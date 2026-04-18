Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
04. 18.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 18.
szombat
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
afd fidesz magyarország németország orbán viktor

„Orbán távozik, de történelmi küldetését teljesítette” – kikezdhetetlen tényekkel támasztotta alá a képviselő a Bundestagban: a Fidesz lekörözte a német kormányt (VIDEÓ)

2026. április 18. 08:48

Beatrix von Storch szerint Orbán Viktor nélkülözhetetlen volt Európa számára a nehéz időkben.

2026. április 18. 08:48
null

Beatrix von Storch német képviselő tényszerűen, kikezdhetetlen számokkal alátámasztva sorolta mindazt a német parlamentben, amit a Fidesz és Orbán Viktor elért a kormányzása alatt. A politikus az Orbán-kormány eredményeit hasonlította össze Németországgal: a sokkoló számok minden alaptalan pletykát eloszlatnak a Fidesz munkájáról és Németország helyzetéről – írja az Origo. 

Az AFD képviselője beszédében ismertette: 2010 és 2025 között a magyar gazdaság 75 százalékos fejlődést mutatott, ami kétszerese Németország teljesítményének. A politikus rámutatott, hogy a hazánkban a bűncselekmények száma is jelentősen csökkent, míg Németországban többszörösére nőtt; ugyanez elmondható az energiaárakról is. 

Külön kiemelte a Fidesz migráció terén elért teljesítményeit is, majd így szólt a Bundestag tagjaihoz: 

Orbánnak most több ideje van. Talán az önök rendelkezésére tudna most állni energiaügyi, migrációs és gazdasági tanácsadóként. Orbán távozik, de történelmi küldetését teljesítette”.

A Fidesz alatt Magyarország lekörözte Németországot

  • 2010 és 2025 között a magyar gazdasági növekedés mértéke 75%, kétszerese Németországénak.
  • 60%-al csökkent a százezer lakosra jutó bűncselekmények száma. Itthon 2200, Németországban 6700 esetről számolt be a politikus.
  • Hazánkban a legolcsóbb az energia: 0,1 euró kilowattóránként, Németországban 0,3.
  • 2025-ben Magyarországra kevesebb mint 100 fő menedékkérő érkezett, Németországba pedig 168 000 ember.

Mindezek fényében Beatrix von Storch hozzátette:

értem, hogy örülnek Orbán távozásának. Orbán eredményeihez képest, – elnézést kérek – de a fekete-piros és zöld koalíciók (a német kormánykoalíció – a szerk.) inkább tűnnek totális kudarcnak.

– idézi a politikust a lap.

Nyitókép: Képmetszet

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 18. 09:16
Orbán szerepe az volt a történelemben, mint a legyengített vírusnak a vakcinában, aki elhitte magáról, hogy le fogja győzni a gazdatestet, de csak annyi a haszna, hogy beindította annak az immunreakcióját, ami a végén őt is elsöpörte.
Válasz erre
0
0
komloisracok
2026. április 18. 09:11
4+16 éc Orbán kormány Többször választották meg mint Helmuth Kohlt vagy bármelyik európai politikust
Válasz erre
3
0
Hobby024
•••
2026. április 18. 09:10 Szerkesztve
kakukk_madar: "A Kádár rendszer "nemzettelenítése", elérte célját. A magyar parlamenti választást az emberek pénztárcáján keresztül lehet megnyerni" Kádár pontosan tudta mit csinál. Létrehozott egy anyagi jóléten alapuló "gulyáskommunizmust". Orbánnak is pontosan erre kellett volna helyezni a hanngsúlyt. Az embereknek herótja lett az örökös "magyarpéterezésből" és "zelenszkíjezésből", és a brüsszelezésből. A hangsúlyt sokkal inkább a jóléti intézkedések sokaságára tettem volna és távol tartottam volna magam, amennyire lehetséges a külpolitikától, mert ez a nagyok játéka.
Válasz erre
1
0
glensi
•••
2026. április 18. 09:09 Szerkesztve
"Orbán bekerül a történelem könyvekbe akkorát bukott." Nem a bukással került be. Már régen benne van, csak az elvakultak ezt nem látják.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.