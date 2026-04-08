Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
04. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 09.
csütörtök
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
energiaválság Brüsszel energia Európai Bizottság Európai Unió

Nem titkolóznak tovább Brüsszelben: elszabadult a pokol, erről pedig mindenkit azonnal értesítettek

2026. április 08. 19:54

„Már most is látható, hogy az energiaválság elhúzódó lesz” – mondta az Európai Bizottság illetékes szóvivője.

Nem szabad abba az illúzióba ringatni magunkat, hogy a jelenlegi, magas energiaárakat okozó válság rövid távú lesz – jelentette ki Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság illetékes szóvivője szerdán Brüsszelben.

A szóvivő újságírói kérdésre válaszolva közölte: az Európai Unió energiaellátásában jelentős szerepet játszik a Hormuzi-szoros, amely kulcsfontosságú szállítási útvonal a globális energiapiacon.

Tájékoztatása szerint az EU cseppfolyósított földgáz- (LNG-) importjának mintegy 8,5 százaléka, míg a kőolaj – beleértve a nyersolajat és a finomított termékeket – körülbelül 7 százaléka érkezik a szoroson keresztül. Ezek a szállítmányok főként Irakból, Kuvaitból, Szaúd-Arábiából és az Egyesült Arab Emírségekből származnak. Hozzátette, hogy a repülőgép-üzemanyag és a dízel esetében az arány eléri a 40 százalékot.

Globális szinten a Hormuzi-szoroson halad át a világ olaj- és LNG-forgalmának mintegy 20 százaléka, ami jól mutatja a térség stratégiai jelentőségét – tette hozzá. Itkonen kiemelte: a szoros forgalmának akadályozása már eddig is érezhető hatással volt a piacokra, ugyanakkor nem kívánt találgatásokba bocsátkozni arról, hogy a helyzet milyen gyorsan változhat.

Mint mondta, annyi azonban már most is látható, hogy az energiaválság elhúzódó lesz,

rövid távon nem várható jelentős javulás.

(MTI)

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
polárüveg
2026. április 09. 01:23
„Már most is látható, hogy az energiaválság elhúzódó lesz” – mondta az Európai Bizottság illetékes szóvivője. Hát ha válságot akarnak és el akarják húzni, és keményen dolgoznak érte, akkor tényleg így lesz, és így nyilatkozik róla az, aki ennek az Európát tönkretevő munkának a résztvevője. Viszont eddig a spórolási és leállási tanácsokat kivéve nulla elképzelés a "szakemeberek"-től. De akkor miért kapják azt a kiváló fizetést?
Válasz erre
0
0
orokkuruc-2
2026. április 08. 21:39
Sokkal nagyobb szart terveztek, és azért még dolgoznak rajta. Egyelőre ez van, de a teamécseseket ne rakjuk el.. Ugyanaz a recept mint az két világháború elején és a láthatatlan főszereplők is ugyanazok.
Válasz erre
1
0
esvany-0
2026. április 08. 21:00
Éppen ideje lenne, hogy Ursula, Merz, Macron és Tusk térden csúszva Canossát járjon az oroszoknál egy kis olajért! Nehogy későn induljanak!
Válasz erre
6
0
Szuperszig
2026. április 08. 20:25
Tragédia, hogy emnnyi inkompetens ember van az unió vezetésében. Honnan jönnek ezek??
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!