítményének. A politikus rámutatott, hogy a hazánkban a bűncselekmények száma is jelentősen csökkent, míg Németországban többszörösére nőtt; ugyanez elmondható az energiaárakról is.
Külön kiemelte a Fidesz migráció terén elért teljesítményeit is, majd így szólt a Bundestag tagjaihoz:
Orbánnak most több ideje van. Talán az önök rendelkezésére tudna most állni energiaügyi, migrációs és gazdasági tanácsadóként. Orbán távozik, de történelmi küldetését teljesítette”.
Mindezek fényében Beatrix von Storch hozzátette:
értem, hogy örülnek Orbán távozásának. Orbán eredményeihez képest, – elnézést kérek – de a fekete-piros és zöld koalíciók (a német kormánykoalíció – a szerk.) inkább tűnnek totális kudarcnak.
– idézi a politikust a lap.
