„Orbán távozik, de történelmi küldetését teljesítette” – kikezdhetetlen tényekkel támasztotta alá a képviselő a Bundestagban: a Fidesz lekörözte a német kormányt (VIDEÓ)

Beatrix von Storch német képviselő tényszerűen, kikezdhetetlen számokkal alátámasztva sorolta mindazt a német parlamentben, amit a Fidesz és Orbán Viktor elért a kormányzása alatt. A politikus az Orbán-kormány eredményeit hasonlította össze Németországgal: a sokkoló számok minden alaptalan pletykát eloszlatnak a Fidesz munkájáról és Németország helyzetéről – írja az Origo.

Az AFD képviselője beszédében ismertette: 2010 és 2025 között a magyar gazdaság 75 százalékos fejlődést mutatott, ami kétszerese Németország teljesítményének. A politikus rámutatott, hogy a hazánkban a bűncselekmények száma is jelentősen csökkent, míg Németországban többszörösére nőtt; ugyanez elmondható az energiaárakról is.