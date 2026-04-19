Nem várt veszteségek az ukrajnai háborúban: ami a múzeumokban volt, már nincs

Alina Docenko, a Herszoni Művészeti Múzeum igazgatója arról számolt be, hogy a múzeumból több ezer műtárgy tűnt el Herszon orosz megszállása alatt. „Bementem, és üres raktárakat, üres polcokat láttam. Megroggyantak a lábaim, és csak leültem a fal mellé, mint egy gyerek” – mesélte. Az Ukrajna elleni orosz háború megkezdése előtt, 2022-ben a múzeum több mint 14 ezer műalkotást őrzött. Docenko és a helyi lakosság által készített videofelvételek szerint az oroszok visszavonulásukkor a gyűjtemény nagy részét teherautókon az Oroszország által annektált Krím félszigetre vitték.

Csaknem 10 ezer műalkotás sorsa továbbra is ismeretlen.

Docenko azonban már évekkel a háború kitörése előtt lefényképezte a gyűjtemény teljes anyagát, digitális archívumot hozott létre, amit az oroszok elől sikerült elrejtenie. Az archívum lehetővé teszi, hogy az Interpol segítségével megtalálják az eltűnt műtárgyakat és felelősségre vonják a tetteseket. Ugyanakkor Ukrajna nagy részén ilyen dokumentáció nem létezik, ami nagyon megnehezíti a kifosztott múzeumok műtárgyainak visszaszerzését.

Az orosz kulturális minisztérium nem válaszolt az AP hírügynökség kérésére az ukrán múzeumokból állítólagosan eltávolított tárgyakról. Korábban az elfoglalt területeken az orosz hatóságok által kinevezett tisztviselők a műtárgyak eltávolítását azok védelmével magyarázták. Anna Sosonszka, az ukrán főügyészség háborús bűncselekményekkel foglalkozó osztályának helyettes vezetője elmondta, hogy jelenleg 23, kulturális bűncselekményekkel kapcsolatos büntetőeljárást folytatnak. Hozzátette, hogy a herszoni múzeum ügyét a digitális archívum miatt kiemelten kezelik.

Sosonszka közlése szerint az orosz erők gyakran elviszik a múzeumok tárgykatalógusait és egyéb dokumentációját, ami megnehezíti a hiányzó tárgyak leltárának létrehozását. Sosonszka arra is rámutatott, hogy a kulturális bűncselekmények a nemzetközi jog hatálya alá tartoznak, és elévülési idő nem vonatkozik rájuk.