Nem titkolóznak tovább Brüsszelben: elszabadult a pokol, erről pedig mindenkit azonnal értesítettek

Nem szabad abba az illúzióba ringatni magunkat, hogy a jelenlegi, magas energiaárakat okozó válság rövid távú lesz – jelentette ki Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság illetékes szóvivője szerdán Brüsszelben.

A szóvivő újságírói kérdésre válaszolva közölte: az Európai Unió energiaellátásában jelentős szerepet játszik a Hormuzi-szoros, amely kulcsfontosságú szállítási útvonal a globális energiapiacon.

Tájékoztatása szerint az EU cseppfolyósított földgáz- (LNG-) importjának mintegy 8,5 százaléka, míg a kőolaj – beleértve a nyersolajat és a finomított termékeket – körülbelül 7 százaléka érkezik a szoroson keresztül. Ezek a szállítmányok főként Irakból, Kuvaitból, Szaúd-Arábiából és az Egyesült Arab Emírségekből származnak. Hozzátette, hogy a repülőgép-üzemanyag és a dízel esetében az arány eléri a 40 százalékot.